AUTO RACING

Xfinity Series

PENNZOIL 150 AT THE BRICKYARD

At Indianapolis

Lap length: 2.44 miles

(Start position in parentheses)

1. (2) Austin Cindric, Ford, 62 laps, 47 points.

2. (1) AJ Allmendinger, Chevrolet, 62, 45.

3. (3) Justin Haley, Chevrolet, 62, 53.

4. (25) Chase Elliott, Chevrolet, 62, 0.

5. (7) Noah Gragson, Chevrolet, 62, 45.

6. (19) Austin Dillon, Chevrolet, 62, 0.

7. (8) Myatt Snider, Chevrolet, 62, 30.

8. (6) Riley Herbst, Ford, 62, 40.

9. (11) Harrison Burton, Toyota, 62, 28.

10. (26) Andy Lally, Chevrolet, 62, 33.

11. (4) Justin Allgaier, Chevrolet, 62, 26.

12. (13) Daniel Hemric, Toyota, 62, 29.

13. (21) Alex Labbe, Chevrolet, 62, 24.

14. (20) Jeremy Clements, Chev., 62, 30.

15. (31) Josh Williams, Chevrolet, 62, 23.

16. (27) Kyle Weatherman, Chev., 62, 21.

17. (33) Landon Cassill, Chev., 62, 20.

18. (34) James Davison, Toyota, 62, 0.

19. (5) Ty Gibbs, Toyota, 62, 26.

20. (15) Jade Buford, Chevrolet, 62, 17.

21. (32) T. Joe Martins, Chev., 62, 19.

22. (36) JJ Yeley, Chevrolet, 62, 15.

23. (23) Jeb Burton, Chevrolet, 62, 27.

24. (29) Spencer Pumpelly, Chev., 60, 13.

25. (22) Josh Bilicki, Chevrolet, 60, 0.

26. (18) Sage Karam, Chevrolet, 59, 17.

27. (24) Sam Mayer, Chevrolet, 44, 10.

28. (9) Will Rodgers, Toyota, 37, 9.

29. (28) Austin Hill, Toyota, 27, 0.

30. (30) Kris Wright, Toyota, 23, 0.

31. (17) Brett Moffitt, Chevrolet, 21, 6.

32. (35) Ryan Sieg, Ford, 14, 5.

33. (16) Kevin Harvick, Chevrolet, 1, 0.

34. (14) Brandon Brown, Chevrolet, 1, 3.

35. (10) Preston Pardus, Chevrolet, 1, 2.

36. (12) Brandon Jones, Toyota, 0, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 73.817 mph.

Time of Race: 2 hr., 2 min., 54 sec.

Margin of Victory: 2.108 seconds.

Caution Flags: 5 for 15 laps.

Lead Changes: 8 among 5 drivers.

Lap Leaders: A.Allmendinger 0; J.Haley 1-14; A.Cindric 15-16; R.Herbst 17-19; J.Haley 20-23; A.Cindric 24-32; A.Allmendinger 33-40; T.Gibbs 41-44; A.Cindric 45-62

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): A.Cindric, 3 times for 29 laps; J.Haley, 2 times for 18 laps; A.Allmendinger, 1 time for 8 laps; T.Gibbs, 1 time for 4 laps; R.Herbst, 1 time for 3 laps.

Wins: A.Cindric, 5; T.Gibbs, 3; A.Allmendinger, 2; J.Allgaier, 2; J.Burton, 1; M.Snider, 1; J.Berry, 1.

Top 16 in Points: 1. A.Cindric, 896; 2. A.Allmendinger, 814; 3. D.Hemric, 737; 4. J.Allgaier, 719; 5. H.Burton, 682; 6. J.Haley, 663; 7. J.Burton, 651; 8. N.Gragson, 629; 9. B.Jones, 524; 10. J.Clements, 519; 11. R.Herbst, 489; 12. M.Annett, 479; 13. M.Snider, 478; 14. B.Brown, 437; 15. T.Gibbs, 405; 16. R.Sieg, 399.

IndyCar

BIG MACHINE SPIKED COOLERS

GRAND PRIX

At Indianapolis

Lap length: 2.439 miles

(Start position in parentheses)

1. (2) Will Power, Chevrolet, 85 laps

2. (3) Romain Grosjean, Honda, 85

3. (5) Colton Herta, Honda, 85

4. (10) Alexander Rossi, Honda, 85

5. (1) Pato O’Ward, Chevrolet, 85

6. (7) Jack Harvey, Honda, 85

7. (16) Graham Rahal, Honda, 85

8. (20) Josef Newgarden, Chevrolet, 85

9. (11) Marcus Ericsson, Honda, 85

10. (15) Takuma Sato, Honda, 85

11. (8) Conor Daly, Chevrolet, 85

12. (4) Christian Lundgaard, Honda, 85

13. (19) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 85

14. (17) Ed Jones, Honda, 85

15. (14) Sebastien Bourdais, Chev., 85

16. (12) Simon Pagenaud, Chevrolet, 85

17. (26) Scott Dixon, Honda, 85

18. (13) Ryan Hunter-Reay, Honda, 85

19. (22) Jimmie Johnson, Honda, 85

20. (18) Max Chilton, Chevrolet, 85

21. (23) Helio Castroneves, Honda, 85

22. (24) James Hinchcliffe, Honda, 85

23. (21) Scott McLaughlin, Chevrolet, 85

24. (9) Rinus Veekay, Chevrolet, 85

25. (27) Cody Ware, Honda, 83

26. (28) Dalton Kellett, Chevrolet, 81

27. (6) Alex Palou, Honda, 67

28. (25) RC Enerson, Chevrolet, 12

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 113.458 mph.

Time of Race: 01:49:38.0811.

Margin of Victory: 1.1142 seconds.

Cautions: 2 for 5 laps.

Lead Changes: 11 among 6 drivers.

Lap Leaders: O’Ward 1-15, Lundgaard 16-17, Pagenaud 18-20, Power 21-36, Herta 37, O’Ward 38, Pagenaud 39-41, Power 42-60, Herta 61, Pagenaud 62, Newgarden 63-64, Power 65.

Points Leaders: Palou 415, O’Ward 394, Dixon 381, Newgarden 360, Ericsson 353, Rahal 312, Herta 311, Pagenaud 295, Power 278, Veekay 269.