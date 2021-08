ab r h bi ab r h bi

Albies 2b 5 2 3 3 Robles cf 4 2 2 0

Soler rf 4 1 0 0 Escobar ss 4 0 0 0

Minter p 0 0 0 0 Soto rf 4 0 1 0

Webb p 0 0 0 0 Stevensn rf 0 0 0 0

Freeman 1b 3 2 2 1 Bell 1b 3 0 1 1

Riley 3b 4 1 0 0 Hernandz lf 3 0 1 1

Swanson ss 5 2 3 6 Kiboom 3b 4 0 0 0

Duvall lf 5 1 2 1 García 2b 4 0 0 0

d’Arnaud c 5 0 0 0 Barrera c 4 0 0 0

Heredia cf 4 1 2 0 Corbin p 1 0 0 0

Fried p 1 1 1 0 Guerra p 1 0 0 0

Martin p 0 0 0 0 Harper p 0 0 0 0

Pdersn ph-rf 2 1 1 0 Parra ph 1 0 1 0

Rodrigez p 0 0 0 0 Adams ph 1 0 0 0 Totals 38 12 14 11 Totals 34 2 6 2 Atlanta 002 040 312—12 Washington 000 101 000—2

E—Swanson (8). DP—Atlanta 0, Washington 1. LOB—Atlanta 6, Washington 7. 2B—Duvall (2), Soto (14). 3B—Albies (6). HR—Albies (22), Swanson 2 (23), Duvall (4). SB—Freeman (7). S—Fried 2 (7).

IP H R ER BB SO

Atlanta

Fried W,10-7 6 5 2 1 0 7 Martin 1 1 0 0 0 0 Minter 1 0 0 0 2 3 Webb 1 0 0 0 0 2

Washington

Corbin L,6-12 4 2/3 7 6 6 2 5 Guerra 1 2/3 3 3 3 1 2 Harper 2/3 0 0 0 0 1 Rodriguez 2 4 3 3 1 0

HBP—Guerra (Riley). WP—Guerra, Rodriguez. Umpires—Home, Carlos Torres; First, Jeremy Riggs; Second, Alfonso Marquez; Third, Lance Barrett. T—3:17. A—27,959 (41,339).

This Date In Baseball

1916 — In a classic pitching duel, Babe Ruth of the Boston Red Sox beat Walter Johnson of the Washington Senators, 1-0, in 13 innings at Fenway Park.

2014 — Mo’Ne Davis, one of two girls at the Little League World Series, threw a two-hitter to help Philadelphia beat Nashville 4-0. Davis, the first girl to appear for a U.S. team in South Williamsport since 2004, had eight strikeouts and no walks.

LATE FRIDAY

MIAMI 14,

CHICAGO CUBS 10

Chicago Miami ab r h bi ab r h bi Duffy 3b 5 2 1 0 Rojas ss 4 2 2 0 Schwindel 1b 5 2 3 2 Marrero ss 0 0 0 0 Bote 2b 4 1 2 2 Díaz 2b 4 2 1 0 Morgan p 0 0 0 0 Aguilar 1b 4 2 1 3 Wick p 0 0 0 0 Brinson cf 3 1 1 2 Au.Rmine ph 1 0 0 0 Mrimndo p 1 0 0 0 Rodríguez p 0 0 0 0 Hess p 0 0 0 0 Ortega ph 1 0 1 1 Bender p 0 0 0 0 Wisdom lf 6 0 0 0 Andersn 3b 3 2 1 0 Chirinos c 6 2 4 1 Chhm ph-ss 1 0 0 0 Happ rf 3 2 1 2 Alfaro lf 4 2 2 1 Fargas cf 5 1 2 1 Jackson c 3 2 1 3 Alcántara ss 3 0 2 1 DeLaCrz rf 5 1 3 4 Alzolay p 1 0 1 0 Luzardo p 2 0 0 0 Winkler p 0 0 0 0 Sierra cf 1 0 0 0 Brothers p 1 0 0 0 Heuer p 0 0 0 0 An.Rmine 2b 3 0 1 0 Totals 44 10 18 10 Totals 35 14 12 13 Chicago 220 010 041—10 Miami 1(11)2 000 00x—14

E—De La Cruz (1). DP—Chicago 1, Miami 0. LOB—Chicago 13, Miami 6. 2B—Alzolay (1), Chirinos 2 (3), Schwindel (4), Brinson (11). 3B—Fargas (1). HR—Bote (7), Chirinos (4), Schwindel (3), Happ (12), De La Cruz (2), Jackson (3), Aguilar (21). SB—Díaz (1). SF—Alcántara (2).

IP H R ER BB SO

Chicago

Alzoly L,4-13 1 1/3 5 6 6 1 1 Winkler 0 4 6 6 1 0 Brothers 1 2/3 2 2 2 2 3 Heuer 2 0 0 0 2 2 Morgan 1 1 0 0 1 2 Wick 1 0 0 0 0 1 Rodríguez 1 0 0 0 0 2

Miami

Luzardo W,2-1 5 6 5 5 4 6 Morimando 2 2/3 7 3 3 0 3 Hess 1/3 3 1 1 0 1 Bender 1 2 1 1 0 3

Winkler pitched to 6 batters in the 2nd.

HBP—Winkler 2 (Anderson,Alfaro), Luzardo (Alcántara). WP—Brothers, Luzardo. Umpires—Home, Adam Beck; First, Joe West; Second, Tripp Gibson; Third, Hunter Wendelstedt. T—4:14. A—11,728 (36,742).

ARIZONA 3,

SAN DIEGO 2

San Diego Arizona ab r h bi ab r h bi Pham lf 5 0 1 0 Ahmed ss 4 0 1 0 Frazier 2b 4 0 1 0 Marte cf 4 1 1 1 Machado 3b 4 0 1 0 Cabrera 3b 4 0 1 0 Crnenwrth ss 4 0 0 0 C.Kelly c 3 1 1 0 Nola c 4 0 2 0 P.Smith rf 4 0 0 0 Hosmer 1b 4 1 2 0 Walker 1b 3 0 0 0 Myers rf 4 1 3 2 Rojas 2b 3 0 2 0 Grisham cf 4 0 0 0 Varsho lf 3 1 2 2 Snell p 2 0 0 0 Bumgrnr p 3 0 0 0 Johnson p 0 0 0 0 Clarke p 0 0 0 0 Kim ph 1 0 0 0 Clippard p 0 0 0 0 Hudson p 0 0 0 0 Pagán p 0 0 0 0 O’Grady ph 1 0 0 0 Stammen p 0 0 0 0 Totals 37 2 10 2 Totals 31 3 8 3 San Diego 000 000 200—2 Arizona 010 010 001—3

DP—San Diego 1, Arizona 0. LOB—San Diego 8, Arizona 8. 2B—Myers (16), Hosmer (16), Cabrera (18), Rojas (24). HR—Myers (13), Marte (5), Varsho (6). SB—Varsho (4).

IP H R ER BB SO

San Diego

Snell 5 6 2 2 2 6 Johnson 1 1 0 0 2 2 Hudson 1 0 0 0 0 2 Pagán 1 0 0 0 0 1 Stmmen L,5-3 0 1 1 1 0 0

Arizona

Bumgarner 6 2/3 9 2 2 0 6 Clarke 1 1/3 1 0 0 0 1 Clipprd W,1-0 1 0 0 0 0 0

Stammen pitched to 1 batter in the 9th.

WP—Snell. Umpires—Home, Jim Wolf; First, Scott Barry; Second, John Libka; Third, Dan Iassogna. T—3:06. A—12,866 (48,686).

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Dayton (Cincinnati) 48 41 .539 — Great Lakes (Dodgers) 47 42 .528 1 Lake County (Cleve.) 47 42 .528 1 Lansing (Oakand) 42 47 .472 6 West Michigan (Det.) 42 47 .472 6 TINCAPS (San Diego) 42 47 .472 6

WEST DIVISION

W L Pct. GB Quad Cities (Kan. City) 58 29 .667 — Cedar Rapids (Minn.) 48 41 .539 11 Wisconsin (Milw.) 42 46 .477 16½ Beloit (Miami) 42 47 .472 17 South Bend (Cubs) 40 48 .455 18½ Peoria (St. Louis) 34 55 .382 25

Friday

TINCAPS 7, South Bend 2

Lansing 7, Dayton 6

Beloit 8, Quad Cities 6, 10 inn.

Cedar Rapids 4, Peoria 3

Wisconsin 10, Great Lakes 4

Lake County 5, W. Michigan 4, gm1

W. Michigan at Lake County, gm2, ppd.

Saturday

West Michigan 2, Lake County 0, gm1

Lake County 4, West Michigan 3, gm2

TINCAPS 6, South Bend 3

Peoria 7, Cedar Rapids 3

Dayton 11, Lansing 4

Beloit 9, Quad Cities 1

Great Lakes 13, Wisconsin 2

Today

Dayton at Lansing, 1 p.m.

South Bend at TINCAPS, 1 p.m.

West Michigan at Lake County, 1:30 p.m.

Beloit at Quad Cities, 2 p.m.

Great Lakes at Wisconsin, 2 p.m.

Cedar Rapids at Peoria, 2:30 p.m.

Monday

No games scheduled

TINCAPS 6, CUBS 3

South Bend Fort Wayne ab r h bi ab r h bi Americaan cf 4 0 1 1 Ilarraza cf 4 0 0 0 Canario rf 3 0 1 0 Skender 2b 3 1 0 0 Durna 1b 4 0 0 0 Rdrigez 1b 4 2 2 1 Ball dh 4 1 1 1 Ornelas rf 4 1 1 1 Slaughter 3b 4 0 0 0 Lopez ss 4 0 1 0 Perlaza lf 2 1 1 0 Malone lf 3 1 0 0 Wenson c 3 1 1 0 Almanzr dh 4 1 1 2 Spence 2b 4 0 0 0 Alarcon 3b 3 0 0 0 McKeon ss 3 0 0 0 Kerner c 3 0 1 1 Totals 31 3 5 2 Totals 32 6 6 5 South Bend 010 000 200—3 Fort Wayne 000 005 10x—6

2B—Wenson, Lopez. HR—Ball, Rodriguez. LOB—South Bend 5, Fort Wayne 5. SB—Canario. E—Spence, King, Lugo, Alarcon.

IP H R ER BB SO

South Bend

Jensen 4 1 0 0 1 5 King L,1-2 1 2/3 3 5 3 2 1 Whitney 2 1/3 2 1 1 0 4

Fort Wayne

Lugo W,4-3 6 2 1 1 1 8 Keating 1 1 2 0 2 0 Mosser 1 1 0 0 0 0 Sung S,3 1 1 0 0 0 2

HBP—Perlaza (by Lugo). Umpires—HP: Justin Juska; 1B: Benjamin Engstrand. T—3:07. A—7,333.

