AUTO RACING

Cup Series

VERIZON 200 AT THE BRICKYARD

At Indianapolis

Lap length: 2.44 miles

(Start position in parentheses)

1. (8) AJ Allmendinger, Chevrolet, 95 laps, 0 points.

2. (16) Ryan Blaney, Ford, 95, 35.

3. (4) Kyle Larson, Chevrolet, 95, 36.

4. (3) Chase Elliott, Chevrolet, 95, 35.

5. (15) Matt DiBenedetto, Ford, 95, 38.

6. (20) Kurt Busch, Chevrolet, 95, 31.

7. (28) Erik Jones, Chevrolet, 95, 37.

8. (29) Justin Haley, Chevrolet, 95, 0.

9. (13) Austin Cindric, Ford, 95, 0.

10. (32) Ryan Newman, Ford, 95, 27.

11. (22) Ricky Stenhouse Jr, Chv., 95, 37.

12. (19) Chris Buescher, Ford, 95, 25.

13. (27) Bubba Wallace, Toyota, 95, 24.

14. (25) Kevin Harvick, Ford, 95, 23.

15. (6) Martin Truex Jr., Toyota, 95, 22.

16. (26) Corey Lajoie, Chevrolet, 95, 25.

17. (24) Alex Bowman, Chevrolet, 95, 20.

18. (36) Josh Bilicki, Ford, 95, 19.

19. (18) Aric Almirola, Ford, 95, 18.

20. (21) Kyle Busch, Toyota, 95, 17.

21. (11) Tyler Reddick, Chevrolet, 95, 36.

22. (38) Quin Houff, Chevrolet, 95, 15.

23. (14) Denny Hamlin, Toyota, 95, 14.

24. (31) Brad Keselowski, Ford, 95, 18.

25. (10) Cole Custer, Ford, 94, 12.

26. (2) Chase Briscoe, Ford, 94, 13.

27. (40) Timmy Hill, Toyota, 94, 0.

28. (39) Garrett Smithley, Ford, 94, 0.

29. (9) Ross Chastain, Chevrolet, 93, 8.

30. (12) Michael McDowell, Ford, 88, 16.

31. (23) Austin Dillon, Chevrolet, 88, 23.

32. (34) James Davison, Chevrolet, 80, 5.

33. (1) William Byron, Chevrolet, 77, 4.

34. (7) Joey Logano, Ford, 77, 3.

35. (30) Ryan Preece, Chevrolet, 77, 16.

36. (17) Christopher Bell, Toyota, 77, 1.

37. (5) Daniel Suarez, Chevrolet, 77, 1.

38. (33) Anthony Alfredo, Ford, 68, 1.

39. (35) Andy Lally, Ford, 55, 0.

40. (37) Cody Ware, Ford, 46, 0.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 69.176 mph.

Time of Race: 3 hr., 20 min., 59 sec.

Margin of Victory: 0.929 seconds.

Caution Flags: 6 for 25 laps.

Lead Changes: 13 among 11 drivers.

Lap Leaders: W.Byron 0-1; C.Briscoe 2-13; T.Reddick 14-16; M.McDowell 17; B.Keselowski 18-19; C.Elliott 20-33; T.Reddick 34-36; A.Dillon 37; K.Larson 38-54; D.Hamlin 55-62; M.DiBenedetto 63; K.Larson 64-74; D.Hamlin 75-93; A.Allmendinger 94-95

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Larson, 2 times for 28 laps; D.Hamlin, 2 times for 27 laps; C.Elliott, 1 time for 14 laps; C.Briscoe, 1 time for 12 laps; T.Reddick, 2 times for 6 laps; A.Allmendinger, 1 time for 2 laps; B.Keselowski, 1 time for 2 laps; M.DiBenedetto, 1 time for 1 lap; M.McDowell, 1 time for 1 lap; A.Dillon, 1 time for 1 lap; W.Byron, 1 time for 1 lap.

Wins: K.Larson, 5; M.Truex, 3; A.Bowman, 3; Ky.Busch, 2; C.Elliott, 2; W.Byron, 1; J.Logano, 1; R.Blaney, 1; B.Keselowski, 1; Ku.Busch, 1; C.Bell, 1; M.McDowell, 1; A.Almirola, 1.

Points Leaders: 1. K.Larson, 953; 2. D.Hamlin, 931; 3. Ky.Busch, 796; 4. W.Byron, 790; 5. C.Elliott, 774; 6. J.Logano, 763; 7. M.Truex, 762; 8. R.Blaney, 747; 9. K.Harvick, 733; 10. B.Keselowski, 696.

NHRA

MENARDS NHRA NATIONALS

At Topeka, Kan.

TOP FUEL

1. Brittany Force; 2. Clay Millican; 3. Steve Torrence; 4. Shawn Langdon; 5. Mike Salinas; 6. Billy Torrence; 7. Justin Ashley; 8. Leah Pruett; 9. Alex Laughlin; 10. Doug Kalitta; 11. Kyle Wurtzel; 12. Scott Palmer; 13. Terry Totten; 14. Antron Brown.

FUNNY CAR

1. John Force; 2. J.R. Todd; 3. Cruz Pedregon; 4. Blake Alexander; 5. Ron Capps; 6. Alexis DeJoria; 7. Robert Hight; 8. Matt Hagan; 9. Bob Tasca III; 10. Tim Wilkerson; 11. Paul Lee; 12. Jack Wyatt; 13. Jim Campbell; 14. Chris King; 15. Chad Green.

PRO STOCK

1. Dallas Glenn; 2. Kyle Koretsky; 3. Erica Enders; 4. Troy Coughlin Jr.; 5. Greg Anderson; 6. Matt Hartford; 7. Chris McGaha; 8. Aaron Stanfield; 9. Fernando Cuadra Jr.; 10. Deric Kramer; 11. Kenny Delco; 12. Cristian Cuadra; 13. Alan Prusiensky; 14. Rodger Brogdon; 15. Mason McGaha and Bruno Massel.

FINALS RESULTS

Top Fuel

Brittany Force, 3.783 seconds, 324.75 mph def. Clay Millican, 3.830 seconds, 288.58 mph.

Funny Car

John Force, Chevy Camaro, 4.019, 321.04 def. J.R. Todd, Toyota Camry, 4.453, 199.29.

Pro Stock

Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.681, 205.01 def. Kyle Koretsky, Camaro, 6.651, 206.13.

Top Alcohol Dragster

Rachel Meyer, 5.258, 276.58 def. Jasmine Salinas, Foul - Red Light.

Top Alcohol Funny Car

Sean Bellemeur, Chevy Camaro, 5.511, 265.64 def. Kris Hool, Camaro, Foul - Red Light.

Competition Eliminator

Greg Kamplain, Dragster, 6.955, 188.10 def. Travis Gusso, Pontic Sunfire, 8.262, 163.69.

Factory Stock Showdown

John Cerbone, Chevy Camaro, 7.912, 174.32 def. Leah Pruett, Dodge Challenger, 8.808, 169.76.

Super Stock

Wyatt Wagner, Chevy Camaro, 9.843, 131.96 def. Justin Lamb, Camaro, 8.418, 144.98.

Stock Eliminator

Chris Knudsen, Chevy Camaro, 10.910, 105.31 def. Randi Lyn Shipp, Pontiac Firebird, Foul - Red Light.

Super Comp

Austin Williams, Dragster, 8.944, 164.19 def. Christopher Dodd, Dragster, 8.947, 169.23.

Super Gas

Collin Becker, Chevy Camaro, 9.901, 163.41 def. Jaron Miller, Chevy Corvette, Foul - Red Light.

Top Sportsman

Dusty Meyer, Chevy S-10, 7.055, 189.68 def. Kyle Firestone, Chevy Bel Air, 6.955, 196.64.

Top Dragster

Danny Nelson, Dragster, 6.124, 213.30 def. Prescott Dean, Dragster, 6.351, 215.55.