ab r h bi ab r h bi

Straw cf 4 0 0 0 Kepler rf 3 0 0 0

Rosario dh 4 1 1 0 Rooker lf 3 0 0 0

Ramírez 3b 4 0 1 0 Cave pr-lf 0 0 0 0

Ramos c 3 0 0 1 Plnco 2b-ss 4 0 2 1

Zimmer rf 4 0 1 0 Dnaldsn dh 4 0 1 0

Chang 1b 4 1 1 0 Arraez 3b 3 0 1 0

Johnson lf 4 1 2 2 Garver c 3 0 0 0

Clement 2b 3 0 1 0 Sanó 1b 4 0 0 0

Giménez ss 3 0 0 0 Refsnydr cf 4 0 0 0

Simmns ss 2 0 0 0 Grdn ph-2b 0 1 0 0 Totals 33 3 7 3 Totals 30 1 4 1 Cleveland 000 021 000—3 Minnesota 000 000 010—1

E—Simmons (11), Sanó (13). DP—Cleveland 1, Minnesota 1. LOB—Cleveland 4, Minnesota 7. 2B—Ramírez (24), Chang (8). HR—Johnson (3). SB—Polanco (10). SF—Ramos (1).

IP H R ER BB SO

Cleveland

Morgan W,2-5 6 3 0 0 2 8 Shaw H,16 1 1 0 0 0 0 Stephan 0 0 1 1 3 0 Karinchk H,11 1 0 0 0 0 1 Clase S,17-21 1 0 0 0 0 2

Minnesota

Ober L,1-2 6 5 3 2 0 3 Garza Jr. 1 1 0 0 0 0 Vincent 2 1 0 0 0 3

Stephan pitched to 3 batters in the 8th.

Umpires—Home, Jim Wolf; First, Sam Holbrook; Second, Mike Muchlinski; Third, John Tumpane. T—3:01. A—19,605 (38,544).

COLORADO 7,

SAN DIEGO 3

San Diego Colorado ab r h bi ab r h bi Frazier 2b 4 0 0 0 Joe lf 3 1 1 0 Tatis Jr. rf 4 1 1 1 Hampsn cf 0 0 0 0 Machado 3b 4 0 0 0 Rodgers 2b 5 0 2 1 Crnenwrth ss 4 1 2 1 Story ss 3 1 0 0 Pham lf 4 1 1 1 Blackmn rf 4 1 1 3 Hosmer 1b 3 0 1 0 Cron 1b 4 1 2 1 Caratini c 3 0 0 0 McMhn 3b 4 0 0 0 Grisham cf 3 0 1 0 Díaz c 4 2 2 0 Strahm p 0 0 0 0 Hilliard cf-lf 4 0 1 0 Knehr p 1 0 0 0 Márquez p 3 1 2 2 Johnson p 0 0 0 0 Chacín p 0 0 0 0 Kim ph 1 0 0 0 Motter ph 1 0 0 0 Diaz p 0 0 0 0 Estévez p 0 0 0 0 Hill p 0 0 0 0 Myers ph 1 0 0 0 Melancon p 0 0 0 0 Totals 32 3 6 3 Totals 35 7 11 7 San Diego 000 000 300—3 Colorado 100 201 30x—7

LOB—San Diego 3, Colorado 7. 2B—Díaz (10), Rodgers (11), Márquez (4). 3B—Díaz (1). HR—Tatis Jr. (34), Cronenworth (18), Pham (13), Blackmon (9), Cron (21).

IP H R ER BB SO

San Diego

Strahm L,0-1 1 1/3 4 1 1 0 1 Knehr 2 1/3 2 2 2 2 2 Johnson 1 1/3 1 0 0 0 2 Diaz 1 2 2 2 1 2 Hill 1 2 2 2 0 0 Melancon 1 0 0 0 0 3

Colorado

Márqz W,11-9 6 1/3 5 3 3 1 4 Chacín H,8 1 2/3 0 0 0 0 0 Estévez 1 1 0 0 0 0

Diaz pitched to 1 batter in the 7th. Umpires—Home, Marvin Hudson; First, Dave Rackley; Second, Larry Vanover; Third, Adam Hamari. T—2:57. A—28,139 (50,445).

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Dayton (Cincinnati) 49 43 .533 — Lake County (Cleve.) 49 43 .533 — Great Lakes (Dodgers) 48 44 .522 1 Lansing (Oakand) 44 48 .478 5 West Michigan (Det.) 44 48 .478 5 TINCAPS (San Diego) 43 49 .467 6

WEST DIVISION

W L Pct. GB Quad Cities (Kan. City) 60 30 .667 — Cedar Rapids (Minn.) 51 41 .554 10 Wisconsin (Milw.) 43 48 .473 17½ Beloit (Miami) 43 49 .467 18 South Bend (Cubs) 41 50 .451 19½ Peoria (St. Louis) 35 57 .380 26

Tuesday

West Michigan 5, TINCAPS 3

Quad Cities 9, South Bend 2

Great Lakes 2, Lansing 1

Cedar Rapids 4, Wisconsin 2, 10 inn.

Beloit 3, Peoria 1

Lake County 4, Dayton 2, 7 inn.

Wednesday

West Michigan 18, TINCAPS 6

South Bend 5, Quad Cities 1

Lansing 8, Great Lakes 5

Dayton 3, Lake County 2

Cedar Rapids 10, Wisconsin 1

Peoria 4, Beloit 2

Today

TINCAPS at West Michigan, 7 p.m.

Quad Cities at South Bend, 7 p.m.

Lansing at Great Lakes, 7 p.m.

Lake County at Dayton, 7 p.m.

Wisconsin at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

Peoria at Beloit, 7:30 p.m.

Friday

TINCAPS at West Michigan, 7 p.m.

Quad Cities at South Bend, 7 p.m.

Lansing at Great Lakes, 7 p.m.

Lake County at Dayton, 7 p.m.

Wisconsin at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

Peoria at Beloit, 7:30 p.m.

WHITECAPS 18,

TINCAPS 6