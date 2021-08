Minnesota New York

ab r h bi ab r h bi Polanco 2b 4 0 0 0 LMhieu 2b 4 3 2 2 Arraez 3b 4 1 1 0 Judge rf 4 2 1 2 Dnaldson dh 4 1 1 2 Gallo lf 4 1 0 0 Garver c 2 0 1 0 Stanton dh 2 1 0 0 Refsnyder lf 4 0 1 0 Voit 1b 5 2 4 4 Gordon cf 3 0 0 0 Odor 3b 4 0 0 0 Astudillo 1b 4 0 0 0 Sánchez c 4 0 1 0 Cave rf 3 0 0 0 Vlazquez ss 3 0 0 1 Simmons ss 2 0 0 0 Gardner cf 2 0 2 1 Wade cf 0 1 0 0 Totals 30 2 4 2 Totals 32 10 10 10 Minnesota 000 002 000—2 New York 420 100 12x—10

DP—Minnesota 1, New York 1. LOB—Minnesota 5, New York 7. 2B—Arraez (14), Voit (5). HR—Donaldson (17), Judge (27), Voit (7), LeMahieu (8).

IP H R ER BB SO

Minnesota

Barnes L,0-3 5 8 7 7 5 2 Barraclough 2 2 3 3 1 3 Minaya 1 0 0 0 1 2

New York

CortesJr. W,2-1 7 4 2 2 2 7 Rodríguez 1 0 0 0 0 2 Koerner 1 0 0 0 1 1

Barraclough pitched to 2 batters in the 8th. HBP—Barnes 2 (Stanton,Gardner), Cortes Jr. (Gordon). Umpires—Home, Ted Barrett; First, Angel Hernandez; Second, Lance Barksdale; Third, Shane Livensparger. T—3:02. A—39,124 (47,309).

AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Tampa Bay 75 48 .610 — — 6-4 L-1 39-23 36-25 New York 71 52 .577 4 — 9-1 W-8 38-25 33-27 Boston 70 54 .565 5½ — 5-5 W-1 38-24 32-30 Toronto 63 57 .525 10½ 5 3-7 L-3 31-26 32-31 Baltimore 38 83 .314 36 30½ 0-10 L-16 17-38 21-45

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 72 51 .585 — — 5-5 W-1 42-23 30-28 Cleveland 59 61 .492 11½ 9 4-6 W-1 30-27 29-34 Detroit 59 65 .476 13½ 11 5-5 W-1 33-30 26-35 Minnesota 54 69 .439 18 15½ 6-4 L-2 30-33 24-36 Kansas City 53 68 .438 18 15½ 5-5 W-1 32-31 21-37

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 71 50 .587 — — 5-5 W-1 37-23 34-27 Oakland 69 53 .566 2½ — 5-5 W-1 34-25 35-28 Seattle 66 56 .541 5½ 3 8-2 W-3 37-25 29-31 Los Angeles 62 62 .500 10½ 8 5-5 L-1 32-30 30-32 Texas 42 80 .344 29½ 27 3-7 L-4 28-34 14-46

Today

Minnesota (Maeda 6-4) at N.Y. Yankees (Cole 11-6), 1:05 p.m.

Chicago White Sox (Keuchel 8-6) at Tampa Bay (Patiño 2-3), 1:10 p.m.

Kansas City (Bubic 3-6) at Chicago Cubs (TBD), 2:20 p.m.

Detroit (Peralta 3-2) at Toronto (Ryu 11-6), 3:07 p.m.

San Francisco (Gausman 12-5) at Oakland (Manaea 8-8), 4:07 p.m.

L.A. Angels (Detmers 1-2) at Cleveland (McKenzie 2-5), 4:10 p.m.

Seattle (Gilbert 5-4) at Houston (Odorizzi 5-6), 4:10 p.m.

Atlanta (Smyly 8-3) at Baltimore (Harvey 6-12), 7:05 p.m.

Texas (Lyles 5-10) at Boston (Rodríguez 9-6), 7:10 p.m.

Friday

Kansas City 6, Chicago Cubs 2

Atlanta 3, Baltimore 0

N.Y. Yankees 10, Minnesota 2

Detroit 4, Toronto 1, 10 inn.

Chicago White Sox 7, Tampa Bay 5, 11 inn

Cleveland 9, L.A. Angels 1

Boston 6, Texas 0

Seattle at Houston, late

San Francisco at Oakland, late

Sunday

Atlanta at Baltimore, 1 p.m.

Minnesota at N.Y. Yankees, 1 p.m.

Detroit at Toronto, 1 p.m.

Chicago White Sox at Tampa Bay, 1 p.m.

Texas at Boston, 1:10 p.m.

Seattle at Houston, 2:10 p.m.

Kansas City at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

San Francisco at Oakland, 4:07 p.m.

L.A. Angels at Cleveland, 7:10 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Atlanta 66 56 .541 — — 9-1 W-7 31-29 35-27 Philadelphia 61 60 .504 4½ 5 3-7 L-4 36-25 25-35 New York 60 61 .496 5½ 6 4-6 L-1 36-23 24-38 Washington 52 68 .433 13 13½ 3-7 W-2 31-33 21-35 Miami 51 72 .415 15½ 16 4-6 L-5 30-30 21-42

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 74 48 .607 — — 8-2 L-1 32-27 42-21 Cincinnati 67 57 .540 8 ½ 6-4 W-2 34-29 33-28 St. Louis 62 58 .517 11 3½ 7-3 W-1 33-27 29-31 Chicago 54 70 .435 21 13½ 2-8 L-1 31-29 23-41 Pittsburgh 42 79 .347 31½ 24 1-9 L-5 24-35 18-44

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Francisco 78 43 .645 — — 8-2 L-1 42-19 36-24 Los Angeles 76 46 .623 2½ — 9-1 W-7 40-20 36-26 San Diego 67 56 .545 12 — 3-7 L-3 40-24 27-32 Colorado 55 66 .455 23 11 5-5 W-3 41-21 14-45 Arizona 41 81 .336 37½ 25½ 6-4 W-3 27-36 14-45

Today

Kansas City (Bubic 3-6) at Chicago Cubs (TBD), 2:20 p.m.

N.Y. Mets (Hill 6-4) at L.A. Dodgers (Scherzer 10-4), 4:05 p.m.

Washington (Corbin 6-12) at Milwaukee (Lauer 4-4), 4:05 p.m.

San Francisco (Gausman 12-5) at Oakland (Manaea 8-8), 4:07 p.m.

Miami (TBD) at Cincinnati (Miley 10-4), 6:40 p.m.

Atlanta (Smyly 8-3) at Baltimore (Harvey 6-12), 7:05 p.m.

Pittsburgh (Peters 0-1) at St. Louis (Happ 7-6), 7:15 p.m.

Arizona (Gallen 1-7) at Colorado (Freeland 4-6), 8:10 p.m.

Philadelphia (Nola 7-7) at San Diego (Musgrove 8-8), 8:40 p.m.

Friday

Kansas City 6, Chicago Cubs 2

Atlanta 3, Baltimore 0

Cincinnati 5, Miami 3

Washington at Milwaukee, late

Pittsburgh at St. Louis, late

Arizona at Colorado, late

San Francisco at Oakland, late

N.Y. Mets at L.A. Dodgers, late

Philadelphia at San Diego, late

Sunday

Atlanta at Baltimore, 1:05 p.m.

Miami at Cincinnati, 1:10 p.m.

Washington at Milwaukee, 2:10 p.m.

Pittsburgh at St. Louis, 2:15 p.m.

Kansas City at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Arizona at Colorado, 3:10 p.m.

Philadelphia at San Diego, 3:40 p.m.

San Francisco at Oakland, 4:07 p.m.

N.Y. Mets at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

