PGA

NORTHERN TRUST

At Liberty National Golf Club

At Jersey City, N.J.

Yardage: 7,410; Par: 71

Second Round

Jon Rahm 63-67—130 Tony Finau 67-64—131 Justin Thomas 63-69—132 Keith Mitchell 68-64—132 Xander Schauffele 70-62—132 Kevin Na 67-66—133 Alex Noren 69-64—133 Harold Varner III 66-67—133 Tom Hoge 69-64—133 Brooks Koepka 70-64—134 Jordan Spieth 72-62—134 Robert Streb 67-68—135 Cameron Tringale 67-68—135 Lee Westwood 70-65—135 Viktor Hovland 68-67—135 Patrick Cantlay 68-67—135 Mackenzie Hughes 67-69—136 Hudson Swafford 71-65—136 Keegan Bradley 69-67—136 Sungjae Im 71-65—136 Bryson DeChambeau 71-65—136 Zach Johnson 70-66—136 Erik van Rooyen 69-67—136 Aaron Wise 69-67—136 Patton Kizzire 70-67—137 Harris English 69-68—137 Garrick Higgo 69-68—137 Adam Schenk 73-64—137 Lanto Griffin 69-68—137 Seamus Power 70-67—137 Sebastián Muñoz 68-69—137 Hideki Matsuyama 69-68—137 Cameron Smith 69-68—137 Chez Reavie 71-66—137 Pat Perez 71-66—137

Champions

BOEING CLASSIC

At The Club at Snoqualmie Ridge

At Snoqualmie, Wash.

Yardage: 7,217; Par: 72

First Round

Billy Mayfair 32-34—66 Woody Austin 33-33—66 Ernie Els 33-33—66 Scott Parel 35-32—67 Jerry Kelly 33-34—67 Davis Love III 32-35—67 Steven Alker 32-35—67 Rod Pampling 34-34—68 Glen Day 34-34—68 Jesper Parnevik 33-35—68 Wes Short, Jr. 33-35—68 Steve Flesch 32-36—68 Jim Furyk 36-32—68 Colin Montgomerie 35-33—68 Tom Gillis 35-33—68 Willie Wood 35-34—69 Tim Petrovic 36-33—69 Paul Goydos 35-34—69 Tom Byrum 34-35—69 Brett Quigley 35-34—69 Tim Herron 34-35—69 Shane Bertsch 34-35—69 Paul Broadhurst 35-34—69 Alex Cejka 33-36—69 Tommy Armour III 37-33—70 Ken Tanigawa 37-33—70 Brandt Jobe 36-34—70 Kirk Triplett 34-36—70 Kevin Sutherland 36-34—70 Rocco Mediate 35-35—70 Mark O’Meara 35-35—70 Bernhard Langer 37-33—70

European PGA

D&D REAL CZECH MASTERS

At Albatross Golf Resort

At Prague, Czech Republic

Yardage: 7,467; Par: 72

Second Round

Sebastian Soderberg 70-64—134 Sean Crocker 68-67—135 Adrian Meronk 68-67—135 Henrik Stenson 67-69—136 Maverick Antcliff 67-70—137 Johannes Veerman 71-66—137 Dean Burmester 68-69—137 Tapio Pulkkanen 68-69—137 Jacques Kruyswijk 69-68—137 Soren Kjeldsen 70-67—137 Paul Peterson 68-70—138 Max Schmitt 72-67—139 Philip Eriksson 70-69—139 Nicolai Hojgaard 68-71—139 Marcel Siem 71-68—139 Taehee Lee 70-69—139 Damien Perrier 72-68—140 Steven Tiley 70-70—140 Janne Kaske 69-71—140 Daniel Young 70-70—140 Sam Horsfield 68-72—140 Andrea Pavan 74-66—140 Emilio Cuartero Blanco 72-68—140 Callum Shinkwin 71-69—140 Shiv Kapur 70-70—140 Richard Mansell 70-70—140 Joakim Lagergren 70-70—140 Ross McGowan 70-70—140 Padraig Harrington 70-71—141 J.C. Ritchie 70-71—141 Pep Angles 70-71—141 Brandon Stone 72-69—141 Aaron Cockerill 69-72—141

LPGA

AIG OPEN

At Carnoustie Golf Links

At Carnoustie, Scotland

Yardage: 6,737; Par: 72

(a)-amateur

Second Round