AUTO RACING

Xfinity

NEW HOLLAND 250

At Brooklyn, Mich.

Lap length: 2.00 miles

(Start position in parentheses)

1. (2) AJ Allmendinger, Chev., 139 laps, 58 points.

2. (24) Brandon Jones, Toyota, 139, 42.

3. (4) Noah Gragson, Chevrolet, 139, 45.

4. (17) Josh Berry, Chevrolet, 139, 38.

5. (6) Harrison Burton, Toyota, 139, 44.

6. (5) Justin Allgaier, Chevrolet, 139, 38.

7. (8) Riley Herbst, Ford, 139, 31.

8. (20) Brett Moffitt, Chevrolet, 139, 31.

9. (19) Jade Buford, Chevrolet, 139, 28.

10. (36) Bubba Wallace, Toyota, 139, 0.

11. (11) Jeremy Clements, Chev, 139, 26.

12. (23) Ryan Sieg, Ford, 139, 25.

13. (10) Ty Gibbs, Toyota, 139, 42.

14. (27) Matt Mills, Toyota, 139, 23.

15. (31) Jordan Anderson, Chev., 138, 0.

16. (22) Tyler Reddick, Chevrolet, 138, 0.

17. (3) Justin Haley, Chevrolet, 138, 21.

18. (14) Josh Williams, Chev., 138, 19.

19. (18) Tommy J. Martins, Chev, 138, 18

20. (29) Colin Garrett, Toyota, 138, 17.

21. (35) Ryan Vargas, Chevrolet, 138, 16.

22. (37) David Starr, Toyota, 137, 15.

23. (30) Jeffrey Earnhardt, Chev., 137, 14.

24. (21) Kyle Weatherman, Chev., 137, 13

25. (38) Colby Howard, Chev., 137, 12.

26. (15) Landon Cassill, Chev., 137, 11.

27. (40) Gray Gaulding, Chev., 137, 10.

28. (28) Carson Ware, Chevrolet, 136, 9.

29. (12) Jeb Burton, Chevrolet, 135, 14.

30. (26) Mason Massey, Chev., 125, 7.

31. (13) Alex Labbe, Chevrolet, 123, 6.

32. (33) Jesse Little, Chevrolet, 120, 5.

33. (16) Sam Mayer, Chevrolet, 114, 4.

34. (39) Bayley Currey, Chevrolet, 103, 0.

35. (34) Caesar Bacarella, Chev., 45, 2.

36. (9) Myatt Snider, Chevrolet, 45, 8.

37. (1) Austin Cindric, Ford, 41, 11.

38. (32) Joe Graf Jr, Chevrolet, 37, 1.

39. (7) Daniel Hemric, Toyota, 36, 6.

40. (25) Brandon Brown, Chevrolet, 35, 1.

Race Statistics not immediately available.

Trucks

LATE FRIDAY

TOYOTA 200

At Madison, Ill.

Lap length: 1.25 miles

(Start position in parentheses)

1. (4) Sheldon Creed, Chv, 163 laps, 60 pts

2. (10) Matt Crafton, Toyota, 163, 47.

3. (7) Ben Rhodes, Toyota, 163, 51.

4. (9) Stewart Friesen, Toyota, 163, 48.

5. (20) Johnny Sauter, Toyota, 163, 32.

6. (28) Chase Purdy, Chevrolet, 163, 31.

7. (19) Hailie Deegan, Ford, 163, 30.

8. (6) Carson Hocevar, Chevrolet, 163, 29.

9. (15) Austin Wayne Self, Chev., 163, 28.

10. (21) Jack Wood, Chevrolet, 163, 27.

11. (27) Tyler Hill, Chevrolet, 163, 26.

12. (26) Taylor Gray, Ford, 163, 25.

13. (18) Ryan Truex, Chevrolet, 162, 24.

14. (24) Tate Fogleman, Chev., 162, 23.

15. (14) Josh Berry, Chevrolet, 162, 0.

16. (32) Spencer Boyd, Chev., 161, 21.

17. (37) Cory Roper, Ford, 161, 20.

18. (22) Kris Wright, Chevrolet, 161, 19.

19. (16) Tanner Gray, Ford, 161, 18.

20. (17) Derek Kraus, Toyota, 160, 22.

21. (36) A. Williams, Toyota, 159, 16.

22. (2) J.H. Nemechek, Toyota, 158, 24.

23. (1) Austin Hill, Toyota, 157, 18.

24. (34) Roger Reuse, Ford, 157, 13.

25. (30) Grant Enfinger, Chev., 154, 12.

26. (11) Derek Griffith, Toyota, 150, 11.

27. (31) Chris Hacker, Toyota, 140, 10.

28. (12) Chandler Smith, Toyota, 123, 9.

29. (3) Todd Gilliland, Ford, 120, 13.

30. (38) Dawson Cram, Chevrolet, 117, 7.

31. (8) Christian Eckes, Toyota, 113, 8.

32. (13) Tyler Ankrum, Chevrolet, 112, 8.

33. (25) Ty Majeski, Toyota, 112, 15.

34. (29) Jake Griffin, Chevrolet, 112, 3.

35. (5) Zane Smith, Chevrolet, 99, 9.

36. (23) Danny Bohn, Toyota, 94, 1.

37. (33) Jordan Anderson, Chev., 68, 1.

38. (35) Jennifer Jo Cobb, Ford, 28, 1.

Race Statistics

Avg Speed of Winner: 94.083 mph.

Time of Race: 2 hrs, 31 mins, 31 secs

Margin of Victory: .292 seconds.

Caution Flags: 8 for 37 laps.

Lead Changes: 5 among 3 drivers.

Lap Leaders: A.Hill 0-2; S.Creed 3-29; Z.Smith 30-38; S.Creed 39; Z.Smith 40-49; S.Creed 50-163

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): S.Creed, 3 times for 142 laps; Z.Smith, 2 times for 19 laps; A.Hill, 1 time for 2 laps.

Wins: J.Nemechek, 5; S.Creed, 2; B.Rhodes, 2; A.Hill, 2; T.Gilliland, 1.

Top 16 in Points: 1. J.Nemechek, 2073; 2. S.Creed, 2071; 3. B.Rhodes, 2070; 4. M.Crafton, 2051; 5. S.Friesen, 2049.