ab r h bi ab r h bi

Hrnandz 2b 4 1 1 0 Arzrna rf-lf 5 0 0 0

Goodwin cf 4 1 1 0 Cruz dh 3 1 1 1

Abreu 1b 3 1 2 1 Meadows lf 4 0 0 0

Jiménez dh 4 0 1 2 Phillips cf 0 0 0 0

Moncada 3b 4 0 1 0 Díaz 1b 3 1 1 0

Vaughn lf 3 0 1 0 Franco ss 4 2 2 1

Lamb rf 4 0 0 0 Lowe 2b 4 1 2 2

Mendick ss 4 0 1 0 Mrgot cf-rf 4 1 2 2

Zavala c 3 1 1 1 Zunino c 3 2 1 0

Wendle 3b 4 0 2 2 Totals 33 4 9 4 Totals 34 8 11 8 Chicago 001 001 020—4 Tampa Bay 310 110 02x—8

2B—Moncada (21), Abreu (21), Mendick (4), Goodwin (10), Franco (8), Lowe 2 (23), Margot 2 (14). 3B—Zunino (1). HR—Zavala (5).

IP H R ER BB SO

Chicago

Keuchel L,8-7 5 9 6 6 2 3 Wright 2 1/3 2 2 2 1 2 Ruiz 2/3 0 0 0 0 1

Tampa Bay

Patiño W,3-3 6 5 2 2 1 5 Chargois 1 2 0 0 0 0 Head 1/3 2 2 2 0 0 McHugh S,1-1 1 2/3 0 0 0 0 1

Umpires—Home, Gerry Davis; First, Rob Drake; Second, Will Little; Third, Paul Clemons. T—2:27. A—22,275 (25,000).

TORONTO 3, DETROIT 0