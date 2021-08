PGA

NORTHERN TRUST

At Liberty National Golf Club

At Jersey City, N.J.

Yardage: 7,410; Par: 71

Third Round

Cameron Smith 69-68-60—197 Jon Rahm 63-67-67—197 Erik van Rooyen 69-67-62—198 Justin Thomas 63-69-67—199 Tony Finau 67-64-68—199 Shane Lowry 71-67-62—200 Viktor Hovland 68-67-65—200 Tom Hoge 69-64-67—200 Corey Conners 70-69-62—201 Harold Varner III 66-67-68—201 Sam Burns 71-67-64—202 Hudson Swafford 71-65-66—202 Cameron Tringale 67-68-67—202 Brooks Koepka 70-64-68—202 Xander Schauffele 70-62-70—202 Keith Mitchell 68-64-70—202 Charley Hoffman 73-65-65—203 Pat Perez 71-66-66—203 Keegan Bradley 69-67-67—203 Sungjae Im 71-65-67—203 Lee Westwood 70-65-68—203 Alex Noren 69-64-70—203 Kevin Na 67-66-70—203 Doug Ghim 71-70-63—204 Aaron Wise 69-67-68—204 Patrick Cantlay 68-67-69—204 Robert Streb 67-68-69—204 Stewart Cink 71-68-66—205 Harry Higgs 69-70-66—205 Cameron Champ 68-70-67—205 Joel Dahmen 70-68-67—205 Sebastián Muñoz 68-69-68—205 Mackenzie Hughes 67-69-69—205

Champions

BOEING CLASSIC

At The Club at Snoqualmie Ridge

At Snoqualmie, Wash.

Yardage: 7,217; Par:72

Second Round

Woody Austin 66-68—134 Jim Furyk 68-67—135 Colin Montgomerie 68-67—135 Brett Quigley 69-67—136 Tim Petrovic 69-67—136 Glen Day 68-68—136 Jerry Kelly 67-69—136 Billy Mayfair 66-70—136 Stephen Ames 71-66—137 Jesper Parnevik 68-69—137 Ernie Els 66-71—137 Vijay Singh 71-67—138 Bernhard Langer 70-68—138 Tim Herron 69-69—138 Tom Gillis 68-70—138 Steve Flesch 68-70—138 Rod Pampling 68-70—138 Scott Parel 67-71—138 Davis Love III 67-71—138 Paul Goydos 69-70—139 David Toms 71-69—140 Chris DiMarco 71-69—140 Kevin Sutherland 70-70—140 Rocco Mediate 70-70—140 Shane Bertsch 69-71—140 Alex Cejka 69-71—140 Steven Alker 67-73—140

European PGA

D&D REAL CZECH MASTERS

At Albatross Golf Resort

At Prague, Czech Republic

Yardage: 7,467; Par: 72

Third Round

Tapio Pulkkanen 68-69-66—203 Johannes Veerman 71-66-68—205 Henrik Stenson 67-69-69—205 Sean Crocker 68-67-70—205 Paul Peterson 68-70-68—206 Sam Horsfield 68-72-67—207 Philip Eriksson 70-69-68—207 Adrian Meronk 68-67-72—207 Sebastian Soderberg 70-64-73—207 Marcel Siem 71-68-69—208 Nicolai Hojgaard 68-71-69—208 Joakim Lagergren 70-70-69—209 Ross McGowan 70-70-69—209 Damien Perrier 72-68-69—209 Jacques Kruyswijk 69-68-72—209 Dean Burmester 68-69-72—209 Niklas Lemke 70-72-68—210 Joost Luiten 71-71-68—210 Soren Kjeldsen 70-67-73—210

LPGA

AIG OPEN

At Carnoustie Golf Links

At Carnoustie, Scotland

Yardage: 6,737; Par: 72

(a)-amateur

Third Round