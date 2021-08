Colorado Chicago

ab r h bi ab r h bi Joe lf 3 1 2 1 Ortega cf 4 2 1 2 Rodgers ss 4 0 0 0 Schwndl 1b 3 2 1 0 Blackmon rf 4 1 1 1 Happ lf 3 1 3 0 Cron 1b 4 1 3 0 Wisdom 3b 3 0 1 1 McMahon 3b 4 0 0 0 Bote 2b 4 0 0 0 Díaz c 3 0 0 0 Hrmoslo rf 4 0 1 1 Hilliard cf 4 0 1 2 Chirinos c 4 0 0 0 Hampson 2b 4 1 1 0 AnRmne ss 2 0 0 0 Senzatela p 2 0 0 0 Hywrd ph 1 1 1 0 Ruiz ph 1 0 1 0 Hndrcks p 2 0 1 0 Chacín p 0 0 0 0 Alcántara ph 1 0 0 0 Estévez p 0 0 0 0 Heuer p 0 0 0 0 Story ph 1 0 0 0 Rdríguz p 0 0 0 0 Bard p 0 0 0 0 Duffy ph 1 0 0 0 Totals 34 4 9 4 Totals 32 6 9 4 Colorado 300 000 100—4 Chicago 000 001 032—6

DP—Colorado 2, Chicago 0. LOB—Colorado 5, Chicago 6. 2B—Joe (8), Cron (20), Happ 2 (14), Hermosillo (1). HR—Ortega (7). SF—Joe (2).

IP H R ER BB SO

Colorado

Senzatela 6 5 1 1 2 6 Chacín H,10 1 0 3 3 3 0 Estévez BS,2-6 1 2 0 0 0 1 Bard L,7-6 1/3 2 2 2 0 1

Chicago

Hendricks 7 9 4 4 0 6 Heuer 1 0 0 0 0 1 Rdrígez W,2-2 1 0 0 0 0 1

Chacín pitched to 3 batters in the 8th. HBP—Hendricks (Díaz). WP—Hendricks. Umpires—Home, Jeff Nelson; First, Manny Gonzalez; Second, Shane Livensparger; Third, Mike Estabrook. T—2:58. A—25,577 (41,649).

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Lake County (Cleve.) 52 44 .542 — Great Lakes (Dodgers) 51 45 .531 1 Dayton (Cincinnati) 50 47 .515 2½ TINCAPS (San Diego) 47 50 .485 5½ Lansing (Oakand) 45 51 .469 7 West Michigan (Det.) 45 51 .469 7

WEST DIVISION

W L Pct. GB Quad Cities (Kan. City) 63 31 .670 — Cedar Rapids (Minn.) 53 43 .552 11 Wisconsin (Milw.) 45 50 .474 18½ Beloit (Miami) 45 51 .469 19 South Bend (Cubs) 42 53 .442 21½ Peoria (St. Louis) 37 59 .385 27

Monday

No games scheduled

Tuesday

TINCAPS 10, Dayton 4

Wisconsin at Quad Cities, gm1, late

Wisconsin at Quad Cities, gm2, late

Great Lakes at Lake County, late

West Michigan at Lansing, late

South Bend at Peoria, late

Cedar Rapids at Beloit, late

Today

Great Lakes at Lake County, 7 p.m.

West Michigan at Lansing, 7:05 p.m

Dayton at TINCAPS, 7:05 p.m.

Wisconsin at Quad Cities, 7:30 p.m.

South Bend at Peoria, 7:35 p.m.

Cedar Rapids at Beloit, 7:35 p.m.

