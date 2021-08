ab r h bi ab r h bi

Joe lf 3 0 0 0 Hrmsillo rf 3 0 1 0

Rodgers 2b 3 0 1 1 Shwindl 1b 3 1 1 0

Blackmon rf 3 0 0 0 Duffy 3b 2 1 0 0

Story ss 3 0 0 0 Wisdom lf 3 1 1 3

Cron 1b 3 1 1 1 Bote 2b 3 1 2 1

McMahon 3b 3 0 0 0 Ortega cf 3 0 0 0

Hilliard cf 1 0 0 0 Au.Rmne c 3 1 2 1

Hampson ph 1 0 0 0 An.Rmne ss 2 0 0 0

Nuñez c 2 1 1 0 Heuer p 0 0 0 0

Gomber p 1 0 0 0 Happ ph 1 0 0 0

Kinley p 0 0 0 0 Morgan p 0 0 0 0

Davies p 1 0 1 0 Alcntara ss 2 0 0 0 Totals 23 2 3 2 Totals 26 5 8 5 Colorado 011 000 0—2 Chicago 010 130 x—5

LOB—Colorado 2, Chicago 4. 3B—Schwindel (1). HR—Cron (22), Bote (8), Au.Romine (1), Wisdom (21). S—Gomber (9).

IP H R ER BB SO

Colorado

Gombr L,9-8 4 2/3 7 5 5 1 8 Kinley 1 1/3 1 0 0 0 3

Chicago

Davies 4 2/3 3 2 2 1 6 Heuer W,1-1 1 1/3 0 0 0 0 0 Morgan S,1-2 1 0 0 0 0 0

Umpires—Home, Manny Gonzalez; First, Shane Livensparger; Second, Mike Estabrook; Third, Jeff Nelson. T—2:09. A—24,161 (41,649).

GAME TWO

COLORADO 13,

CHI. CUBS 10, 10 INN.

Colorado Chicago ab r h bi ab r h bi Joe lf 4 2 2 4 Ortega cf 5 1 1 1 Rdgrs 2b-ss 6 1 3 5 Shwindl 1b 4 1 2 1 Story ss 5 0 0 0 Happ lf 5 1 2 3 González p 0 0 0 0 Wisdom 3b 4 2 0 0 Cron 1b 4 0 0 0 Bote 2b 4 1 1 0 Díaz c 5 2 1 0 Sampson p 0 0 0 0 Hmpsn cf-2b 4 3 2 0 Au.Rmn ph 1 0 0 0 Motter 3b 2 0 0 0 Jewell p 0 0 0 0 McMn ph-3b 3 1 1 2 Heyward rf 5 1 2 0 Hilliard rf-cf 4 1 0 0 Chirinos c 4 0 1 2 Márquez p 1 0 1 0 Alcntara ss 5 1 1 1 Fuentes ph 0 0 0 0 Steele p 1 1 0 0 Blackmon ph 0 1 0 0 Megill p 0 0 0 0 Gilbreath p 0 0 0 0 Hrmsillo ph 1 0 0 0 Chacín p 0 0 0 0 Rucker p 0 0 0 0 Ruiz ph 1 1 1 1 Brothers p 0 0 0 0 Estévez p 0 0 0 0 Meisingr p 0 0 0 0 Bard p 0 0 0 0 Wick p 0 0 0 0 Stephensn p 0 0 0 0 Dffy ph-2b 2 1 1 0 Nuñez ph 1 0 1 1 Almonte p 0 0 0 0 Bowden p 0 0 0 0 Freelnd ph-rf 1 1 1 0 Totals 41 13 13 13 Totals 41 10 11 8 Colorado 200 402 010 4—13 Chicago 050 000 310 1—10

E—Story (11). DP—Colorado 1, Chicago 1. LOB—Colorado 8, Chicago 7. 2B—Ruiz (1), Rodgers (13), Heyward (14). HR—Rodgers (10), Joe (8), McMahon (19), Happ (15). SB—Happ (2), Ortega (8), Hampson (16).

IP H R ER BB SO

Colorado

Márquez 3 7 5 5 0 3 Gilbreath 1 0 0 0 0 3 Chacín H,11 1 0 0 0 0 0 Estévez H,15 1 1 0 0 0 1 Bard BS,20-28 1/3 3 3 3 0 0 Stephenson 2/3 0 0 0 1 0 Almnte BS,0-3 2/3 0 1 0 0 1 Bowdn W,3-2 1 1/3 0 0 0 1 2 González 1 0 1 0 0 1

Chicago

Steele 3 2/3 5 4 4 2 5 Megill 1/3 1 2 2 0 1 Rucker 1 1/3 1 1 1 1 0 Brothers 1/3 1 1 1 0 1 Meisinger 1/3 1 0 0 0 1 Wick 1 0 0 0 0 1 Sampson 2 1 1 0 1 4 Jewell L,0-2 1 3 4 3 1 0

HBP—Megill (Blackmon), Brothers (Joe), Almonte (Chirinos). WP—Márquez, Brothers. Umpires—Home, John Libka; First, Mike Estabrook; Second, Jeff Nelson; Third, Shane Livensparger. T—4:18. A—24,936 (41,649).

INTERLEAGUE

ST. LOUIS 3,

DETROIT 2, 10 INN.

Detroit St. Louis ab r h bi ab r h bi Hill cf 5 1 1 0 Edmn rf-2b 5 0 2 0 Soto p 0 0 0 0 Gldshmt 1b 4 3 2 2 Fulmer p 0 0 0 0 Carlsn lf-rf 5 0 0 0 Schoop 1b 4 0 3 1 Arenado 3b 4 0 0 0 Grossman lf 4 0 1 0 DeJong ss 4 0 0 0 Cndelario 3b 5 0 1 0 Sosa 2b 1 0 0 0 Cameron rf 4 0 0 0 Ntbar ph-lf 1 0 1 1 W.Castro 2b 4 0 2 0 Bader cf 4 0 0 0 Garneau c 3 0 1 0 Knizner c 3 0 0 0 Baddoo ph-cf 1 0 0 0 Lester p 1 0 0 0 Short ss 2 0 0 0 Rondón ph 0 0 0 0 M.Cabrera ph 1 1 1 0 García p 0 0 0 0 Greiner c 0 0 0 0 G.Cabrera p 0 0 0 0 Skubal p 2 0 0 0 Carpentr ph 1 0 0 0 Lange p 0 0 0 0 Gallegos p 0 0 0 0 V.Reyes ph 1 0 0 0 A.Reyes p 0 0 0 0 Jiménez p 0 0 0 0 O’Neill ph 1 0 0 0 Cisnero p 0 0 0 0 McFarlnd p 0 0 0 0 H.Cstro ph-ss 1 0 1 1 Totals 37 2 11 2 Totals 34 3 5 3 Detroit 000 010 001 0—2 St. Louis 101 000 000 1—3

DP—Detroit 0, St. Louis 3. LOB—Detroit 9, St. Louis 11. 2B—Garneau (2), Schoop 2 (24), Hill (1), Candelario (34), M.Cabrera (11). HR—Goldschmidt 2 (21). SB—Goldschmidt (10), Edman (21).

IP H R ER BB SO

Detroit

Skubal 5 3 2 2 1 10 Lange 1 0 0 0 1 0 Jiménez 1 1 0 0 0 3 Cisnero 1 0 0 0 1 0 Soto 1 0 0 0 0 1 Fulmer L,5-6 2/3 1 1 0 2 0

St. Louis

Lester 5 7 1 1 2 4 García H,3 1 1 0 0 0 1 G.Cabrera H,23 1 0 0 0 0 2 Gallegos H,21 1 1 0 0 0 1 Ryes BS,28-31 1 2 1 1 0 0 McFrlnd W,3-0 1 0 0 0 1 0

HBP—Skubal (Sosa), Lange (DeJong), Jiménez (Knizner). Umpires—Home, Carlos Torres; First, Tim Timmons; Second, Junior Valentine; Third, Sam Holbrook.

T—3:20. A—24,304 (45,494).

LATE TUESDAY

TEXAS 7, CLEVELAND 3

Texas Cleveland ab r h bi ab r h bi Taveras cf 5 0 0 0 Straw cf 4 0 0 0 Kinr-Falefa ss 4 2 2 0 Rosario ss 3 1 1 0 García rf 5 2 2 0 Ramírez 3b 3 0 1 0 Lowe 1b 5 2 5 3 Reyes dh 3 0 0 1 Peters lf 5 1 1 4 Ramos c 4 0 0 0 Ibáñez 3b 5 0 3 0 Mercado lf 4 0 1 0 Pozo dh 5 0 0 0 Chang 1b 4 1 2 1 Solak 2b 4 0 1 0 Johnson rf 2 1 1 1 Trevino c 3 0 1 0 Clement 2b 3 0 0 0 Totals 41 7 15 7 Totals 30 3 6 3 Texas 300 010 003—7 Cleveland 001 011 000—3

DP—Texas 2, Cleveland 1. LOB—Texas 9, Cleveland 4. 2B—García (19), Lowe (17). HR—Lowe (13), Peters (4), Johnson (4), Chang (4). SB—Solak (5). SF—Reyes (2).

IP H R ER BB SO

Texas

Hearn W,3-4 5 5 3 3 2 6 Evans H,2 1 1 0 0 1 0 Sborz H,6 1 0 0 0 0 0 Cotton H,1 1 0 0 0 0 1 B.Martin 1 0 0 0 0 0

Cleveland

Morgan L,2-6 4 1/3 8 4 4 2 4 Garza 1 2/3 1 0 0 0 1 Wittgren 1 2/3 2 0 0 0 1 Shaw 1 3 3 3 0 0 Parker 1/3 1 0 0 0 0

Hearn pitched to 2 batters in the 6th, Evans pitched to 2 batters in the 7th, Shaw pitched to 5 batters in the 9th.

Umpires—Home, Bill Miller; First, Doug Eddings; Second, Gabe Morales; Third, John Bacon. T—3:14. A—11,369 (34,788).

MILWAUKEE 7,

CINCINNATI 4

Cincinnati Milwaukee ab r h bi ab r h bi India 2b 2 0 0 0 Wong 2b 5 2 2 3 Naquin lf-cf 3 1 1 0 Adames ss 1 1 1 0 Castellanos rf 4 1 1 0 Petersn 3b 3 1 0 0 Votto 1b 3 1 1 0 Yelich lf 3 0 1 1 Mustakas 3b 4 1 2 1 García rf 1 0 0 2 Farmer ss 4 0 1 1 Narváez c 3 0 2 1 Barnhart c 2 0 1 2 Urías 3b-ss 4 0 1 0 Stephensn ph 1 0 0 0 Tellez 1b 3 1 1 0 Akiyama cf 3 0 0 0 Cain cf 4 1 1 0 Lorenzen p 0 0 0 0 Burnes p 1 0 0 0 Givens p 0 0 0 0 Stricklnd p 0 0 0 0 Antone p 0 0 0 0 Piña ph 1 1 1 0 Cessa p 0 0 0 0 Williams p 0 0 0 0 Garrett p 0 0 0 0 Brdly Jr. ph 1 0 0 0 Suárez ph 1 0 0 0 Hader p 0 0 0 0 Mahle p 2 0 0 0 Aquino lf 2 0 0 0 Totals 31 4 7 4 Totals 30 7 10 7 Cincinnati 000 301 000—4 Milwaukee 100 000 42x—7

DP—Cincinnati 0, Milwaukee 2. LOB—Cincinnati 5, Milwaukee 7. 2B—Moustakas (9), Adames (24), Narváez (16). HR—Wong (11). SB—Peterson (8). SF—Barnhart (3), García 2 (4), Yelich (2). S—Burnes (4).

IP H R ER BB SO

Cincinnati

Mahle 5 2/3 5 1 1 1 8 Lorenzn L,0-1 1/3 3 4 4 1 0 Givens BS,4-6 1 1 0 0 0 1 Antone 0 0 1 1 1 0 Cessa 2/3 1 1 1 0 0 Garrett 1/3 0 0 0 0 0

Milwaukee

Burnes 6 7 4 4 3 5 Strcklnd W,3-1 1 0 0 0 1 1 Williams H,20 1 0 0 0 0 0 Hader S,27-28 1 0 0 0 0 1

Antone pitched to 1 batter in the 8th.

HBP—Mahle (García). Umpires—Home, Chad Fairchild; First, CB Bucknor; Second, John Tumpane; Third, Roberto Ortiz.

T—3:46. A—24,819 (41,900).

L.A. DODGERS 5,

SAN DIEGO 2