ab r h bi ab r h bi

Anderson ss 5 1 3 2 Bichette ss 5 1 1 1

Robert cf 5 1 1 2 Semien 2b 5 2 3 4

Abreu dh 5 1 1 1 GreroJr 1b 5 0 2 0

Jiménez lf 5 1 1 1 Hrnándz rf 5 0 1 0

Vaughn 1b 4 1 0 0 Kirk dh 3 1 1 0

Hernandez 2b 4 2 2 1 Espinal 3b 3 1 0 0

Goodwin rf 4 0 1 0 Grichuk cf 4 1 1 1

García 3b 3 2 2 2 Smith lf 1 0 0 0

Zavala c 4 1 1 1 Dkrsn ph-lf 1 0 0 1

GrelJr ph-lf 1 0 0 0 McGuire c 4 1 1 0 Totals 39 10 12 10 Totals 37 7 10 7 Chicago 013 302 001—10 Toronto 100 015 000—7

E—Goodwin (2). LOB—Chicago 4, Toronto 6. 2B—García (14), Zavala (3). HR—Hernandez (21), Robert (4), Abreu (27), Jiménez (7), Semien 2 (32).

IP H R ER BB SO

Chicago

Rodón W,10-5 5 5 2 2 1 3 Kopech 1 4 5 5 0 1 Tepera H,2 1 0 0 0 0 2 Crochet H,10 1 0 0 0 0 1 Kimbrel S,1-2 1 1 0 0 0 1

Toronto

Ryu L,12-7 3 2/3 7 7 7 1 4 Thornton 1 1/3 0 0 0 0 1 Hand 2/3 3 2 2 0 0 Saucedo 1 1/3 0 0 0 0 0 Soria 2/3 1 0 0 1 1 Richards 1 1/3 1 1 1 0 1

HBP—Rodón (Kirk), Kopech (Espinal). WP—Saucedo. Umpires—Home, Jordan Baker; First, James Hoye; Second, Mark Carlson; Third, Chris Segal. T—3:14. A—14,958 (53,506).

CLEVELAND 10,

TEXAS 6

Texas Cleveland ab r h bi ab r h bi Kiner-Flfa ss 5 1 1 0 Straw cf 5 1 1 1 Ibáñez dh 5 1 2 0 Rosario ss 4 0 1 1 García rf 4 0 0 0 JRmírez 3b 3 3 2 1 Peters lf 4 2 2 1 Reyes dh 4 1 3 2 Lowe 1b 4 0 0 0 Zimmer rf 5 1 2 3 Trevino c 3 1 2 1 Miller 1b 5 1 2 1 Solak 2b 4 1 2 2 Johnson lf 4 1 2 0 Taveras cf 4 0 0 0 Hedges c 3 1 1 0 Dorow 3b 3 0 0 0 Giménz 2b 4 1 1 1 Totals 36 6 9 4 Totals 37 10 15 10 Texas 022 001 010—6 Cleveland 400 410 01x—10

E—Lowe (8), Ramírez (12), Miller (3). DP—Texas 1, Cleveland 1. LOB—Texas 5, Cleveland 8. 2B—Trevino (10), Ibáñez (11), Reyes (13), Giménez (5). HR—Solak (10), Peters (5), Straw (4), Zimmer (6), Miller (3). SB—Ramírez 3 (19), Zimmer (11), Hedges (1), Taveras (3). SF—Rosario (4).

IP H R ER BB SO

Texas

Lyles L,6-11 3 2/3 9 8 8 1 3 Santana 1 1/3 1 1 1 1 3 Sborz 1 1 0 0 1 0 Evans 1 2 0 0 0 3 Patton 1 2 1 1 1 1

Cleveland

Hentges 4 5 4 2 2 3 Stephn W,3-0 2 2/3 2 1 1 0 4 Wittgren 1 1/3 2 1 1 0 0 Clase 1 0 0 0 0 2

WP—Sborz, Hentges. Umpires—Home, Gabe Morales; First, John Bacon; Second, Bill Miller; Third, Doug Eddings. T—3:12. A—10,827 (34,788).

NATIONAL LEAGUE

CINCINNATI 5,

MILWAUKEE 1