USGA

CURTIS CUP

At Conwy Golf Club

At Conwy, Wales

Yardage: 6,511; Par: 71

Thursday

EUROPE 4½, UNITED STATES 1½

Foursomes

Europe 2½, United States ½

Rachel Heck and Rose Zhang, United States, halved with Louise Duncan and Hannah Darling, GB&I.

Annabell Fuller and Charlotte Heath, GB&I, def. Rachel Kuehn and Emilia Migliaccio, United States, 4 and 3.

Caley McGinty and Emily Toy, GB&I, def. Gina Kim and Brooke Matthews, United States, 3 and 1.

Fourballs

Europe 2, United States 1

Hannah Darling and Annabell Fuller, GB&I, def. Rachel Heck and Emilia Migliaccio, United States, 1 up.

Lauren Walsh and Caley McGinty, GB&I, def. Jensen Castle and Gina Kim, United States, 2 and 1.

Rose Zhang and Allisen Corpuz, United States, def. Annabel Wilson and Emily Toy, GB&I, 1 up.

PGA

BMW CHAMPIONSHIP

At Caves Valley Golf Club

At Owings Mills, Md.

Yardage: 7,542; Par: 72

First Round

Sam Burns 32-32—64 Jon Rahm 31-33—64 Rory McIlroy 32-32—64 Sergio Garcia 32-33—65 Abraham Ancer 32-34—66 Patrick Cantlay 36-30—66 Harold Varner III 33-34—67 Webb Simpson 34-33—67 Dustin Johnson 34-33—67 Xander Schauffele 34-33—67 Tony Finau 34-33—67 Keegan Bradley 34-33—67 Sebastián Muñoz 34-33—67 Emiliano Grillo 34-33—67 Hudson Swafford 33-34—67 Hideki Matsuyama 32-35—67 Sungjae Im 32-35—67 Erik van Rooyen 33-34—67 Daniel Berger 34-34—68 Joaquin Niemann 35-33—68 Cameron Smith 34-34—68 Ryan Palmer 34-34—68 Phil Mickelson 34-34—68 Paul Casey 34-34—68 Lucas Glover 34-34—68 Carlos Ortiz 36-32—68 Bryson DeChambeau 34-34—68 Justin Thomas 33-35—68 Aaron Wise 34-35—69 Tom Hoge 33-36—69 Stewart Cink 35-34—69 Charley Hoffman 35-34—69 Jhonattan Vegas 34-35—69 Maverick McNealy 36-33—69 Matt Jones 33-36—69 Brian Harman 34-35—69 Marc Leishman 35-34—69 K.H. Lee 33-36—69 Harris English 35-34—69 Mackenzie Hughes 36-33—69 Patton Kizzire 35-34—69 Talor Gooch 34-35—69 Cameron Champ 35-35—70 Corey Conners 36-34—70 Viktor Hovland 34-36—70 Brooks Koepka 34-36—70

European PGA

OMEGA EUROPEAN MASTERS

At Crans-sur-Sierre Golf Club

At Crans Montana, Switzerland

Yardage: 6,848; Par: 70

a-amateur

First Round