AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Tampa Bay 80 48 .625 — — 9-1 W-5 41-23 39-25 New York 75 52 .591 4½ — 10-0 W-12 39-25 36-27 Boston 74 56 .569 7 — 5-5 W-2 41-26 33-30 Toronto 66 61 .520 13½ 6½ 3-7 L-2 34-29 32-32 Baltimore 40 87 .315 39½ 32½ 2-8 L-1 19-42 21-45

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 74 55 .574 — — 5-5 W-1 42-23 32-32 Cleveland 63 63 .500 9½ 9 6-4 L-1 34-29 29-34 Detroit 62 67 .481 12 11½ 4-6 W-1 34-30 28-37 Kansas City 57 70 .449 16 15½ 7-3 W-1 32-31 25-39 Minnesota 55 72 .433 18 17½ 4-6 L-1 30-33 25-39

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 75 52 .591 — — 5-5 W-2 41-25 34-27 Oakland 70 58 .547 5½ 3 2-8 L-5 35-30 35-28 Seattle 69 59 .539 6½ 4 6-4 L-1 37-26 32-33 Los Angeles 63 66 .488 13 10½ 4-6 L-2 32-30 31-36 Texas 44 83 .346 31 28½ 3-7 L-2 28-34 16-49

Today

Boston (Eovaldi 10-8) at Cleveland (Quantrill 4-2), 4:05 p.m.

N.Y. Yankees (Cortes Jr. 2-1) at Oakland (Montas 9-9), 4:07 p.m.

Kansas City (Hernández 4-1) at Seattle (Anderson 6-8), 4:10 p.m.

Toronto (Manoah 5-2) at Detroit (Alexander 2-2), 6:10 p.m.

Houston (Valdez 8-4) at Texas (Allard 3-10), 7:05 p.m.

Tampa Bay (Patiño 3-3) at Baltimore (Means 5-6), 7:05 p.m.

Chicago Cubs (Mills 5-6) at Chicago White Sox (Lynn 10-3), 7:10 p.m.

Milwaukee (Houser 7-5) at Minnesota (Barnes 0-3), 7:10 p.m.

San Diego (TBD) at L.A. Angels (Suarez 5-7), 9:07 p.m.

Friday

Tampa Bay 6, Baltimore 3

Detroit 2, Toronto 1

Boston 4, Cleveland 3

Houston at Texas, late

Chicago Cubs at White Sox, late

Milwaukee at Minnesota, late

San Diego at L.A. Angels, late

N.Y. Yankees at Oakland, late

Kansas City at Seattle, late

Sunday

Tampa Bay at Baltimore, 1:05 p.m.

Boston at Cleveland, 1:10 p.m.

Toronto at Detroit, 1:10 p.m.

Cubs at White Sox, 2:10 p.m.

Milwaukee at Minnesota, 2:10 p.m.

Houston at Texas, 2:35 p.m.

Kansas City at Seattle, 4:10 p.m.

N.Y. Yankees at Oakland, 7:08 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Atlanta 68 58 .540 — — 8-2 L-2 31-31 37-27 Philadelphia 63 64 .496 5½ 6½ 2-8 L-3 36-28 27-36 New York 61 67 .477 8 9 2-8 L-4 36-27 25-40 Washington 55 72 .433 13½ 14½ 5-5 W-1 31-33 24-39 Miami 53 76 .411 16½ 17½ 2-8 L-1 32-32 21-44

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 78 50 .609 — — 7-3 L-1 36-29 42-21 Cincinnati 71 59 .546 8 — 6-4 W-2 36-29 35-30 St. Louis 65 62 .512 12½ 4½ 4-6 W-1 35-30 30-32 Chicago 56 73 .434 22½ 14½ 4-6 L-1 33-32 23-41 Pittsburgh 47 82 .364 31½ 23½ 5-5 L-1 27-37 20-45

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Francisco 83 44 .654 — — 8-2 W-5 42-19 41-25 Los Angeles 81 47 .633 2½ — 9-1 W-3 42-21 39-26 San Diego 68 61 .527 16 2½ 2-8 L-4 41-29 27-32 Colorado 58 69 .457 25 11½ 6-4 W-1 43-22 15-47 Arizona 44 85 .341 40 26½ 6-4 W-2 27-36 17-49

Today

Arizona (Mejía 0-0) at Philadelphia (Gibson 9-5), 6:05 p.m.

Cincinnati (Gutierrez 9-4) at Miami (Alcantara 7-12), 6:10 p.m.

St. Louis (Wainwright 12-7) at Pittsburgh (Brault 0-2), 7:05 p.m.

Chicago Cubs (Mills 5-6) at Chicago White Sox (Lynn 10-3), 7:10 p.m.

Milwaukee (Houser 7-5) at Minnesota (Barnes 0-3), 7:10 p.m.

Washington (Nolin 0-2) at N.Y. Mets (Stroman 9-12), 7:10 p.m.

San Francisco (Webb 7-3) at Atlanta (Smyly 9-3), 7:20 p.m.

San Diego (TBD) at L.A. Angels (Suarez 5-7), 9:07 p.m.

Colorado (Gray 7-10) at L.A. Dodgers (Price 4-2), 9:10 p.m.

Friday

Cincinnati 6, Miami 0

St. Louis 4, Pittsburgh 3

Washington 2, N.Y. Mets 1

Arizona at Philadelphia, late

San Francisco at Atlanta, late

Chicago Cubs at White Sox, late

Milwaukee at Minnesota, late

San Diego at L.A. Angels, late

Colorado at L.A. Dodgers, late

Sunday

Arizona at Philadelphia, 1:05 p.m.

St. Louis at Pittsburgh, 1:05 p.m.

Cincinnati at Miami, 1:10 p.m.

Washington at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

San Francisco at Atlanta, 1:20 p.m.

Cubs at Chicago White Sox, 2 p.m.

Milwaukee at Minnesota, 2 p.m.

Colorado at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

AMERICAN LEAGUE

DETROIT 2, TORONTO 1

Toronto Detroit ab r h bi ab r h bi Bichette ss 4 1 1 0 Grossmn lf 4 0 0 0 Semien 2b 3 0 0 0 Schoop 1b 4 0 2 0 Gurrero Jr. 1b 4 0 2 1 Cndlario 3b 4 1 2 0 Hernández dh 3 0 0 0 Cabrera dh 4 0 1 1 Dickerson rf 4 0 1 0 Haase c 3 0 1 0 Gurriel Jr. lf 4 0 1 0 Cameron rf 3 0 0 0 Palacios cf 3 0 0 0 W.Cstro 2b 3 0 0 0 Espinal ph 1 0 0 0 Short ss 2 0 0 0 Smith 3b 2 0 0 0 Reyes ph 1 1 1 1 Valera ph-3b 1 0 0 0 H.Castro ss 0 0 0 0 Grichuk ph 1 0 0 0 Hill cf 3 0 0 0 McGuire c 3 0 1 0 Totals 33 1 6 1 Totals 31 2 7 2 Toronto 001 000 000—1 Detroit 000 100 01x—2

E—Cimber (1). DP—Toronto 1, Detroit 0. LOB—Toronto 7, Detroit 5. 2B—Bichette (22), Guerrero Jr. (21), Candelario 2 (36). HR—Reyes (4).

IP H R ER BB SO

Toronto

Matz 6 4 1 1 0 2 Cimber 1 1 0 0 0 1 Mayza L,4-2 1 2 1 1 0 1

Detroit

Manning 6 6 1 1 1 5 Funkhouser 1 0 0 0 0 1 Cisnero W,3-4 1 0 0 0 1 0 Soto S,16-17 1 0 0 0 0 1

WP—Mayza. Umpires—Home, Cory Blaser; First, Adam Beck; Second, Phil Cuzzi; Third, Mark Ripperger. T—2:32. A—17,259 (41,083).

BOSTON 4,

CLEVELAND 3

Boston Cleveland ab r h bi ab r h bi Muñoz lf 4 0 0 0 Straw cf 4 0 0 0 Schwarbr 1b 4 0 0 0 Rosario ss 4 1 1 0 T.Shaw 1b 0 0 0 0 Ramírez 3b 4 1 3 2 Bogaerts ss 4 0 0 0 Reyes dh 2 0 1 0 Devers dh 4 0 0 0 Giménez pr 0 0 0 0 Verdugo rf 3 1 0 0 Ramos c 4 0 0 0 Dalbec 3b 3 0 1 0 Zimmer rf 4 0 2 0 Vázquez c 3 1 0 0 Miller 2b 4 0 0 0 Duran cf 3 1 1 0 Chang 1b 3 1 1 1 Araúz 2b 2 1 1 3 Mercado lf 3 0 0 0 Totals 30 4 3 3 Totals 32 3 8 3 Boston 000 010 030—4 Cleveland 000 200 100—3

E—Dalbec (10). DP—Boston 2, Cleveland 1. LOB—Boston 3, Cleveland 4. 2B—Dalbec (16). HR—Araúz (1), Ramírez (30), Chang (6). SB—Giménez (7).

IP H R ER BB SO

Boston

Rdrígz W,10-7 7 8 3 3 1 2 Richards H,1 1 0 0 0 0 2 Ottvino S,9-13 1 0 0 0 1 2

Cleveland

Allen 6 1 1 1 1 5 Young H,1 1 0 0 0 0 1 Karinchk L,7-4 0 2 3 3 1 0 Parker 2 0 0 0 1 1

Karinchak pitched to 3 batters in the 8th.

HBP—Allen (Verdugo). WP—Allen.

Umpires—Home, Nick Mahrley; First, Ron Kulpa; Second, Nic Lentz; Third, Ramon De Jesus. T—2:58. A—20,881 (34,788).

NATIONAL LEAGUE

CINCINNATI 6, MIAMI 0