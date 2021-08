PGA

BMW CHAMPIONSHIP

At Caves Valley Golf Club

At Owings Mills, Md.

Yardage: 7,542; Par: 72

Second Round

(Suspended due to darkness)

Bryson DeChambeau 68-60—128 Patrick Cantlay 66-63—129 Sungjae Im 67-65—132 Sergio Garcia 65-67—132 Hudson Swafford 67-66—133 Rory McIlroy 64-70—134 Sebastián Muñoz 67-68—135 Lucas Glover 68-67—135 Erik van Rooyen 67-68—135 Aaron Wise 69-66—135 Paul Casey 68-68—136 Hideki Matsuyama 67-69—136 Alex Noren 71-66—137 Kevin Na 72-65—137 Charl Schwartzel 71-66—137 Harold Varner III 67-70—137 Dustin Johnson 67-70—137 Brian Harman 69-69—138 K.H. Lee 69-69—138 Jhonattan Vegas 69-70—139 Maverick McNealy 69-70—139 Matt Jones 69-70—139 Harris English 69-70—139 Justin Thomas 68-71—139 Shane Lowry 71-68—139 Webb Simpson 67-72—139 Daniel Berger 68-71—139 Scottie Scheffler 73-66—139 Emiliano Grillo 67-73—140 Cam Davis 73-67—140 Mackenzie Hughes 69-71—140 Talor Gooch 69-71—140 Tom Hoge 69-71—140 Jason Kokrak 73-68—141 Jordan Spieth 71-70—141 Lee Westwood 71-70—141 Patton Kizzire 69-72—141 Kevin Streelman 71-70—141 Chris Kirk 71-71—142 Carlos Ortiz 68-74—142 Keith Mitchell 72-70—142 Billy Horschel 71-72—143 Robert Streb 73-71—144 Cameron Champ 70-74—144 Marc Leishman 69-76—145 Russell Henley 72-73—145 Branden Grace 75-71—146 Collin Morikawa 72-75—147

Leaderboard

SCORE THRU Bryson DeChambeau -16 18 Jon Rahm -15 15 Patrick Cantlay -15 18 Sungjae Im -12 18 Sergio Garcia -12 18 Sam Burns -10 17 Hudson Swafford -11 18 Abraham Ancer -10 16 Rory McIlroy -10 18

Champions

THE ALLY CHALLENGE

At Warwick Hills Golf & Country Club

At Grand Blanc, Mich.

Yardage: 6,740; Par: 72

First Round

(Suspended due to darkness)

Marco Dawson 33-31—64 Bernhard Langer 34-30—64 Jim Furyk 31-34—65 Joe Durant 31-34—65 K.J. Choi 33-32—65 Darren Clarke 34-32—66 Woody Austin 34-32—66 Doug Barron 34-32—66 Davis Love III 35-32—67 Retief Goosen 34-33—67 Steve Flesch 32-35—67 Mike Weir 34-34—68 Jerry Kelly 33-35—68 Michael Allen 33-35—68 Ernie Els 33-36—69 Harrison Frazar 35-34—69 Wes Short, Jr. 35-34—69 Jeff Maggert 33-36—69 Vijay Singh 35-34—69 David Toms 35-34—69 Scott Parel 35-34—69 Kevin Sutherland 33-36—69 Gene Sauers 36-33—69 Paul Broadhurst 35-34—69 Tom Byrum 35-34—69 Larry Mize 34-36—70 Rod Pampling 36-34—70 Stephen Ames 35-35—70 Colin Montgomerie 34-36—70 Rocco Mediate 35-35—70 Ken Duke 36-34—70 Tom Pernice Jr. 39-32—71 Kenny Perry 36-35—71 Brett Quigley 36-35—71 Stephen Dodd 36-36—72 Cameron Beckman 36-36—72 José María Olazábal 37-35—72 Tom Lehman 36-36—72 Ken Tanigawa 35-37—72 Scott Dunlap 35-37—72 David McKenzie 36-37—73 Duffy Waldorf 37-36—73

Leaderboard

SCORE THRU Marco Dawson -8 18 Bernhard Langer -8 18 Jim Furyk -7 18 Joe Durant -7 18 K.J. Choi -7 18 Darren Clarke -6 18 Woody Austin -6 18 Doug Barron -6 18 Davis Love III -5 18 Retief Goosen -5 18 Steve Flesch -5 18 Kent Jones -5 16 Corey Pavin -5 15 Billy Mayfair -5 14

European PGA

OMEGA EUROPEAN MASTERS

At Crans-sur-Sierre Golf Club

At Crans Montana

Yardage: 6,848; Par: 70

a-amateur

Second Round

Dean Burmester 64-65—129 Andy Sullivan 64-66—130 Thomas Detry 65-65—130 Renato Paratore 65-66—131 Jorge Campillo 68-64—132 Justin Harding 66-66—132 Ross McGowan 68-64—132 Matthew Jordan 67-65—132 John Catlin 68-65—133 Sebastian Soderberg 66-67—133 Min Woo Lee 66-67—133 Jamie Donaldson 67-66—133 Robin Sciot-Siegrist 63-70—133 Andrew Johnston 68-66—134 James Morrison 60-74—134 Rasmus Hojgaard 68-66—134 Scott Jamieson 67-67—134 Bernd Wiesberger 67-67—134 Marcel Siem 66-68—134 Benjamin Hebert 67-68—135 Henrik Stenson 71-64—135 Marcus Armitage 63-73—136 Eduardo Molinari 72-64—136 Sean Crocker 71-65—136 Victor Perez 68-68—136 Alexander Bjork 67-69—136 Shubhankar Sharma 68-68—136 Soren Kjeldsen 72-64—136 Miguel Angel Jimenez 69-67—136 Daniel Van Tonder 66-70—136 Darren Fichardt 66-70—136 Julian Suri 72-65—137 Martin Kaymer 68-69—137 Wil Besseling 71-66—137 Alexander Levy 69-68—137 Lee Slattery 70-67—137 Jean-Baptist Gonnet 67-70—137 Yikeun Chang 69-68—137 Bryden Macpherson 69-68—137 Maverick Antcliff 69-68—137 Guido Migliozzi 67-70—137 Fabrizio Zanotti 68-69—137

Curtis Cup

At Conwy Golf Club

At Conwy, Wales

Yardage: 6,511; Par: 71

UNITED STATES 6, EUROPE 6

Foursomes

United States 2½, Europe ½

Rachel Heck and Rose Zhang, United States, def. Louise Duncan and Hannah Darling, GB&I, 3 and 2.

Rachel Kuehn and Emilia Migliaccio, United States, def. Annabell Fuller and Charlotte Heath, GB&I, 3 and 2.

Jensen Castle and Brooke Matthews, United States, halved with Caley McGinty and Emily Toy, GB&I.

Fourballs

United States 2, Europe 1

Jensen Castle and Rachel Kuehn, United States, def. Lauren Walsh and Louise Duncan, GB&I, 3 and 2.

Hannah Darling and Annabell Fuller, GB&I, def. Rachel Heck and Gina Kim, United States, 4 and 3.

Rose Zhang and Allisen Corpuz, United States, def. Caley McGinty and Eimly Toy, GB&I, 3 and 2.