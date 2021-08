AUTO RACING

Xfinity

WAWA 250

At Daytona Beach, Fla.

Lap length: 2.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (9) Justin Haley, Chev, 100 laps, 58 pts

2. (1) AJ Allmendinger, Chev., 100, 53.

3. (4) Justin Allgaier, Chevrolet, 100, 43.

4. (13) Jeb Burton, Chevrolet, 100, 51.

5. (21) Daniel Hemric, Toyota, 100, 36.

6. (15) Christopher Bell, Toyota, 100, 0.

7. (2) Noah Gragson, Chevrolet, 100, 39.

8. (23) Myatt Snider, Chevrolet, 100, 29.

9. (5) Harrison Burton, Toyota, 100, 29.

10. (6) Riley Herbst, Ford, 100, 34.

11. (7) Brett Moffitt, Chevrolet, 100, 31.

12. (22) Sam Mayer, Chevrolet, 100, 26.

13. (34) JJ Yeley, Chevrolet, 100, 24.

14. (32) David Starr, Toyota, 100, 23.

15. (35) Jason White, Toyota, 100, 22.

16. (11) Ryan Sieg, Ford, 100, 21.

17. (17) Josh Williams, Chev., 100, 20.

18. (12) Tom Joe Martins, Chev., 100, 19.

19. (37) Chase Briscoe, Toyota, 100, 0.

20. (27) Jeffrey Earnhardt, Chev., 100, 17.

21. (26) Landon Cassill, Chev., 100, 16.

22. (18) Jordan Anderson, Chev., 100, 0.

23. (29) Blaine Perkins, Chev., 100, 14.

24. (8) Jeremy Clements, Chev., 100, 13.

25. (30) Mason Massey, Toyota, 100, 12.

26. (33) Colby Howard, Chev., 100, 11.

27. (24) Ryan Vargas, Chevrolet, 100, 10.

28. (10) Jade Buford, Chevrolet, 100, 9.

29. (40) Timothy Viens, Chevrolet, 100, 0.

30. (19) Michael Annett, Chev., 100, 7.

31. (25) Alex Labbe, Chevrolet, 100, 6.

32. (28) Kyle Weatherman, Chev., 98, 5.

33. (16) Matt Mills, Toyota, 98, 4.

34. (31) Brandon Brown, Chevrolet, 97, 5.

35. (39) Joe Graf Jr, Chevrolet, 88, 2.

36. (36) Caesar Bacarella, Chev., 82, 4.

37. (20) Colin Garrett, Toyota, 71, 1.

38. (38) Spencer Boyd, Chevrolet, 71, 0.

39. (14) Austin Cindric, Ford, 27, 1.

40. (3) Brandon Jones, Toyota, 17, 1.

Race Statistics

Avg Speed of Winner: 121.737 mph.

Time of Race: 2 hrs, 3 mins, 12 secs

Margin of Victory: 0.023 seconds.

Caution Flags: 7 for 29 laps.

Lead Changes: 17 among 8 drivers.

Lap Leaders: A.Allmendinger 0-3; N.Gragson 4; A.Allmendinger 5-13; N.Gragson 14-16; A.Allmendinger 17-26; J.Haley 27-30; B.Brown 31-34; R.Herbst 35-43; B.Brown 44-45; A.Allmendinger 46-49; B.Brown 50-52; S.Mayer 53; J.Burton 54-61; C.Bell 62-65; N.Gragson 66-77; C.Bell 78-96; A.Allmendinger 97-99; J.Haley 100

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): A.Allmendinger, 5 times for 29 laps; C.Bell, 2 times for 23 laps; N.Gragson, 3 times for 16 laps; R.Herbst, 1 time for 9 laps; B.Brown, 3 times for 9 laps; J.Burton, 1 time for 8 laps; J.Haley, 2 times for 5 laps; S.Mayer, 1 time for 1 lap.

Wins: A.Cindric, 5; A.Allmendinger, 3; T.Gibbs, 3; J.Allgaier, 2; J.Haley, 1; J.Burton, 1; M.Snider, 1; J.Berry, 1.

Top 13 in Points: 1. A.Allmendinger, 925; 2. A.Cindric, 908; 3. J.Allgaier, 800; 4. D.Hemric, 779; 5. H.Burton, 755; 6. J.Haley, 742; 7. J.Burton, 716; 8. N.Gragson, 713; 9. B.Jones, 567; 10. J.Clements, 558; 11. R.Herbst, 554; 12. M.Snider, 515; 13. M.Annett, 486.