Rodrígez p 0 0 0 0 Heredia cf 1 1 1 0 Totals 31 0 5 0 Totals 35 9 12 8 San Francisco 000 000 000—0 Atlanta 000 302 22x—9

DP—San Francisco 0, Atlanta 1. LOB—San Francisco 9, Atlanta 6. 2B—Wade Jr. (10), Albies (34), Heredia (25). 3B—Rosario (1). HR—Soler (7), Riley (28), Albies (23). SB—Wade Jr. (5), Rosario (1), Freeman (8). SF—Pederson (5).

IP H R ER BB SO

San Francisco

DeScfni L,11-6 3 6 3 3 0 4 Long 4 2/3 6 6 6 2 3 Slater 1/3 0 0 0 1 0

Atlanta

Andrsn W,6-5 5 2/3 4 0 0 2 0 Matzek H,22 1/3 0 0 0 1 1 Rodríguez 1 0 0 0 0 0 Minter 1 1 0 0 1 2 Toussaint 1 0 0 0 1 0

DeSclafani pitched to 5 batters in the 4th.

WP—DeSclafani, Long(2), Anderson.

Umpires—Home, Chris Segal; First, Jordan Baker; Second, James Hoye; Third, Mark Carlson. T—3:15. A—28,820 (41,084).

LATE SATURDAY

SAN FRANCISCO 5, ATLANTA 0

San Francisco Atlanta ab r h bi ab r h bi Wade Jr. rf-lf 4 0 1 0 Albies 2b 4 0 2 0 La Stella 2b 4 1 1 2 Soler rf 4 0 1 0 Posey c 4 1 1 0 Freemn 1b 4 0 2 0 Crawford ss 3 0 0 0 Riley 3b 4 0 2 0 Flores 3b 4 1 1 0 Swansn ss 4 0 0 0 Dickerson lf 4 0 0 0 d’Arnaud c 3 0 0 0 Slater cf 0 0 0 0 Duvall lf 4 0 0 0 Ruf 1b 3 0 1 1 Pedersn cf 3 0 0 0 Ystrmski cf-rf 4 1 2 2 Ynoa p 2 0 0 0 Webb p 3 1 1 0 Rodrígez p 0 0 0 0 Estrada ph 1 0 0 0 Rosario ph 1 0 0 0 Rogers p 0 0 0 0 Martin p 0 0 0 0 J.Jackson p 0 0 0 0 Chavez p 0 0 0 0 Totals 34 5 8 5 Totals 33 0 7 0 San Francisco 101 000 120—5 Atlanta 000 000 000—0

E—Flores (7). DP—San Francisco 2, Atlanta 0. LOB—San Francisco 7, Atlanta 8. 2B—Webb (1), Yastrzemski (24). HR—La Stella (3), Yastrzemski (21). SB—Albies (17), Wade Jr. (4). SF—La Stella (1).

IP H R ER BB SO

San Francisco

Webb W,8-3 7 5 0 0 1 6 Rogers 1 2 0 0 0 1 J.Jackson 1 0 0 0 0 3

Atlanta

Ynoa L,4-4 6 3 2 2 3 3 Rodríguez 1 1 1 1 1 0 Martin 1 4 2 2 0 1 Chavez 1 0 0 0 0 2

HBP—Webb (d’Arnaud). Umpires—Home, Mark Carlson; First, Chris Segal; Second, Jordan Baker; Third, James Hoye. T—2:53. A—39,558 (41,084).

L.A. ANGELS 10,

SAN DIEGO 2

San Diego Los Angeles ab r h bi ab r h bi Tatis Jr. cf-rf 4 0 0 0 Fletcher 2b 5 1 2 0 Crnenwrth ss 2 0 0 0 Ohtani dh 4 2 0 0 Machado 3b 4 0 2 0 Gosselin 3b 4 1 1 2 Kim 3b 1 0 0 0 Adell rf-lf 4 1 1 1 Pham dh 3 1 1 0 Walsh 1b 3 2 3 3 Hosmer 1b 4 1 1 1 Upton lf 2 0 0 1 Caratini 1b 1 0 0 0 Lagares rf 0 0 0 0 Myers rf-lf 4 0 1 0 Suzuki c 3 0 0 1 Nola c 4 0 2 1 Marsh cf 4 1 3 0 Profar 2b-rf 3 0 0 0 Mayfield ss 4 2 2 2 Marisnick lf 1 0 0 0 Grishm ph-cf 2 0 0 0 Frazier 2b 0 0 0 0 Totals 33 2 7 2 Totals 33 10 12 10 San Diego 000 200 000—2 Los Angeles 012 223 00x—10

DP—San Diego 1, Los Angeles 0. LOB—San Diego 12, Los Angeles 6. 2B—Machado (24), Nola (9), Walsh (25), Marsh (8), Adell (5). HR—Walsh (24), Mayfield (8). SB—Ohtani (20). SF—Suzuki (3), Upton (3).

IP H R ER BB SO

San Diego

Weathrs L,4-7 3 4 3 3 0 1 Johnson 1 2 2 2 1 0 Adams 1/3 1 2 2 2 0 Hudson 2/3 0 0 0 0 0 Hill 1/3 3 3 3 0 0 Anderson 2/3 2 0 0 1 0 Crismatt 2 0 0 0 0 2

Los Angeles

Suarez 3 2/3 4 2 2 3 2 Wantz W,1-0 1 1/3 0 0 0 1 3 Guerra 1 2/3 0 0 0 1 2 Cishek 1 1/3 2 0 0 1 2 R.Iglesias 1 1 0 0 0 2

HBP—Suarez (Cronenworth), Adams (Gosselin), Cishek (Profar). WP—Johnson, Suarez, Wantz. Umpires—Home, Vic Carapazza; First, Ed Hickox; Second, Ryan Additon; Third, Jerry Meals. T—3:35. A—36,176 (45,517).

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Great Lakes (Dodgers) 55 47 .539 — Lake County (Cleve.) 54 48 .529 1 Dayton (Cincinnati) 53 49 .520 2 TINCAPS (San Diego) 49 53 .480 6 Lansing (Oakand) 48 54 .471 7 West Michigan (Det.) 48 54 .471 7

WEST DIVISION

W L Pct. GB Quad Cities (Kan. City) 67 33 .670 — Cedar Rapids (Minn.) 56 46 .549 12 Beloit (Miami) 48 54 .471 20 Wisconsin (Milw.) 47 54 .465 20½ South Bend (Cubs) 46 55 .455 21½ Peoria (St. Louis) 39 63 .382 29

Saturday

TINCAPS 8, Dayton 2

Great Lakes 4, Lake County 3

Lansing 7, West Michigan 6

Beloit 6, Cedar Rapids 1

Quad Cities 12, Wisconsin 0

South Bend 7, Peoria 4

Sunday

West Michigan 5, Lansing 4, 10 inn.

Dayton 8, TINCAPS 6

Great Lakes 10, Lake County 2

Peoria 7, South Bend 2

Beloit 9, Cedar Rapids 8, 10 inn.

Wisconsin at Quad Cities, ccd., rain

Today

No games scheduled

Tuesday

Peoria at West Michigan, 7 p.m.

Lake County at South Bend, 7 p.m.

TINCAPS at Great Lakes, 7 p.m.

Lansing at Dayton, 7 p.m.

Beloit at Wisconsin, 7:30 p.m.

Quad Cities at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

Wednesday

Peoria at West Michigan, 7 p.m.

Lake County at South Bend, 7 p.m.

TINCAPS at Great Lakes, 7 p.m.

Lansing at Dayton, 7 p.m.

Beloit at Wisconsin, 7:30 p.m.

Quad Cities at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

DRAGONS 8, TINCAPS 6

Dayton Fort Wayne ab r h bi ab r h bi Siani dh 5 0 0 0 Hassll III cf 4 1 0 0 McLain ss 5 0 0 0 Angeles 3b 4 1 1 0 Hurtubise rf 4 0 1 0 Ornelas rf 4 1 1 0 Martinez 3b 4 1 0 0 Valnzuela c 3 1 1 1 Cerda cf 5 2 3 0 Lopez ss 4 1 3 4 McGarry 1b 4 1 2 1 Homza dh 4 0 0 0 Rogers lf 5 2 2 0 Almanzar lf 3 0 1 1 Yang c 4 1 3 2 Givin 1b 4 0 0 0 Willems 2b 3 1 1 1 Reyes 2b 2 1 0 0 Totals 39 8 12 4 Totals 32 6 7 6 Dayton 010 202 102—8 Fort Wayne 011 010 201—6

2B—McGarry, Willems, Yang, Cerda, Almanzar, Lopez. 3B—Cerda. LOB—Dayton 12, Fort Wayne 9. SB—Siani 2, Hurtubise, Rogers. E—Valenzuela, Givin.

IP H R ER BB SO

Dayton

Spiers W,5-3 5 4 3 3 3 4 Kravetz 1 2/3 1 2 2 3 2 Garcia 1 1/3 0 0 0 0 2 Fisher S,1 1 2 1 1 0 0

Fort Wayne

Guarate 3 1/3 8 3 3 0 2 Minjarez 1 2/3 0 0 0 1 2 Smith L,3-5 1 1 2 2 2 1 Perez 1 1 1 1 2 1 Boyd 1 0 0 0 0 2 Sung 1 2 2 1 1 1

WP—Smith 5, Sung 2. Balk—Spiers. HBP—McGarry (by Perez), Hurtubise (by Boyd), Reyes 2 (by Spiers), Homza (by Kravetz). Umpires—HP: Kellen Martin; 1B: Bobby Tassone. T—3:32. A—4,620.

LLWS

At South Williamsport, Pa.

Double Elimination

Aug. 19

G1: Hawaii 9, Connecticut 1

G2: Ohio 1, Tennessee 0, 8 inn.

G3: Nebraska 5, New Jersey 2

G4: California 10, New Hampshire 2

Aug. 20

G5: Oregon 8, Pennsylvania 2

G6: Michigan 8, Florida 0

G7: South Dakota 2, Louisiana 0

G8: Texas 6, Washington 0

Aug. 21

G9: New Hampshire 4, Tennessee 1

G10: New Jersey 11, Connecticut 4

G11: Washington 1, Florida 0

G12: Louisiana 5, Pennsylvania 3

Aug. 22

G13: California 9, Ohio 0

G14: Hawaii 11, Nebraska 3

Aug. 23

G15: Michigan 6, Texas 5

G16: South Dakota 3, Oregon 0

G19: Ohio 8, Louisiana 2

G20: Nebraska 3, Washington 2

Aug. 24

G17: Texas 2, New Jersey 1

G18: New Hampshire 14, Oregon 6

Aug. 25

G21: Ohio 4, New Hampshire 3

G22: Texas 10, Nebraska 0

G23: South Dakota 1, California 0

G24: Hawaii 2, Michigan 0

Aug. 26

G25: Michigan 15, Texas 6

G26: Ohio 4, California 2

Aug. 28

G27: Ohio 5, South Dakota 2

G28: Michigan 2, Hawaii 1

Aug. 29

Third Place

G29: Hawaii 5, South Dakota 0

Championship

G30: Michigan 5, Ohio 2

