ab r h bi ab r h bi

Arraez 3b 4 0 0 0 Baddoo lf 4 0 1 0

Buxton cf 4 1 1 0 Schoop 1b 4 0 0 0

Polanco 2b 4 1 1 1 Cndlario 3b 4 0 0 0

Donaldsn dh 4 1 2 2 Cabrera dh 4 0 0 0

Kepler rf 3 0 1 0 Haase c 4 0 1 0

Sanó 1b 4 0 0 0 WCastro pr 0 0 0 0

Gordon lf 3 0 0 0 HCastro 2b 4 1 2 0

Refsnydr ph-lf 1 0 0 0 Reyes rf 3 0 1 0

Jeffers c 2 0 0 0 Grossmn ph 1 0 0 0

Simmons ss 3 0 1 0 Short ss 3 0 1 1

Hill cf 3 1 2 1 Totals 32 3 6 3 Totals 34 2 8 2 Minnesota 000 300 000—3 Detroit 001 010 000—2

E—Colomé (3). DP—Minnesota 2, Detroit 1. LOB—Minnesota 4, Detroit 5. 2B—Buxton (12), Kepler (18), Donaldson (19), Baddoo (19), H.Castro (7). HR—Donaldson (21), Hill (2).

IP H R ER BB SO

Minnesota

Ober W,2-2 6 5 2 2 0 5 Alcala H,7 2 2 0 0 0 2 Colomé S,10-16 1 1 0 0 0 0

Detroit

Mize L,7-7 6 5 3 3 1 4 Lange 2 1 0 0 1 2 Del Pozo 1/3 0 0 0 0 0 Jiménez 2/3 0 0 0 0 1

WP—Ober, Mize. Umpires—Home, Larry Vanover; First, Marvin Hudson; Second, Dan Bellino; Third, Sean Barber. T—2:42. A—13,425 (41,083).

NATIONAL LEAGUE

ST. LOUIS 3,

CINCINNATI 1