San Diego Arizona

ab r h bi ab r h bi Grisham cf 3 1 1 1 Rojas 2b 4 1 0 0 Crworth ss 5 0 0 0 Marte cf 4 1 1 4 Machado 3b 5 1 2 0 P.Smith rf 4 0 1 0 Tatis Jr. rf 5 1 3 3 Walker 1b 3 0 0 0 Hosmer 1b 4 1 1 1 Peralta lf 2 0 1 0 Melancon p 0 0 0 0 Kelly ph-c 2 0 0 0 Myers lf 3 2 1 0 VnMter 3b 3 1 0 0 Stammen p 0 0 0 0 Varsho c-lf 4 2 2 0 Hill p 0 0 0 0 Ahmed ss 4 0 2 0 Pham ph 1 0 0 0 Gilbert p 1 0 0 0 Hudson p 0 0 0 0 McCrthy ph 1 0 0 0 Pagán p 0 0 0 0 Peacock p 0 0 0 0 Mrsnck ph-lf 1 0 0 0 Young ph 1 0 0 0 Frazier 2b 4 0 1 1 Poppen p 0 0 0 0 Nola c 4 1 1 1 Mantiply p 0 0 0 0 Paddack p 2 0 1 0 Wendelkn p 0 0 0 0 Profar lf-1b 2 0 2 0 Ellis ph 1 0 0 0 Totals 39 7 13 7 Totals 34 5 7 4 San Diego 221 000 101—7 Arizona 000 010 400—5

LOB—San Diego 8, Arizona 5. 2B—Myers (18), Machado (25), Tatis Jr. (25), Varsho (10), Ahmed (28). HR—Tatis Jr. (36), Hosmer (11), Marte (9).

IP H R ER BB SO

San Diego

Paddack 4 2/3 3 1 1 0 5 Stammen W,6-3 1 1 0 0 1 0 Hill H,16 1/3 0 0 0 0 0 Hudson 2/3 1 3 3 2 2 Pagán H,15 1 1/3 1 1 1 0 2 Melancon S,35 1 1 0 0 0 1

Arizona

Gilbert L,1-2 5 8 5 3 1 4 Peacock 2 2 1 1 1 1 Poppen 2/3 1 0 0 0 0 Mantiply 1/3 0 0 0 0 0 Wendelken 1 2 1 1 1 0

Umpires—Home, Todd Tichenor; First, Jose Navas; Second, Nestor Ceja; Third, Adam Hamari. T—3:35. A—8,482

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Great Lakes (Dodgers) 56 47 .544 — Lake County (Cleve.) 55 48 .534 1 Dayton (Cincinnati) 53 49 .520 2½ TINCAPS (San Diego) 49 54 .476 7 West Michigan (Det.) 49 54 .476 7 Lansing (Oakand) 48 54 .471 7½

WEST DIVISION

W L Pct. GB Quad Cities (Kan. City) 67 34 .663 — Cedar Rapids (Minn.) 57 46 .553 11 Beloit (Miami) 48 54 .471 19½ Wisconsin (Milw.) 47 54 .465 20 South Bend (Cubs) 46 56 .451 21½ Peoria (St. Louis) 39 64 .379 29

Tuesday

Great Lakes 4, TINCAPS 3

West Michigan 4, Peoria 1

Lake County 4, South Bend 3

Cedar Rapids 12, Quad Cities 2

Beloit at Wisconsin, late

Lansing at Dayton, ppd

Today

Lansing at Dayton, 5:30 p.m.

Lansing at Dayton, to follow

Peoria at West Michigan, 7 p.m.

Lake County at South Bend, 7 p.m.

TINCAPS at Great Lakes, 7 p.m.

Beloit at Wisconsin, 7:30 p.m.

Quad Cities at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

Thursday

Lansing at Dayton, 7 p.m.

Peoria at West Michigan, 7 p.m.

Lake County at South Bend, 7 p.m.

TINCAPS at Great Lakes, 7 p.m.

Beloit at Wisconsin, 7:30 p.m.

Quad Cities at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

Friday

Lansing at Dayton, 7 p.m.

Peoria at West Michigan, 7 p.m.

Lake County at South Bend, 7 p.m.

TINCAPS at Great Lakes, 7 p.m.

Beloit at Wisconsin, 7:30 p.m.

Quad Cities at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

LOONS 4, TINCAPS 3

Fort Wayne Great Lakes ab r h bi ab r h bi Hassell III cf 5 0 1 0 Leonrd 3b 2 1 1 1 Angeles 3b 3 1 1 0 Taylor c 3 1 0 0 Ornelas rf 3 1 1 0 Lewis 1b 4 0 0 0 Valenzuela c 3 0 0 0 Pages dh 3 0 1 0 Lopez ss 4 0 0 1 Ward rf 3 0 0 0 Homza dh 2 0 0 1 Vivas 2b 3 0 1 0 Mathis 1b 4 1 1 1 Deluca cf 2 1 1 1 Givin 2b 4 0 0 0 Vranesh lf 4 1 1 1 Ilarraza lf 4 0 2 0 Valera ss 2 0 0 0 Totals 32 3 6 3 Totals 26 4 5 3 Fort Wayne 000 101 001—3 Great Lakes 000 020 02x—4

LOB—Fort Wayne 7, Great Lakes 7. 2B—Deluca, Vranesh. HR—Mathis. CS—Pages. E—Valera.

IP H R ER BB SO

Fort Wayne

Denz 4 1 0 0 2 5 Bencomo 2 3 2 2 0 2 Schlichtholz 1 1 0 0 1 0 Walter L,0-1 2/3 0 2 2 4 2 Keating 1/3 0 0 0 0 0

Great Lakes

Stone 5 4 1 1 2 7 Shaps 1 0 1 0 1 0 Acosta W,1-1 2 1 0 0 0 2 Hobbs S,1 1 1 1 1 0 3

Balk—Stone. WP—Walter. HBP—Ward (by Denz); Homza (by Shaps); Angeles (by Acosta). Umpires—Home, Bryan van Vranken; First, Cliburn Rondon. T—2:55. A—1,675.

