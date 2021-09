Au.Rmn ph 1 0 0 0

Heuer p 0 0 0 0 Totals 39 5 7 5 Totals 43 6 12 5 AMERICAN LEAGUE East Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Tampa Bay 85 50 .630 — — 8-2 W-1 44-25 41-25 New York 78 56 .582 6½ — 6-4 W-2 40-25 38-31 Boston 78 59 .569 8 — 6-4 W-3 42-26 36-33 Toronto 71 62 .534 13 5 6-4 W-2 37-30 34-32 Baltimore 41 92 .308 43 35 3-7 L-2 19-44 22-48 Central Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 78 56 .582 — — 6-4 W-3 46-24 32-32 Cleveland 67 65 .508 10 8½ 6-4 L-1 35-30 32-35 Detroit 63 72 .467 15½ 14 4-6 L-1 35-35 28-37 Kansas City 59 74 .444 18½ 17 4-6 L-4 32-34 27-40 Minnesota 58 76 .433 20 18½ 4-6 L-3 32-36 26-40 West Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 78 55 .586 — — 5-5 L-2 41-25 37-30 Oakland 74 61 .548 5 3 4-6 L-1 37-31 37-30 Seattle 72 62 .537 6½ 4½ 6-4 W-2 40-29 32-33 Los Angeles 66 68 .493 12½ 10½ 4-6 L-1 35-32 31-36 Texas 47 86 .353 31 29 4-6 L-1 31-37 16-49 Today Baltimore (Ellis 1-0) at N.Y. Yankees (Montgomery 5-5), 1:05 p.m. Oakland (Blackburn 0-1) at Toronto (Berríos 9-7), 3:07 p.m. Minnesota (Albers 1-0) at Tampa Bay (Archer 0-1), 4:05 p.m. Cleveland (Morgan 2-6) at Boston (Houck 0-3), 4:10 p.m. Chicago White Sox (López 3-1) at Kansas City (Lynch 4-3), 7:10 p.m. Detroit (Boyd 3-7) at Cincinnati (Mahle 10-5), 7:10 p.m. Seattle (Gonzales 6-5) at Arizona (TBD), 8:10 p.m. Houston (Valdez 9-4) at San Diego (Musgrove 9-8), 8:40 p.m. Texas (Allard 3-11) at L.A. Angels (Suarez 5-7), 9:07 p.m. Friday Tampa Bay 5, Minnesota 3 Toronto 11, Oakland 10 Boston 8, Cleveland 5 N.Y. Yankees 4, Baltimore 3, 11 inn. Detroit at Cincinnati, late White Sox at Kansas City, late Texas at L.A. Angels, late Seattle at Arizona, late Houston at San Diego, late Sunday Baltimore at N.Y. Yankees, 1:05 p.m. Oakland at Toronto, 1:07 p.m. Cleveland at Boston, 1:10 p.m. Detroit at Cincinnati, 1:10 p.m. Minnesota at Tampa Bay, 1:10 p.m. White Sox at Kansas City, 2 p.m. Texas at L.A. Angels, 4:07 p.m. Houston at San Diego, 4:10 p.m. Seattle at Arizona, 4:10 p.m. NATIONAL LEAGUE East Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Atlanta 71 62 .534 — — 4-6 W-1 33-32 38-30 Philadelphia 69 65 .515 2½ 2½ 6-4 L-1 39-28 30-37 New York 66 67 .496 5 5 6-4 W-5 41-27 25-40 Washington 55 77 .417 15½ 15½ 2-8 L-5 31-36 24-41 Miami 56 79 .415 16 16 5-5 W-1 35-32 21-47 Central Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 82 53 .607 — — 6-4 L-1 36-29 46-24 Cincinnati 72 63 .533 10 — 4-6 W-1 37-31 35-32 St. Louis 68 64 .515 12½ 2½ 6-4 L-1 35-30 33-34 Chicago 61 75 .449 21½ 11½ 7-3 W-4 35-32 26-43 Pittsburgh 48 87 .356 34 24 3-7 L-4 28-38 20-49 West Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 85 49 .634 — — 7-3 W-3 46-23 39-26 San Francisco 85 49 .634 — — 5-5 W-1 43-22 42-27 San Diego 71 63 .530 14 ½ 4-6 L-1 41-29 30-34 Colorado 61 73 .455 24 10½ 4-6 L-1 43-23 18-50 Arizona 45 90 .333 40½ 27 3-7 W-1 28-38 17-52 Today N.Y. Mets (Stroman 9-12) at Washington (Fedde 6-9), 1:05 p.m., 1st game Pittsburgh (TBD) at Chicago Cubs (Hendricks 14-6), 2:20 p.m. N.Y. Mets (Megill 2-3) at Washington (TBD), 6:05 p.m., 2nd game Philadelphia (Suárez 6-4) at Miami (Rogers 7-6), 6:10 p.m. Detroit (Boyd 3-7) at Cincinnati (Mahle 10-5), 7:10 p.m. St. Louis (Kim 6-6) at Milwaukee (Houser 7-6), 7:10 p.m. Atlanta (Anderson 6-5) at Colorado (Márquez 11-10), 8:10 p.m. Seattle (Gonzales 6-5) at Arizona (TBD), 8:10 p.m. Houston (Valdez 9-4) at San Diego (Musgrove 9-8), 8:40 p.m. L.A. Dodgers (Urías 15-3) at San Francisco (TBD), 9:05 p.m. Friday Chicago Cubs 6, Pittsburgh 5 Miami 10, Philadelphia 3 N.Y. Mets at Washington, late Detroit at Cincinnati, late St. Louis at Milwaukee, late Atlanta at Colorado, late Seattle at Arizona, late L.A. Dodgers at San Francisco, late Houston at San Diego, late Sunday N.Y. Mets at Washington, 1:05 p.m. Detroit at Cincinnati, 1:10 p.m. Philadelphia at Miami, 1:10 p.m. St. Louis at Milwaukee, 2:10 p.m. Pittsburgh at Cubs, 2:20 p.m. Atlanta at Colorado, 3:10 p.m. Houston at San Diego, 4:10 p.m. Seattle at Arizona, 4:10 p.m. L.A. Dodgers at San Fran., 7:08 p.m. Pittsburgh 300 000 002 00—5 Chicago 000 000 500 01—6

E—Difo 2 (7), Wisdom (7), Chirinos (1). DP—Pittsburgh 0, Chicago 2. LOB—Pittsburgh 8, Chicago 13. 2B—Alcántara (5), Wisdom (9). HR—Moran (8), Ortega (9), Happ (18). S—Ortega (2).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh

M.Keller 6 6 0 0 0 8 Kuhl BS,0-1 1/3 6 5 5 0 1 Mears 2/3 0 0 0 1 2 Stratton 1 0 0 0 1 3 Bednar 2 0 0 0 1 4 Howard L,2-3 1/3 0 1 0 1 0

Chicago

Thompson 1 2/3 4 3 3 2 3 Sampson 3 1/3 0 0 0 0 4 Effross 2 0 0 0 0 4 Morgan H,4 1 0 0 0 1 0 Wick BS,1-2 1 3 2 1 0 1 Rodríguez 1 0 0 0 1 0 Heuer W,2-1 1 0 0 0 0 1

Umpires—Home, Phil Cuzzi; First, John Tumpane; Second, Alex MacKay; Third, Tom Hallion. T—3:55. A—26,963 (41,649).

ATLANTA 6,

COLORADO 5

Atlanta Colorado ab r h bi ab r h bi Rosario lf 3 1 0 0 Joe lf 4 1 1 1 Soler rf 5 2 2 1 Rodgers 2b 4 1 2 0 Freeman 1b 4 1 1 0 Blackmn rf 4 1 2 4 Riley 3b 3 1 2 2 Story ss 4 0 2 0 Swanson ss 3 0 0 1 Cron 1b 4 0 1 0 Duvall cf 4 1 1 2 McMhn 3b 4 0 1 0 Vogt c 4 0 0 0 Díaz c 3 1 0 0 Adrianza 2b 4 0 1 0 Hilliard cf 3 0 0 0 Toussaint p 1 0 0 0 Hampsn ph 1 0 0 0 Heredia ph 0 0 0 0 González p 1 1 0 0 Webb p 0 0 0 0 Almonte p 1 0 0 0 Arcia ph 1 0 0 0 Gilbreath p 0 0 0 0 Chavez p 0 0 0 0 Ruiz ph 1 0 0 0 Rodríguez p 0 0 0 0 Kinley p 0 0 0 0 Jackson p 0 0 0 0 Pederson ph 1 0 0 0 Smith p 0 0 0 0 Totals 33 6 7 6 Totals 34 5 9 5 Atlanta 102 030 000—6 Colorado 005 000 000—5

E—Toussaint (1). DP—Atlanta 3, Colorado 0. LOB—Atlanta 5, Colorado 3. 2B—Riley (24), Freeman (18). HR—Soler (9), Duvall (30), Blackmon (11). SB—Story (18), Blackmon (3). SF—Swanson (5).

IP H R ER BB SO

Atlanta

Toussaint 3 6 5 4 0 0 Webb W,2-2 2 1 0 0 0 2 Chavez H,2 1 0 0 0 0 1 Rodríguez H,6 1 0 0 0 0 0 Jackson H,24 1 1 0 0 0 1 Smith S,30-34 1 1 0 0 0 1

Colorado

González 3 2/3 4 3 3 4 1 Almonte L,1-3 1 1/3 3 3 3 0 0 Gilbreath 2 0 0 0 0 2 Kinley 2 0 0 0 0 0

HBP—Toussaint (Díaz). Umpires—Home, Vic Carapazza; First, Ed Hickox; Second, Ryan Additon; Third, Jansen Visconti. T—2:51. A—21,481 (50,445).

CLEVELAND 4,

KANSAS CITY 2

Cleveland Kansas City ab r h bi ab r h bi Straw cf 4 0 1 0 Mrrifld 2b 4 0 1 0 Rosario ss 4 0 1 0 Lopez ss 3 0 0 0 Ramírez 3b 3 1 0 0 Perez c 4 0 1 0 Reyes dh 4 0 0 0 Bnintendi lf 4 0 0 0 Ramirez lf 4 1 1 0 C.Sntna dh 4 1 1 0 B.Zimmer rf 0 0 0 0 Taylor cf 3 1 0 0 Chang 1b 4 1 2 1 Olivares rf 4 0 1 1 Miller 2b 4 1 1 3 Dozier 1b 4 0 2 1 Lavarnway c 4 0 2 0 Rivera 3b 3 0 0 0 Mercado rf-lf 4 0 0 0 O’Hearn ph 1 0 0 0 Totals 35 4 8 4 Totals 34 2 6 2 Cleveland 000 030 010—4 Kansas City 010 000 001—2

E—Ramírez (13), Rivera (5). DP—Cleveland 0, Kansas City 1. LOB—Cleveland 6, Kansas City 7. 2B—Lavarnway (2), Olivares (1), C.Santana (15). HR—Miller (4).

IP H R ER BB SO

Cleveland

McKnzie W,4-5 6 2 1 1 1 6 Wittgren H,9 1 1 0 0 0 1 Shaw H,18 1 1 0 0 1 1 Clase S,20-24 1 2 1 1 0 0

Kansas City

Minor L,8-12 5 5 3 2 0 4 Payamps 1 1 0 0 0 2 Bubic 2 1 1 1 2 3 Zuber 1 1 0 0 0 0

WP—Minor. Umpires—Home, Brian Gorman; First, Jeremy Riggs; Second, Lance Barksdale; Third, Adrian Johnson. T—2:56. A—10,042 (37,903).

OAKLAND 8, DETROIT 6

Oakland Detroit ab r h bi ab r h bi Harrison 2b 5 0 0 0 Baddoo cf 4 1 1 2 Marte cf 4 1 1 1 Schoop 1b 2 0 0 0 Olson 1b 5 1 1 0 Short 3b 2 1 1 0 Chapman 3b 3 1 1 0 Hill ph 1 0 0 0 Lowrie dh 2 1 1 3 Grossmn lf 4 1 1 0 Davis ph-dh 3 0 2 1 Cndlario dh 5 1 2 3 Bolt pr-dh 0 0 0 0 Haase c 5 0 1 0 Canha rf-lf 3 2 1 1 H.Cstro inf 3 1 1 1 Kemp lf 5 1 1 0 Goodrm ss 3 0 0 0 Pinder rf 0 0 0 0 W.Cstro 2b 4 1 0 0 Gomes c 5 0 2 2 Reyes rf 4 0 3 0 Andrus ss 4 1 2 0 Totals 39 8 12 8 Totals 37 6 10 6 Oakland 412 100 000—8 Detroit 000 010 500—6

LOB—Oakland 9, Detroit 8. 2B—Marte (10), Gomes (3), Davis (2). 3B—Reyes (4). HR—Lowrie (14), Canha (14), H.Castro (3), Baddoo (12), Candelario (11). SB—Bolt (2).

IP H R ER BB SO

Oakland

Mnts W,11-9 6 2/3 5 3 3 3 7 Guerra 0 4 3 3 0 0 Chafin H,4 1 1/3 1 0 0 0 2 Romo S,2-4 1 0 0 0 1 1

Detroit

Mnning L,3-6 3 2/3 8 8 8 3 1 Del Pozo 2 1/3 3 0 0 1 2 Holland 1 0 0 0 0 0 Lange 2 1 0 0 1 2

Guerra pitched to 4 batters in the 7th.

Umpires—Home, Sean Barber; First, Dan Bellino; Second, Marvin Hudson; Third, Larry Vanover. T—3:36. A—11,623 (41,083).

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Great Lakes (Dodgers) 57 49 .538 — Lake County (Cleve.) 57 49 .538 — Dayton (Cincinnati) 56 50 .528 1 West Michigan (Det.) 51 55 .481 6 TINCAPS (San Diego) 51 55 .481 6 Lansing (Oakand) 49 57 .462 8

WEST DIVISION

W L Pct. GB Quad Cities (Kan. City) 69 35 .663 — Cedar Rapids (Minn.) 58 48 .547 12 Wisconsin (Milw.) 50 55 .476 19½ Beloit (Miami) 49 57 .462 21 South Bend (Cubs) 47 58 .448 22½ Peoria (St. Louis) 40 66 .377 30

Thursday

Great Lakes 5, TINCAPS 1

Dayton 3, Lansing 2

Lake County 8, South Bend 5

Wisconsin 4, Beloit 3

Cedar Rapids 10, Quad Cities 9

West Michigan 6, Peoria 5

Friday

TINCAPS 6, Great Lakes 1

Dayton 3, Lansing 2

Peoria 6, West Michigan 1

South Bend 5, Lake County 4

Beloit 3, Wisconsin 1

Quad Cities 9, Cedar Rapids 5

Today

Beloit at Wisconsin, 2 p.m.

TINCAPS at Great Lakes, 7:05 p.m.

Peoria at West Michigan, 7:05 p.m.

Lake County at South Bend, 7:05 p.m.

Lansing at Dayton, 7:05 p.m.

Quad Cities at Cedar Rapids, 7:35 p.m.

Sunday

TINCAPS at Great Lakes, 1 p.m.

Beloit at Wisconsin, 2 p.m.

Lansing at Dayton, 2:05 p.m.

Quad Cities at Cedar Rapids, 3 p.m.

Peoria at West Michigan, 6:05 p.m.

Lake County at South Bend, 7:05 p.m.

TINCAPS 6, LOONS 1

Fort Wayne Great Lakes ab r h bi ab r h bi Hassell III cf 5 1 1 1 Pages rf 4 0 1 0 Angeles 3b 5 2 3 2 Vivas 2b 5 0 2 0 Ornelas dh 4 1 1 1 Leonard 3b 4 0 0 0 Lopez ss 4 0 1 0 Lewis 1b 3 0 0 0 Mathis c 4 0 1 1 Ward dh 4 0 0 0 Almanzar rf 4 0 0 0 Taylor c 4 0 1 0 Givin 1b 3 2 2 0 Deluca cf 3 1 1 0 Reyes 2b 3 0 0 0 Vranesh lf 4 0 1 0 Ilarraza lf 4 0 1 0 Valera ss 3 0 0 0 Totals 36 6 10 5 Totals 34 1 6 0 Fort Wayne 210 300 000—6 Great Lakes 000 000 000—1

LOB—Fort Wayne 5, Great Lakes 10. 2B—Angeles 2, Mathis, Hassell III. E—Valera, Ilarraza.

IP H R ER BB SO

Fort Wayne

Vela 4 2/3 5 0 0 2 7 Perez 1 1/3 0 0 0 0 2 Bncomo W,6-4 2 1 0 0 0 4 Walter 1 0 1 1 2 3

Great Lakes

Boyer L,0-4 1 2/3 6 3 3 0 0 Gamboa 3 1/3 3 3 2 1 5 Smith 3 1 0 0 0 3 Rodulfo 1 0 0 0 0 1

WP—Walter 3; Gamboa. HBP—Reyes (by Boyer); (by ). Ejections—Loon manager Austin Chubb ejected by HP umpire Cliburn Rondon. Umpires—Home, Cliburn Rondon; First, Bryan Van Vranken. T—3:08. A—2,199.

Share this article Email story