AUTO RACING

Xfinity

SPORT CLIPS HAIRCUTS

VFW HELP A HERO 200

At Darlington, S.C.

Lap length: 1.37 miles

(Start position in parentheses)

1. (8) Noah Gragson, Chv, 152 laps, 59 pt

2. (6) Harrison Burton, Toyota, 152, 44.

3. (24) Austin Cindric, Ford, 152, 46.

4. (3) Justin Haley, Chevrolet, 152, 42.

5. (5) Jeb Burton, Chevrolet, 152, 32.

6. (4) Justin Allgaier, Chevrolet, 152, 39.

7. (28) Tyler Reddick, Chevrolet, 152, 0.

8. (15) Jeremy Clements, Chev., 152, 29.

9. (9) Myatt Snider, Chevrolet, 152, 31.

10. (22) Alex Labbe, Chevrolet, 152, 27.

11. (12) Ryan Sieg, Ford, 152, 26.

12. (14) Denny Hamlin, Toyota, 152, 0.

13. (10) Ty Dillon, Chevrolet, 152, 24.

14. (19) Michael Annett, Chev., 152, 23.

15. (16) Josh Williams, Chev., 152, 22.

16. (17) Landon Cassill, Chev., 152, 21.

17. (31) Colin Garrett, Toyota, 152, 20.

18. (26) Mason Massey, Chev., 152, 19.

19. (32) Joe Graf Jr, Chevrolet, 152, 18.

20. (2) AJ Allmendinger, Chev., 152, 30.

21. (20) Jade Buford, Chevrolet, 152, 16.

22. (39) BJ McLeod, Chevrolet, 152, 0.

23. (33) Matt Mills, Toyota, 152, 14.

24. (1) Daniel Hemric, Toyota, 152, 29.

25. (27) Ryan Vargas, Chevrolet, 152, 12.

26. (21) Jeffrey Earnhardt, Chev., 152, 11.

27. (30) Colby Howard, Chev., 152, 10.

28. (23) Brandon Brown, Chev., 151, 9.

29. (35) Austin Dillon, Chevrolet, 151, 0.

30. (18) David Starr, Toyota, 151, 7.

31. (38) Carson Ware, Chevrolet, 151, 6.

32. (34) Jesse Little, Toyota, 150, 5.

33. (25) Brandon Jones, Toyota, 146, 7.

34. (37) Kyle Weatherman, Chev., 134, 3.

35. (36) Ryan Ellis, Ford, 133, 2.

36. (29) Timmy Hill, Ford, 116, 0.

37. (13) Tommy J Martins, Chev., 108, 1.

38. (7) Riley Herbst, Ford, 107, 1.

39. (11) Sam Mayer, Chevrolet, 45, 1.

40. (40) Gray Gaulding, Chevrolet, 2, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 102.423 mph.

Time of Race: 2 hrs, 1 min, 38 secs.

Margin of Victory: 0.219 seconds.

Caution Flags: 8 for 41 laps.

Lead Changes: 19 among 8 drivers.

Lap Leaders: D.Hemric 0-10; J.Allgaier 11-24; N.Gragson 25; J.Allgaier 26-30; N.Gragson 31-33; D.Hamlin 34-44; D.Hemric 45-48; A.Allmendinger 49; J.Haley 50-53; A.Allmendinger 54-70; N.Gragson 71-92; A.Cindric 93; N.Gragson 94-97; A.Allmendinger 98-102; D.Hamlin 103-110; A.Allmendinger 111; T.Hill 112-114; D.Hamlin 115-138; D.Hemric 139-142; N.Gragson 143-152

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): D.Hamlin, 3 times for 43 laps; N.Gragson, 5 times for 40 laps; A.Allmendinger, 4 times for 24 laps; J.Allgaier, 2 times for 19 laps; D.Hemric, 3 times for 18 laps; J.Haley, 1 time for 4 laps; T.Hill, 1 time for 3 laps; A.Cindric, 1 time for 1 lap.

Wins: A.Cindric, 5; A.Allmendinger, 3; T.Gibbs, 3; J.Allgaier, 2; J.Haley, 1; N.Gragson, 1; J.Burton, 1; M.Snider, 1; J.Berry, 1.

Top five in Points: 1. A.Allmendinger, 955; 2. A.Cindric, 954; 3. J.Allgaier, 839; 4. D.Hemric, 808; 5. H.Burton, 799.

NHRA

LUCAS OIL NATIONALS PAIRINGS

At Brownsburg, Ind.

First Round

Pairings based on results in qualifying, which ended Friday. DNQs listed below pairings.

Top Fuel

1. Brittany Force, 3.684 seconds, 334.57 mph vs. 16. Shawn Langdon, 4.553, 188.86; 2. Steve Torrence, 3.688, 329.50 vs. 15. Antron Brown, 4.305, 192.14; 3. Doug Kalitta, 3.751, 317.05 vs. 14. Krista Baldwin, 4.193, 215.17; 4. Josh Hart, 3.755, 325.22 vs. 13. Buddy Hull, 4.162, 257.63; 5. Leah Pruett, 3.755, 322.88 vs. 12. Joe Morrison, 4.107, 294.88; 6. Billy Torrence, 3.756, 324.75 vs. 11. Tripp Tatum, 3.870, 282.36; 7. Greg Carrillo, 3.769, 320.20 vs. 10. Kyle Wurtzel, 3.849, 311.77; 8. Alex Laughlin, 3.771, 317.19 vs. 9. Justin Ashley, 3.796, 324.05.

Funny Car

1. John Force, Chevy Camaro, 3.877, 330.72 vs. 16. Dave Richards, Ford Mustang, broke; 2. Bob Tasca III, Mustang, 3.889, 332.67 vs. 15. Paul Lee, Dodge Charger, 7.240, 93.23; 3. Robert Hight, Camaro, 3.889, 329.67 vs. 14. Dale Creasy Jr., Charger, 6.609, 105.81; 4. Cruz Pedregon, Charger, 3.896, 323.66 vs. 13. Terry Haddock, Mustang, 5.194, 152.78; 5. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.905, 326.63 vs. 12. Jim Campbell, Charger, 4.176, 240.47; 6. Ron Capps, Charger, 3.907, 326.08 vs. 11. Justin Schriefer, Charger, 4.097, 302.55; 7. Alexis DeJoria, Camry, 3.915, 321.88 vs. 10. Blake Alexander, Mustang, 3.970, 318.69; 8. Tim Wilkerson, Mustang, 3.949, 324.28 vs. 9. Bobby Bode, Mustang, 3.952, 259.06.

Pro Stock

1. Kyle Koretsky, Chevy Camaro, 6.572, 208.07 vs. 16. Larry Morgan, Camaro, 6.791, 203.77; 2. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.584, 206.57 vs. 15. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.696, 204.82; 3. Erica Enders, Camaro, 6.588, 206.29 vs. 14. Bruno Massel, Camaro, 6.682, 206.07; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.592, 208.49 vs. 13. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.644, 205.69; 5. Kenny Delco, Camaro, 6.598, 208.55 vs. 12. Mason McGaha, Camaro, 6.639, 207.53; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.606, 207.50 vs. 11. Aaron Stanfield, Camaro, 6.635, 205.72; 7. Greg Anderson, Camaro, 6.607, 207.24 vs. 10. Deric Kramer, Camaro, 6.632, 207.37; 8. Chris McGaha, Camaro, 6.629, 207.30 vs. 9. Rodger Brogdon, Camaro, 6.631, 205.88.

Pro Stock Motorcycle

1. Eddie Krawiec, Buell, 6.826, 199.40 vs. 16. Andrew Hines, Buell, 7.138, 198.03; 2. Steve Johnson, Suzuki, 6.860, 196.56 vs. 15. Marc Ingwersen, Buell, 7.116, 186.33; 3. Scotty Pollacheck, EBR, 6.866, 197.74 vs. 14. Ron Tornow, Victory, 7.087, 189.10; 4. Hector Arana Jr, EBR, 6.871, 196.64 vs. 13. Jianna Salinas, Suzuki, 7.057, 191.02; 5. Angie Smith, EBR, 6.886, 197.16 vs. 12. Joey Gladstone, Suzuki, 7.012, 192.36; 6. Matt Smith, EBR, 6.892, 200.17 vs. 11. Ryan Oehler, EBR, 7.003, 191.76; 7. Angelle Sampey, Suzuki, 6.924, 187.94 vs. 10. Cory Reed, Suzuki, 6.998, 187.83; 8. Karen Stoffer, Suzuki, 6.954, 190.48 vs. 9. Michael Phillips, Suzuki, 6.970, 191.97.