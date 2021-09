PGA

TOUR CHAMPIONSHIP

At East Lake Golf Club

At Atlanta, Ga.

Yardage: 7,346; Par: 70

Third Round

Patrick Cantlay 67-66-67—200 Jon Rahm 65-65-68—198 Justin Thomas 67-67-65—199 Kevin Na 66-67-66—199 Abraham Ancer 69-70-65—204 Billy Horschel 65-68-67—200 Viktor Hovland 66-68-70—204 Bryson DeChambeau 69-67-72—208 Dustin Johnson 68-69-68—205 Xander Schauffele 68-69-67—204 Jordan Spieth 69-67-70—206 Louis Oosthuizen 68-67-71—206 Sergio Garcia 68-70-66—204 Cameron Smith 68-68-73—209 Tony Finau 72-67-73—212 Jason Kokrak 67-68-72—207 Scottie Scheffler 67-72-68—207 Sam Burns 71-70-69—210 Harris English 66-69-75—210 Rory McIlroy 68-66-74—208 Patrick Reed 72-69-66—207 Collin Morikawa 70-73-68—211 Daniel Berger 72-69-67—208 Corey Conners 67-72-70—209 Sungjae Im 71-70-70—211 Erik van Rooyen 69-73-68—210 Hideki Matsuyama 77-65-69—211 Stewart Cink 72-68-71—211 Joaquin Niemann 72-71-70—213

Solheim Cup

At Inverness Club

At Toledo, Ohio

Yardage: 6,903; Par: 72

EUROPE 3½, UNITED STATES ½

Foursomes

Europe 3½, United States ½

Anna Nordqvist and Matilda Castren, Europe, def. Danielle Kang and Austin Ernst, United States, 1 up.

Celine Boutier and Georgia Hall, Europe, halved with Ally Ewing and Megan Khang, United States.

Mel Reid and Leona Maguire, Europe, def. Jessica Korda and Nelly Korda, United States, 1 up.

Charley Hull and Emily Pedersen, Europe, def. Lexi Thompson and Brittany Altomare, United States, 1 up.

Fourball

Europe 2, United States 2

Nelly Korda and Ally Ewing, United States, def. Nanna Koerstz Madsen and Madelene Sagstrom, Europe, 1 up.

Jennifer Kupcho and Lizette Salas, United States, def. Carlota Ciganda and Sophia Popov, Europe, 1 up.

Anna Nordqvist and Matilda Castren, Europe, def. Lexi Thompson and Mina Harigae, United States, 4 and 3.

Georgia Hall and Leona Maguire, Europe, def. Yealimi Noh and Brittany Altomare, United States, 1 up.

European PGA

DS AUTOMOBILES ITALIAN OPEN

At Marco Simone Golf Course

At Rome, Italy

Yardage: 7,268; Par: 71

Third Round