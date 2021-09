AUTO RACING

NASCAR Cup Series

COOK OUT SOUTHERN 500

At Darlington, S.C.

Lap length: 1.37 miles

(Start position in parentheses)

1. (2) Denny Hamlin, Tyta, 367 laps, 57 pt

2. (6) Kyle Larson, Chevrolet, 367, 54.

3. (23) Ross Chastain, Chevrolet, 367, 44.

4. (10) Martin Truex Jr, Toyota, 367, 38.

5. (9) Kevin Harvick, Ford, 367, 44.

6. (3) Kurt Busch, Chevrolet, 367, 44.

7. (16) Brad Keselowski, Ford, 367, 30.

8. (11) Joey Logano, Ford, 367, 34.

9. (34) Chris Buescher, Ford, 367, 28.

10. (21) Austin Dillon, Chevrolet, 367, 27.

11. (31) Cole Custer, Ford, 367, 26.

12. (18) Ryan Preece, Chevrolet, 367, 25.

13. (26) Daniel Suarez, Chev., 367, 24.

14. (19) Ryan Newman, Ford, 367, 23.

15. (25) Corey Lajoie, Chevrolet, 367, 23.

16. (8) Aric Almirola, Ford, 366, 24.

17. (29) Ricky Stenhouse Jr Chv, 366, 20.

18. (7) Tyler Reddick, Chevrolet, 366, 23.

19. (24) Chase Briscoe, Ford, 366, 18.

20. (13) Christopher Bell, Toyota, 366, 26.

21. (17) Bubba Wallace, Toyota, 366, 16.

22. (1) Ryan Blaney, Ford, 366, 24.

23. (30) Matt DiBenedetto, Ford, 365, 14.

24. (32) Anthony Alfredo, Ford, 364, 13.

25. (20) Justin Haley, Chevrolet, 364, 0.

26. (5) Alex Bowman, Chevrolet, 363, 11.

27. (27) BJ McLeod, Ford, 359, 0.

28. (28) Josh Bilicki, Ford, 359, 9.

29. (35) Joey Gase, Chevrolet, 357, 0.

30. (37) Quin Houff, Chevrolet, 355, 7.

31. (4) Chase Elliott, Chevrolet, 327, 9.

32. (22) Erik Jones, Chevrolet, 264, 5.

33. (33) Cody Ware, Chevrolet, 209, 0.

34. (14) William Byron, Chevrolet, 199, 3.

35. (12) Kyle Busch, Toyota, 125, 2.

36. (36) James Davison, Chevrolet, 50, 1.

37. (15) Michael McDowell, Ford, 30, 1.

Race Statistics were not immediately available.

Trucks

IN IT TO WIN IT 200

At Darlington, S.C.

Lap length: 1.37 miles

(Start position in parentheses)

1. (1) Sheldon Creed, Chv, 147 laps, 57 pt

2. (6) John H Nemechek, Toyota, 147, 53.

3. (4) Stewart Friesen, Toyota, 147, 43.

4. (8) Todd Gilliland, Ford, 147, 42.

5. (34) Parker Kligerman, Chev., 147, 36.

6. (12) Grant Enfinger, Toyota, 147, 31.

7. (9) Chandler Smith, Toyota, 147, 42.

8. (13) Johnny Sauter, Toyota, 147, 29.

9. (10) Zane Smith, Chevrolet, 147, 41.

10. (2) Matt Crafton, Toyota, 147, 43.

11. (5) Carson Hocevar, Chev., 147, 36.

12. (7) Austin Hill, Toyota, 147, 25.

13. (29) Colby Howard, Chevrolet, 147, 0.

14. (16) Austin W. Self, Chev., 147, 23.

15. (17) Chase Purdy, Chevrolet, 147, 22.

16. (18) Derek Kraus, Toyota, 147, 21.

17. (20) Josh Berry, Chevrolet, 147, 0.

18. (25) Tyler Ankrum, Chev., 147, 19.

19. (38) Clay Greenfield, Toyota, 146, 18.

20. (27) Danny Bohn, Toyota, 146, 17.

21. (26) Spencer Boyd, Chev., 146, 16.

22. (36) Spencer Davis, Toyota, 146, 15.

23. (28) Dawson Cram, Chev., 146, 14.

24. (22) Tanner Gray, Ford, 146, 14.

25. (30) Josh Reaume, Toyota, 146, 12.

26. (33) Jordan Anderson, Chev., 145, 11.

27. (31) Lawless Alan, Chevrolet, 145, 10.

28. (23) Kris Wright, Chevrolet, 144, 9.

29. (14) Hailie Deegan, Ford, 144, 8.

30. (15) Jack Wood, Chevrolet, 143, 7.

31. (11) Dylan Lupton, Toyota, 143, 6.

32. (21) Tyler Hill, Chevrolet, 141, 5.

33. (19) Ryan Truex, Chevrolet, 141, 4.

34. (3) Ben Rhodes, Toyota, 140, 4.

35. (37) Norm Benning, Chevrolet, 86, 2.

36. (35) Jennifer Jo Cobb, Ford, 75, 1.

37. (32) Ryan Ellis, Toyota, 28, 0.

38. (24) Tate Fogleman, Chevrolet, 22, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 105.32 mph.

Time of Race: 1 hr, 54 mins, 23 secs

Margin of Victory: 0.531 seconds.

Caution Flags: 8 for 35 laps.

Lead Changes: 4 among 3 drivers.

Lap Leaders: S.Creed 0-9; J.Nemechek 10-48; S.Creed 49-63; C.Smith 64-67; S.Creed 68-147

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): S.Creed, 3 times for 104 laps; J.Nemechek, 1 time for 39 laps; C.Smith, 1 time for 4 laps.

Wins: J.Nemechek, 5; S.Creed, 3; B.Rhodes, 2; A.Hill, 2; T.Gilliland, 1.

Top 16 in Points: 1. S.Creed, 2134; 2. J.Nemechek, 2127; 3. M.Crafton, 2094; 4. S.Friesen, 2092; 5. B.Rhodes, 2074; 6. T.Gilliland, 2070; 7. C.Hocevar, 2067; 8. A.Hill, 2064; 9. Z.Smith, 2059; 10. C.Smith, 2052; 11. G.Enfinger, 457; 12. D.Kraus, 378; 13. J.Sauter, 375; 14. T.Ankrum, 369; 15. A.Self, 358; 16. R.Truex, 301.

NHRA

LUCAS OIL NATIONALS

At Brownsburg, Ind.

Final finish order

Top Fuel

1. Steve Torrence; 2. Brittany Force; 3. Billy Torrence; 4. Josh Hart; 5. Leah Pruett; 6. Greg Carrillo; 7. Doug Kalitta; 8. Alex Laughlin; 9. Justin Ashley; 10. Joe Morrison; 11. Tripp Tatum; 12. Buddy Hull; 13. Antron Brown; 14. Krista Baldwin; 15. Shawn Langdon; 16. Kyle Wurtzel.

Funny Car

1. Tim Wilkerson; 2. Ron Capps; 3. Alexis DeJoria; 4. Cruz Pedregon; 5. J.R. Todd; 6. Bob Tasca III; 7. John Force; 8. Robert Hight; 9. Blake Alexander; 10. Bobby Bode; 11. Justin Schriefer; 12. Dave Richards; 13. Dale Creasy Jr.; 14. Jim Campbell; 15. Paul Lee; 16. Terry Haddock.

Pro Stock

1. Erica Enders; 2. Kyle Koretsky; 3. Dallas Glenn; 4. Greg Anderson; 5. Chris McGaha; 6. Matt Hartford; 7. Cristian Cuadra; 8. Mason McGaha; 9. Rodger Brogdon; 10. Deric Kramer; 11. Larry Morgan; 12. Kenny Delco; 13. Bruno Massel; 14. Aaron Stanfield; 15. Troy Coughlin Jr.; 16. Fernando Cuadra Jr..

Pro Stock Motorcycle

1. Eddie Krawiec; 2. Angelle Sampey; 3. Scotty Pollacheck; 4. Joey Gladstone; 5. Steve Johnson; 6. Ryan Oehler; 7. Michael Phillips; 8. Hector Arana Jr; 9. Angie Smith; 10. Karen Stoffer; 11. Cory Reed; 12. Jianna Salinas; 13. Marc Ingwersen; 14. Andrew Hines; 15. Ron Tornow; 16. Matt Smith.

Final Results

Top Fuel

Steve Torrence, 3.749 secs, 324.44 mph def. Brittany Force, 13.165 secs, 24.39 mph.

Funny Car

Tim Wilkerson, Mustang, 3.912, 320.36 def. Ron Capps, Dodge Charger, 3.946, 326.63.

Pro Stock

Erica Enders, Camaro, 6.626, 206.01 d. Kyle Koretsky, Camaro, 6.613, 206.35.

Pro Stock Motorcycle

Eddie Krawiec, Buell, 6.844, 198.58 d. Angelle Sampey, Suzuki, 6.880, 195.51.

Pro Modified

Jeffery Barker, Camry, 5.742, 251.67 d. Steve Jackson, Camaro, 5.785, 248.29.

Top Fuel Harley

Ryan Peery, Weekend, 6.696, 196.16 def. Tyler Wilson, JIR, 7.072, 159.63.

Point standings

Top Fuel

1. Steve Torrence, 1,389; 2. Brittany Force, 978; 3. Antron Brown, 839; 4. Leah Pruett, 712; 5. Shawn Langdon, 668; 6. Mike Salinas, 646; 7. Justin Ashley, 627; 8. Billy Torrence, 621; 9. Clay Millican, 594; 10. Doug Kalitta, 588.

Funny Car

1. Ron Capps, 981; 2. John Force, 938; 3. Bob Tasca III, 937; 4. J.R. Todd, 931; 5. Robert Hight, 867; 6. Matt Hagan, 865; 7. Alexis DeJoria, 835; 8. Cruz Pedregon, 825; 9. Tim Wilkerson, 801; 10. Blake Alexander, 519.

Pro Stock

1. Greg Anderson, 1,005; 2. Erica Enders, 900; 3. Aaron Stanfield, 790; 4. Kyle Koretsky, 767; 5. Dallas Glenn, 752; 6. Matt Hartford, 703; 7. Troy Coughlin Jr., 631; 8. Mason McGaha, 629; 9.Deric Kramer, 567; 10. Chris McGaha, 489.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, 864; 2. Steve Johnson, 638; 3. Scotty Pollacheck, 606; 4. Eddie Krawiec, 588; 5. Angelle Sampey, 583; 6. Ryan Oehler, 520; 7. Joey Gladstone, 498; 8. Angie Smith, 480; 9. Karen Stoffer, 478; 10. Andrew Hines, 429.