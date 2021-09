Cleveland Boston

ab r h bi ab r h bi Straw cf 3 2 1 1 Schwrbr lf 4 0 0 0 Rosario ss 5 2 2 1 Renfroe rf 5 2 3 0 Reyes dh 4 2 4 3 Mrtinz dh 5 2 3 3 Bradley 1b 3 2 1 1 Verdugo cf 4 1 1 0 Chang 1b 0 0 0 0 Plawecki c 5 0 2 1 Ramirez lf 4 1 2 2 T.Shaw 1b 4 0 1 1 Mrcado pr-lf 0 0 0 0 Dalbec 3b 5 0 2 0 Zimmer rf 5 0 1 2 López 2b 2 0 1 0 Miller 3b 5 1 2 1 Devers ph 1 0 0 0 Hedges c 5 0 1 0 Motter 2b 1 0 0 0 Giménez 2b 4 1 1 0 Araúz ss 4 0 0 0 Totals 38 11 15 11 Totals 40 5 13 5 Cleveland 213 000 005—11 Boston 000 032 000—5

E—Miller (4), Araúz (3). DP—Cleveland 0, Boston 3. LOB—Cleveland 6, Boston 12. 2B—Miller (4), Ramirez (19), Hedges (5), Reyes (15), Dalbec (17), López (2), Renfroe (27), Martinez (36), T.Shaw (2), Verdugo (29). HR—Reyes (26), Martinez (25). SB—Straw (23), Giménez (10). SF—Bradley (2), Ramirez (3).

IP H R ER BB SO

Cleveland

Plesac W,10-4 5 8 3 3 3 5 Wittgren H,10 1 3 2 2 0 0 Stephan H,2 1 0 0 0 1 1 Parker H,2 2/3 1 0 0 0 0 Clase S,21-25 1 1/3 1 0 0 0 0

Boston

Crawford L,0-1 2 5 5 5 2 2 Schreiber 3 4 1 1 1 5 Gonsalves 1 0 0 0 0 1 Brasier 1 1 0 0 0 0 Robles 1 0 0 0 0 2 Valdez 1 5 5 5 1 0

Crawford pitched to 2 batters in the 3rd, Schreiber pitched to 1 batter in the 6th.

Umpires—Home, Marvin Hudson; First, Sean Barber; Second, Dan Bellino; Third, Larry Vanover. T—3:59. A—27,578 (37,755).

BALTIMORE 8,

N.Y. YANKEES 7