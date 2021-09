Minnesota Cleveland

ab r h bi ab r h bi Arraez 3b 4 0 1 0 Giménz 2b 4 0 0 0 Buxton cf 4 0 0 1 Rosario ss 3 0 1 0 Polanco ss 4 0 1 0 Ramírez 3b 3 0 0 0 Donaldsn dh 4 0 1 0 Reyes dh 3 0 0 0 Kepler rf 3 0 0 0 Bradley 1b 3 0 0 0 Sanó 1b 4 1 1 1 Ramirez lf 3 0 0 0 Refsnyder lf 2 1 0 0 Zimmer cf 2 0 0 0 Gordon 2b 3 0 1 1 Straw ph-cf 1 0 0 0 Jeffers c 3 1 1 0 Lavrnway c 3 0 0 0 Johnson rf 3 0 0 0 Totals 31 3 6 3 Totals 28 0 1 0 Minnesota 000 010 110—3 Cleveland 000 000 000—0

E—Ryan (1), Johnson (3). DP—Minnesota 0, Cleveland 2. LOB—Minnesota 3, Cleveland 1. 2B—Donaldson (21), Gordon (7), Jeffers (7). HR—Sanó (25). SB—Refsnyder (1).

IP H R ER BB SO

Minnesota

Ryan W,1-1 7 1 0 0 0 4 Thielbar H,11 1 0 0 0 0 1 Duffey S,3-5 1 0 0 0 0 2

Cleveland

McKnzie L,4-6 6 3 1 1 1 7 Wittgren 1 1 1 1 0 1 Shaw 1 2 1 1 0 0 Garza 1 0 0 0 1 1

WP—McKenzie. Umpires—Home, Dan Merzel; First, D.J. Reyburn; Second, Brian O’Nora; Third, Fieldin Cubreth. T—2:23. A—11,037 (34,788).

NATIONAL LEAGUE

CHICAGO CUBS 4,

CINCINNATI 1, 10 INN.

Cincinnati Chicago ab r h bi ab r h bi India 2b 4 0 2 0 Ortega cf 4 0 0 0 Naquin cf-lf 4 0 1 0 Shwindl 1b 3 0 0 0 Cstellanos rf 4 0 0 0 Happ lf 4 1 1 1 Votto 1b 4 1 1 1 Contreras c 4 1 0 0 Mustakas 3b 4 0 0 0 Wisdom 3b 4 1 1 0 DShlds pr-cf 0 0 0 0 Heyward rf 4 1 1 3 Farmer ss 4 0 1 0 Bote 2b 3 0 0 0 Barnhart c 3 0 0 0 Alcntara ss 2 0 1 0 Schrock lf-3b 4 0 1 0 Mills p 2 0 0 0 Gutierrez p 1 0 0 0 Wick p 0 0 0 0 Santillan p 0 0 0 0 Rivas ph 1 0 0 0 Stephensn ph 1 0 0 0 Heuer p 0 0 0 0 Cessa p 0 0 0 0 Givens p 0 0 0 0 Brach p 0 0 0 0 Totals 33 1 6 1 Totals 31 4 4 4 Cincinnati 000 100 000 0—1 Chicago 100 000 000 3—4

E—Moustakas (3). DP—Cincinnati 1, Chicago 2. LOB—Cincinnati 5, Chicago 3. 2B—India (27). HR—Votto (29), Happ (21), Heyward (8). S—Gutierrez (7).

IP H R ER BB SO

Cincinnati

Gutierrez 5 2 1 1 2 6 Santillan 2 0 0 0 0 2 Cessa 1 0 0 0 0 0 Givens 1 0 0 0 0 0 Brach L,1-2 0 2 3 2 0 0

Chicago

Mills 6 4 1 1 1 3 Wick 2 2 0 0 0 0 Heuer W,3-1 2 0 0 0 0 2

Brach pitched to 2 batters in the 10th.

Umpires—Home, Chad Fairchild; First, CB Bucknor; Second, Dan Bellino; Third, Roberto Ortiz. T—2:49. A—25,861 (41,649).

INTERLEAGUE

DETROIT 5,

PITTSBURGH 1

Detroit Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Baddoo cf 5 1 1 0 Hayes 3b 3 0 1 0 Schoop 2b 4 1 0 0 Tsutsugo rf 4 0 1 0 Grossman lf 5 3 4 1 Reynolds cf 4 0 1 0 Cabrera 1b 4 0 4 3 Moran 1b 4 0 0 0 Candelario 3b 4 0 1 1 Gamel lf 3 1 1 0 H.Castro ss 4 0 1 0 Stallings c 4 0 0 0 Reyes rf 3 0 1 0 Tucker 2b 3 0 0 0 Garneau c 4 0 0 0 Newman ss 3 0 2 1 Manning p 1 0 0 0 M.Keller p 1 0 0 0 W.Castro ph 1 0 0 0 Park ph 1 0 0 0 Hutchison p 1 0 0 0 Ponce p 0 0 0 0 Holland p 0 0 0 0 Banda p 0 0 0 0 Ureña p 0 0 0 0 Difo ph 1 0 0 0 Goodrum ph 1 0 0 0 Oviedo p 0 0 0 0 Fulmer p 0 0 0 0 Soto p 0 0 0 0 Totals 37 5 12 5 Totals 31 1 6 1 Detroit 101 020 100—5 Pittsburgh 010 000 000—1

DP—Detroit 2, Pittsburgh 2. LOB—Detroit 7, Pittsburgh 5. 2B—Cabrera (13), Gamel (15), Tsutsugo (8). HR—Grossman (22). SB—Hayes (6).

IP H R ER BB SO

Detroit

Manning 3 4 1 1 0 4 Htchsn W,1-1 2 1 0 0 0 1 Holland H,3 1 1 0 0 0 0 Ureña 1 0 0 0 0 0 Fulmer 1 0 0 0 1 0 Soto 1 0 0 0 1 1

AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Tampa Bay 88 52 .629 — — 6-4 L-1 45-26 43-26 Boston 80 62 .563 9 — 5-5 W-1 44-29 36-33 New York 78 61 .561 9½ — 2-8 L-5 40-30 38-31 Toronto 76 62 .551 11 1½ 9-1 W-7 39-30 37-32 Baltimore 45 93 .326 42 32½ 5-5 W-2 21-45 24-48

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 80 58 .580 — — 7-3 W-1 46-24 34-34 Cleveland 68 69 .496 11½ 9 5-5 L-3 35-33 33-36 Detroit 66 75 .468 15½ 13 4-6 W-1 35-35 31-40 Kansas City 62 77 .446 18½ 16 3-7 L-2 34-35 28-42 Minnesota 62 77 .446 18½ 16 5-5 W-4 32-36 30-41

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 81 58 .583 — — 4-6 L-1 43-26 38-32 Seattle 76 64 .543 5½ 2½ 7-3 W-1 40-29 36-35 Oakland 74 64 .536 6½ 3½ 4-6 L-4 37-32 37-32 Los Angeles 69 70 .496 12 9 6-4 W-1 37-34 32-36 Texas 51 88 .367 30 27 7-3 W-4 31-37 20-51

Today

Chicago White Sox (López 3-1) at Oakland (Manaea 8-9), 3:37 p.m.

Minnesota (Dobnak 1-7) at Cleveland (Quantrill 4-3), 6:10 p.m.

Kansas City (Hernández 5-1) at Baltimore (Means 5-6), 7:05 p.m.

Toronto (Berríos 10-7) at N.Y. Yankees (Cortes Jr. 2-2), 7:05 p.m.

Wednesday

Seattle 8, Houston 5

Texas 8, Arizona 5

Minnesota 3, Cleveland 0

Detroit 5, Pittsburgh 1

Boston 2, Tampa Bay 1

Baltimore 9, Kansas City 8

Toronto 6, N.Y. Yankees 3

L.A. Angels at San Diego, late

Chicago White Sox at Oakland, late

Friday

Toronto at Baltimore, 7:05 p.m.

Milwaukee at Cleveland, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Tampa Bay at Detroit, 7:10 p.m.

Boston at White Sox, 8:10 p.m.

Kansas City at Minnesota, 8:10 p.m.

L.A. Angels at Houston, 8:10 p.m.

Texas at Oakland, 9:40 p.m.

Arizona at Seattle, 10:10 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Atlanta 73 65 .529 — — 4-6 L-1 34-33 39-32 Philadelphia 71 68 .511 2½ 2½ 6-4 L-2 39-28 32-40 New York 70 70 .500 4 4 7-3 L-1 41-27 29-43 Miami 58 81 .417 15½ 15½ 5-5 W-1 37-34 21-47 Washington 58 81 .417 15½ 15½ 3-7 W-1 33-39 25-42

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 86 55 .610 — — 7-3 W-2 40-31 46-24 Cincinnati 74 67 .525 12 ½ 3-7 L-1 38-33 36-34 St. Louis 70 68 .507 14½ 3 4-6 W-1 36-32 34-36 Chicago 65 76 .461 21 9½ 8-2 W-1 39-33 26-43 Pittsburgh 50 90 .357 35½ 24 3-7 L-1 30-39 20-51

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Francisco 90 50 .643 — — 6-4 W-4 45-23 45-27 Los Angeles 88 52 .629 2 — 6-4 L-1 46-23 42-29 San Diego 73 65 .529 16 — 5-5 L-1 43-31 30-34 Colorado 63 77 .450 27 11 3-7 L-4 45-27 18-50 Arizona 45 95 .321 45 29 1-9 L-5 28-43 17-52

Today

L.A. Dodgers (Urías 16-3) at St. Louis (Woodford 2-3), 1:15 p.m.

N.Y. Mets (Stroman 9-12) at Miami (Luzardo 5-7), 6:40 p.m.

Colorado (Senzatela 4-9) at Philadelphia (Suárez 6-4), 7:05 p.m.

Washington (Fedde 6-9) at Atlanta (Ynoa 4-5), 7:20 p.m.

Wednesday

San Francisco 7, Colorado 4

Texas 8, Arizona 5

Detroit 5, Pittsburgh 1

Miami 2, N.Y. Mets 1, 10 inn.

St. Louis 5, L.A. Dodgers 4

Cubs 4, Cincinnati 1, 10 inn.

Washington 4, Atlanta 2

Milwaukee 4, Philadelphia 3

L.A. Angels at San Diego, late

Friday

San Francisco at Cubs, 2:20 p.m.

Washington at Pittsburgh, 6:35 p.m.

Colorado at Philadelphia, 7:05 p.m.

Milwaukee at Cleveland, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Miami at Atlanta, 7:20 p.m.

Cincinnati at St. Louis, 8:15 p.m.

Arizona at Seattle, 10:10 p.m.

San Diego at Dodgers, 10:10 p.m.

IP H R ER BB SO

Pittsburgh

M.Kellr L,4-11 5 10 4 4 1 6 Ponce 2 2 1 1 0 1 Banda 1 0 0 0 1 1 Oviedo 1 0 0 0 0 1

WP—Holland. Umpires—Home, Ryan Wills; First, Will Little; Second, Greg Gibson; Third, Rob Drake. T—2:51. A—8,382 (38,747).

LATE TUESDAY

CHICAGO WHITE SOX 6, OAKLAND 3