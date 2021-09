NFL

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Buffalo 0 0 0 .000 0 0 Miami 0 0 0 .000 0 0 N.Y. Jets 0 0 0 .000 0 0 New England 0 0 0 .000 0 0

South

W L T Pct PF PA Houston 0 0 0 .000 0 0 Indianapolis 0 0 0 .000 0 0 Jacksonville 0 0 0 .000 0 0 Tennessee 0 0 0 .000 0 0

North

W L T Pct PF PA Baltimore 0 0 0 .000 0 0 Cincinnati 0 0 0 .000 0 0 Cleveland 0 0 0 .000 0 0 Pittsburgh 0 0 0 .000 0 0

West

W L T Pct PF PA Denver 0 0 0 .000 0 0 Kansas City 0 0 0 .000 0 0 L.A. Chargers 0 0 0 .000 0 0 Las Vegas 0 0 0 .000 0 0

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Dallas 0 0 0 .000 0 0 N.Y. Giants 0 0 0 .000 0 0 Philadelphia 0 0 0 .000 0 0 Washington 0 0 0 .000 0 0

South

W L T Pct PF PA Atlanta 0 0 0 .000 0 0 Carolina 0 0 0 .000 0 0 New Orleans 0 0 0 .000 0 0 Tampa Bay 0 0 0 .000 0 0

North

W L T Pct PF PA Chicago 0 0 0 .000 0 0 Detroit 0 0 0 .000 0 0 Green Bay 0 0 0 .000 0 0 Minnesota 0 0 0 .000 0 0

West

W L T Pct PF PA Arizona 0 0 0 .000 0 0 L.A. Rams 0 0 0 .000 0 0 San Francisco 0 0 0 .000 0 0 Seattle 0 0 0 .000 0 0

Today

Dallas at Tampa Bay, 8:20 p.m.

Sunday

Arizona at Tennessee, 1 p.m.

Jacksonville at Houston, 1 p.m.

L.A. Chargers at Washington, 1 p.m.

Minnesota at Cincinnati, 1 p.m.

N.Y. Jets at Carolina, 1 p.m.

Philadelphia at Atlanta, 1 p.m.

Pittsburgh at Buffalo, 1 p.m.

San Francisco at Detroit, 1 p.m.

Seattle at Indianapolis, 1 p.m.

Cleveland at Kansas City, 4:25 p.m.

Denver at N.Y. Giants, 4:25 p.m.

Green Bay at New Orleans, 4:25 p.m.

Miami at New England, 4:25 p.m.

Chicago at L.A. Rams, 8:20 p.m.

Monday

Baltimore at Las Vegas, 8:15 p.m.

INJURY REPORT

Today

DALLAS COWBOYS at TAMPA BAY BUCCANEERS — DALLAS: FULL: DE Tarell Basham (ankle), T La’el Collins (neck), DE Demarcus Lawrence (back), QB Dak Prescott (right shoulder), S Donovan Wilson (groin). TAMPA BAY: OUT: S Jordan Whitehead (hamstring). FULL: RB Giovani Bernard (ankle), WR Antonio Brown (knee), WR Chris Godwin (quadricep).

Sunday

SEATTLE SEAHAWKS at INDIANAPOLIS COLTS — SEATTLE: Practice Not Complete. INDIANAPOLIS: DNP: G Quenton Nelson (foot, back), CB Xavier Rhodes (calf). LIMITED: WR Parris Campbell (Achilles), T Eric Fisher (Achilles), G Danny Pinter (foot), DE Kemoko Turay (groin). FULL: QB Carson Wentz (foot).

ARIZONA CARDINALS at TENNESSEE TITANS — ARIZONA: LIMITED: TE Darrell Daniels (toe). TENNESSEE: DNP: WR A.J. Brown (knee). LIMITED: CB Chris Jackson (hamstring), LB David Long (hamstring).

CLEVELAND BROWNS at KANSAS CITY CHIEFS — CLEVELAND: DNP: DE Jadeveon Clowney (illness), T Michael Dunn (back). LIMITED: WR Odell Beckham (knee), S Grant Delpit (hamstring), S Ronnie Harrison (ankle), WR Rashard Higgins (hamstring), CB Troy Hill (hamstring), C J.C. Tretter (knee), CB Greedy Williams (groin). KANSAS CITY: Practice Not Complete.

DENVER BRONCOS at NEW YORK GIANTS — DENVER: DNP: OLB Bradley Chubb (ankle). LIMITED: TE Noah Fant (knee). NEW YORK: DNP: TE Evan Engram (calf). LIMITED: RB Saquon Barkley (knee), WR Kenny Golladay (hamstring), LB Justin Hilliard (foot), CB Adoree’ Jackson (ankle), CB Josh Jackson (calf), TE Kyle Rudolph (foot), DT Danny Shelton (neck), TE Kaden Smith (knee), T Andrew Thomas (ankle), WR Kadarius Toney (hamstring).

GREEN BAY PACKERS at NEW ORLEANS SAINTS — GREEN BAY: DNP: S Vernon Scott (hamstring). LIMITED: DT Tyler Lancaster (back), LB Za’Darius Smith (back). NEW ORLEANS: DNP: CB Ken Crawley (hamstring).

JACKSONVILLE JAGUARS at HOUSTON TEXANS — JACKSONVILLE: DNP: CB Tre Herndon (knee). LIMITED: CB Tyson Campbell (calf). HOUSTON: DNP: CB Lonnie Johnson (thigh), QB Deshaun Watson (not injury related—personal matter). LIMITED: DT Maliek Collins (knee), DE Whitney Mercilus (thigh), LB Kevin Pierre-Louis (thigh).

LOS ANGELES CHARGERS at WASHINGTON FOOTBALL TEAM — LOS ANGELES: Practice Not Complete. WASHINGTON: DNP: WR Curtis Samuel (groin).

MIAMI DOLPHINS at NEW ENGLAND PATRIOTS — MIAMI: LIMITED: T Liam Eichenberg (thigh), WR Preston Williams (foot). NEW ENGLAND: LIMITED: WR Nelson Agholor (ankle), T Yodny Cajuste (hamstring), S Jalen Mills (ankle).

NEW YORK JETS at CAROLINA PANTHERS — NEW YORK: DNP: S Sharrod Neasman (hamstring). LIMITED: RB La’Mical Perine (foot). CAROLINA: DNP: WR Shi Smith (shoulder).

PHILADELPHIA EAGLES at ATLANTA FALCONS — PHILADELPHIA: LIMITED: G Brandon Brooks (knee), G Landon Dickerson (knee), S Rodney McLeod (knee), LB Davion Taylor (calf). ATLANTA: LIMITED: LB Brandon Copeland (hamstring).

PITTSBURGH STEELERS at BUFFALO BILLS — PITTSBURGH: DNP: DE Tyson Alualu (elbow). LIMITED: C Kendrick Green (thumb), LB Alex Highsmith (groin). BUFFALO: DNP: DT Star Lotulelei (calf). LIMITED: CB Taron Johnson (hand), WR Emmanuel Sanders (foot).

SAN FRANCISCO 49ERS at DETROIT LIONS — SAN FRANCISCO: Practice Not Complete. DETROIT: LIMITED: DE Michael Brockers (shoulder), T Taylor Decker (finger), DT Levi Onwuzurike (hip), CB A.J. Parker (shoulder), DE Nicholas Williams (elbow).

MINNESOTA VIKINGS at CINCINNATI BENGALS — MINNESOTA: Practice Not Complete. CINCINNATI: Practice Not Complete.

CHICAGO BEARS at LOS ANGELES RAMS — CHICAGO: Practice Not Complete. LOS ANGELES: Practice Not Complete.