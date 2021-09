HIGH SCHOOLS

Golf

LEO 205, NORWELL 207

Leo: M. Freeman 46, T. Freeman 53, Houtz 59, Miller 52, Cain 54

Norwell: Double 52, Dodane 53, Fisher 44, Heaston 58, Bynum 67

FREMONT 184, GARRETT 223

At Garrett C.C.

Fremont: Porath 43, Baker 45, Glendening 44, Ritter 52, Scott 54

Garrett: Individual scores not available

CULVER ACA. 153, WAWASEE 203

At Maxwelton

Culver Academies: E. Tegiia 35, K. Tegiia 42, Zhana 37, Markie 42, Kim 39

Wawasee: Cripe 41, Firestone 50, Torres 57, Losee 61, Delagrange 55

Soccer

BOYS

CARROLL 2, LEO 0

Carroll 0 2 — 2 Leo 0 0 — 0

G—Jester, Lanning. A—Lopez, Theard.

NORTHWOOD 6, WAWASEE 1

Wawasee 0 1 — 1 NorthWood 3 3 — 6

NorthWood statistics not available.

G—Sigler (W).

NORWELL 2, NEW HAVEN 2

Norwell wins SO 5-3

New Haven 1 1 0 0 — 2 Norwell 1 1 0 0 — 2

G—Meyer (Nor), Sloan (Nor), Zar (NH) 2. A—Johnson (Nor).

GIRLS

NORWELL 10, NEW HAVEN 0

Linescore not available.

G—Troyer 2, Haddix 2, Fuess, Batdorff, Gerber, Isch, Krueger, Crawford.

Tennis

CARROLL 5, BLUFFTON 0

Martin d. Schwartz 6-0, 6-0; Koeneman d. Pressler 6-1, 6-0; Mason d. Moser 6-0, 6-0; Kosnik/Gibson d. King/Stoppenhagen 6-0, 6-2; Jamison/Saylor d. Daugherty/Reifsteck 6-0, 6-0

SNIDER 3, PRAIRIE HEIGHTS 2

Byler (PH) d. Geisleman 6-1, 5-7, 7-6; Fenn (S) d. Ambler 7-5, 6-4; Bachelor (PH) d. Springer 6-3, 6-3; Hein/Perkins (S) d. Lounsbury/Culler 6-4, 3-6, 6-2; Rowe/Kline (S) d. Levitz/Krapfl 6-4, 5-7, 6-4

HOMESTEAD 4, WARSAW 1

Meier (H) d. Anderson 6-1, 6-0; Sagan (H) d. W. Boren 5-7, 7-2, 6-0; Holliday (H) d. Bailey 6-1, 4-6, 6-1; Graber/Otten (H) d. Nicholas/N. Boren 6-3, 6-1; Reed/Miller (W) d. Thomas/Steinacker 1-6, 6-4, 7-5

Volleyball

BELLMONT 3, CARROLL 1

Bellmont 23-25-25-25: Aces—McMahon 5. Assists—Ross 36. Digs—Busick 28. Kills—Ball 12.

Carroll 25-16-14-17: Aces—Frey 3. Assists—Gisslen 21. Digs—Hendershot 18. Kills—Frey 16.

CONCORDIA 3, ANGOLA 1

Concordia 22-25-25-25: Aces—Lapsley 5. Assists—Vnuk 37. Digs—Hellinger 15. Kills—Betts 16.

Angola 25-16-22-15: Individual statistics not available.