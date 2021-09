ab r h bi ab r h bi

India 2b 4 1 2 2 Edman 2b 4 0 1 1

Schrock lf 4 1 1 0 Gldshmt 1b 3 1 1 0

Cstellanos rf 3 1 1 2 O’Neill lf 4 1 1 0

Votto 1b 3 0 0 0 Arenado 3b 4 2 2 3

Naquin cf 3 0 0 0 Carlson rf 4 0 2 1

Akiyama cf 0 0 0 0 Molina c 4 0 0 0

Stephensn ph 1 0 0 0 DeJong ss 3 1 2 1

Mustakas 3b 4 0 1 0 Bader cf 3 1 2 0

Barrero ss 3 0 0 0 Mikolas p 0 0 0 0

A.Cabrera ph 1 0 0 0 Carpentr ph 1 0 0 0

Barnhart c 3 1 1 0 G.Cabrera p 0 0 0 0

Castillo p 2 0 0 0 Nootbar ph 1 0 0 0

Sims p 0 0 0 0 Reyes p 0 0 0 0

Gallegos p 0 0 0 0 Totals 31 4 6 4 Totals 31 6 11 6 AMERICAN LEAGUE East Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Tampa Bay 89 53 .627 — — 5-5 W-1 45-26 44-27 Boston 80 63 .559 9½ — 5-5 L-1 44-29 36-34 Toronto 79 63 .556 10 — 9-1 W-2 39-29 40-34 New York 78 63 .553 10½ — 2-8 L-7 40-31 38-32 Baltimore 46 96 .324 43 33 5-5 L-2 22-48 24-48 Central Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 81 60 .574 — — 6-4 W-1 47-24 34-36 Cleveland 69 71 .493 11½ 8½ 3-7 L-2 36-35 33-36 Detroit 67 76 .469 15 12 5-5 L-1 36-36 31-40 Kansas City 64 78 .451 17½ 14½ 5-5 L-1 34-35 30-43 Minnesota 63 79 .444 18½ 15½ 5-5 W-1 33-37 30-42 West Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 82 58 .586 — — 4-5 W-1 44-26 38-32 Seattle 77 64 .546 5½ 1 7-3 W-2 41-29 36-35 Oakland 77 65 .542 6 1½ 4-6 L-1 40-33 37-32 Los Angeles 69 72 .489 13½ 9 4-5 L-2 37-34 32-38 Texas 52 89 .369 30½ 26 6-4 W-1 31-37 21-52 Today Tampa Bay (Archer 1-1) at Detroit (Skubal 8-12), 12:10 p.m. Toronto (Matz 11-7) at Baltimore (TBD), 1:05 p.m. Milwaukee (Woodruff 9-8) at Cleveland (Allen 1-6), 1:10 p.m. Boston (TBD) at Chicago White Sox (Lynn 10-4), 2:10 p.m. Kansas City (Bubic 4-6) at Minnesota (Ober 2-2), 2:10 p.m. L.A. Angels (Barria 2-3) at Houston (McCullers Jr. 11-4), 2:10 p.m. Texas (Hearn 5-4) at Oakland (Kaprielian 7-4), 4:07 p.m. Arizona (Gilbert 1-2) at Seattle (Kikuchi 7-8), 4:10 p.m. N.Y. Yankees (TBD) at N.Y. Mets (Carrasco 1-2), 8:08 p.m. Saturday Texas 8, Oakland 6 Milwaukee 3, Cleveland 0 Tampa Bay 7, Detroit 2 Minnesota 9, Kansas City 2 Toronto 11, Baltimore 10, gm1 Toronto 11, Baltimore 2, gm2 Boston at Chicago White Sox, late L.A. Angels at Houston, late N.Y. Yankees at N.Y. Mets, late Arizona at Seattle, late Monday Minnesota at N.Y. Yankees, 2 p.m. Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m. Houston at Texas, 8:05 p.m. Boston at Seattle, 10:10 p.m. NATIONAL LEAGUE East Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Atlanta 75 66 .532 — — 5-5 L-1 36-34 39-32 Philadelphia 72 70 .507 3½ 3 4-6 W-1 40-30 32-40 New York 71 71 .500 4½ 4 6-4 W-1 42-27 29-44 Miami 60 82 .423 15½ 15 5-5 W-1 38-34 22-48 Washington 58 84 .408 17½ 17 3-7 L-3 33-39 25-45 Central Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 88 55 .615 — — 7-3 W-4 40-31 48-24 Cincinnati 75 68 .524 13 ½ 4-6 L-1 38-33 37-35 St. Louis 72 69 .511 15 2½ 4-6 W-1 38-33 34-36 Chicago 65 78 .455 23 10½ 7-3 L-2 39-35 26-43 Pittsburgh 52 90 .366 35½ 23 4-6 W-2 32-39 20-51 West Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Francisco 92 50 .648 — — 8-2 W-6 45-23 47-27 Los Angeles 89 53 .627 3 — 6-4 W-1 47-23 42-30 San Diego 74 66 .529 17 — 5-5 L-1 44-31 30-35 Colorado 65 78 .455 27½ 10½ 4-6 L-1 45-27 20-51 Arizona 45 96 .319 46½ 29½ 1-9 L-6 28-43 17-53 Today Colorado (González 3-7) at Philadelphia (Nola 7-8), 1:05 p.m. Washington (Espino 4-4) at Pittsburgh (Wilson 2-6), 1:05 p.m. Milwaukee (Woodruff 9-8) at Cleveland (Allen 1-6), 1:10 p.m. Miami (Cabrera 0-1) at Atlanta (Fried 11-7), 1:20 p.m. Cincinnati (Gray 7-6) at St. Louis (Happ 8-8), 2:15 p.m. San Francisco (Webb 9-3) at Chicago Cubs (Steele 3-2), 2:20 p.m. Arizona (Gilbert 1-2) at Seattle (Kikuchi 7-8), 4:10 p.m. San Diego (Snell 7-6) at L.A. Dodgers (Scherzer 13-4), 4:10 p.m. N.Y. Yankees (TBD) at N.Y. Mets (Carrasco 1-2), 8:08 p.m. Saturday San Francisco 15, Chicago Cubs 4 Milwaukee 3, Cleveland 0 Philadelphia 6, Colorado 1 St. Louis 6, Cincinnati 4 Pittsburgh 10, Washington 7 Miami 6, Atlanta 4 N.Y. Yankees at N.Y. Mets, late Arizona at Seattle, late San Diego at L.A. Dodgers, late Monday Miami at Washington, 7:05 p.m. St. Louis at N.Y. Mets, 7:10 p.m. San Diego at San Fran., 9:45 p.m. Arizona at L.A. Dodgers, 10:10 p.m. Cincinnati 004 000 000—4 St. Louis 002 002 02x—6

E—Castillo (1). DP—Cincinnati 3, St. Louis 1. LOB—Cincinnati 3, St. Louis 3. 2B—Bader (13), Carlson (28), Goldschmidt (28). 3B—Arenado (3). HR—India (20), Castellanos (28), DeJong (17), Arenado (30). S—Castillo (7), Mikolas (3).

IP H R ER BB SO

Cincinnati

Castillo 7 8 4 4 1 5 Sims L,5-3 1 3 2 2 0 2

St. Louis

Mikolas 5 6 4 4 1 1 G.Cabrera 2 0 0 0 0 1 Reyes W,7-8 1 0 0 0 1 1 Gallgos S,7-14 1 0 0 0 0 2

Umpires—Home, Ryan Blakney; First, Edwin Moscoso; Second, Doug Eddings; Third, Tripp Gibson. T—2:44. A—33,404 (45,494).

INTERLEAGUE

MILWAUKEE 3,

CLEVELAND 0

Milwaukee Cleveland ab r h bi ab r h bi Wong 2b 4 1 0 0 Straw cf 3 0 0 0 Escobr 3b-1b 4 0 0 0 Zimmer rf 3 0 0 0 Yelich lf 3 1 1 1 Ramírez 3b 3 0 0 0 Narváez c 3 0 1 1 F.Reyes dh 3 0 0 0 Petersn rf-1b 4 0 0 0 Bradley 1b 3 0 0 0 Urías ss 3 0 0 0 Ramirez lf 3 0 0 0 Vogelbach dh 4 1 2 0 Miller 2b 3 0 0 0 Tellez 1b 1 0 1 1 Giménez ss 2 0 0 0 P.Reyes 3b 2 0 0 0 Mercado ph 1 0 0 0 Bradley Jr. rf 1 0 0 0 Hedges c 3 0 0 0 Cain cf 4 0 2 0 Totals 33 3 7 3 Totals 27 0 0 0 Milwaukee 210 000 000—3 Cleveland 000 000 000—0

E—Straw (2), Zimmer (1). LOB—Milwaukee 8, Cleveland 1. 2B—Yelich (18), Tellez (8). SF—Narváez (6).

IP H R ER BB SO

Milwaukee

Burnes W,10-4 8 0 0 0 1 14 Hader S,31-32 1 0 0 0 0 2

Cleveland

Plesac L,10-5 6 4 3 2 2 3 Shaw 1 1 0 0 0 0 Parker 1 1 0 0 2 1 Garza 1 1 0 0 0 1

Umpires—Home, Jeremie Rehak; First, Scott Barry; Second, Dan Iassogna; Third, John Bacon. T—2:39. A—20,100 (34,788).

LATE FRIDAY

CHICAGO WHITE SOX 4, BOSTON 3

Boston Chicago ab r h bi ab r h bi Hrnndz cf-2b 4 0 0 0 Robert cf 5 0 1 1 Shaw ph 1 0 0 0 Mncada 3b 2 1 1 0 Schwarbr dh 4 0 0 0 Abreu 1b 4 1 1 3 Renfroe rf 3 0 0 0 Jiménez dh 4 0 1 0 Bogaerts ss 3 0 2 0 Grandal c 3 0 0 0 Devers 3b 4 0 0 0 Sheets lf 2 1 0 0 Dalbec 1b 4 2 2 1 Hamilton lf 1 0 0 0 Vázquez c 4 0 2 1 García ss 4 0 0 0 Santana lf 4 1 1 0 Goodwin rf 2 0 1 0 Iglesias 2b 2 0 0 0 C.Hrndz 2b 3 1 1 0 Vrdugo ph-cf 2 0 1 1 Totals 35 3 8 3 Totals 30 4 6 4 Boston 000 010 200—3 Chicago 003 100 00x—4

E—Iglesias (), Grandal (8). LOB—Boston 7, Chicago 11. 3B—Dalbec (5). HR—Dalbec (21), Abreu (29).

IP H R ER BB SO

Boston

Houck L,0-4 3 2/3 4 4 3 3 1 D.Hernandez 1 1/3 0 0 0 1 2 Feliz 1 1 0 0 0 1 Ottavino 1 0 0 0 1 2 Brasier 2/3 1 0 0 1 0 Taylor 1/3 0 0 0 0 1

Chicago

Rodón W,12-5 5 3 1 1 0 7 Kopech H,14 2/3 1 0 0 1 2 Bummer H,19 1/3 0 0 0 0 0 Tepera H,6 2/3 3 2 2 0 0 Crochet H,12 1/3 0 0 0 0 0 Kimbrel H,5 1 0 0 0 1 2 Hdrks S,34-40 1 1 0 0 0 0

HBP—Houck (Grandal), D.Hernandez (Moncada), Taylor (Moncada). WP—Rodón, Tepera. Umpires—Home, Adam Hamari; First, Dan Bellino; Second, Roberto Ortiz; Third, Chad Fairchild.

T—3:48. A—34,365 (40,615).

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Great Lakes (Dodgers) 61 52 .540 — Lake County (Cleve.) 60 53 .531 1 Dayton (Cincinnati) 59 54 .522 2 West Michigan (Det.) 56 57 .496 5 Lansing (Oakand) 54 59 .478 7 TINCAPS (San Diego) 53 60 .469 8

WEST DIVISION

W L Pct. GB x-Quad Cities (K.C.) 72 39 .649 — Cedar Rapids (Minn.) 63 50 .558 10 Wisconsin (Milw.) 53 59 .473 19½ Beloit (Miami) 53 60 .469 20 South Bend (Cubs) 49 63 .439 23½ Peoria (St. Louis) 43 70 .381 30

x-clinched playoff spot

Saturday

Cedar Rapids 5, Wisconsin 4, 10 inn.

Dayton 4, Lake County 1

TINCAPS 9, Lansing 7

West Michigan 6, Great Lakes 4

Quad Cities 2, Peoria 0

Beloit 4, South Bend 0

Today

Cedar Rapids at Wisconsin, 1:05 p.m.

Lansing at TINCAPS, 1:05 p.m.

Great Lakes at West Michigan, 2 p.m.

Peoria at Quad Cities, 2 p.m.

South Bend at Beloit, 3:05 p.m.

Dayton at Lake County, 6:35 p.m.

TINCAPS 9, LUGNUTS 7

Lansing Fort Wayne ab r h bi ab r h bi Selman dh 4 0 0 0 Hassll III dh 5 1 1 3 Swift ss 5 0 1 1 Angeles 3b 4 0 1 0 Vance 3b 3 2 2 0 Ornelas rf 5 1 2 1 McDonald c 4 1 1 0 Valnzuela c 4 0 1 0 Simoneit ph 1 0 0 0 Lopez ss 5 1 1 0 Butler 1b 4 2 2 4 Mathis 1b 4 2 2 1 Beck cf 4 0 2 1 Solarte lf 5 2 4 0 Madden rf 4 0 0 0 Givin 2b 4 1 2 1 Vargas 2b 4 0 1 0 Ilarraza cf 3 1 1 1 Armenteros lf 4 2 2 1 Totals 37 7 11 7 Totals 39 9 15 7 Lansing 300 010 120—7 Fort Wayne 000 601 20x—9

LOB—Lansing 6, Fort Wayne 10. 2B—Vargas, Swift, Solarte, Angeles. 3B—Ilarraza. HR—Butler, Armenteros, Hassell III. SB—Swift, Angeles. E—Armenteros.

IP H R ER BB SO

Lansing

Criswell 3 3 2 2 1 3 Withers L,2-2 2 7 4 4 0 3 Cerny 1 4 2 2 3 2 Mora 2 1 0 0 0 4

Fort Wayne

Vela 4 4 3 3 1 8 Perez W,3-0 2 3 1 1 0 2 Tyler 1 1 1 1 0 1 Schlichtholz 1 3 2 2 0 2 Kopps S,3 1 0 0 0 2 2

WP—Vela, Perez, Schlichtholz, Kopps. Balk—Mora. Umpires—Home, Jennifer Pawol; First, Thomas O’Neil. T—3:32. A—7,226.

Share this article Email story