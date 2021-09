MLB

AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB Tampa Bay 89 54 .622 — Boston 81 64 .559 9 Toronto 80 63 .559 9 New York 79 63 .556 9½ Baltimore 46 97 .322 43

Central Division

W L Pct GB Chicago 82 61 .573 — Cleveland 69 72 .489 12 Detroit 68 76 .472 14½ Kansas City 65 78 .455 17 Minnesota 63 80 .441 19

West Division

W L Pct GB Houston 83 59 .585 — Oakland 77 66 .538 6½ Seattle 77 66 .538 6½ Los Angeles 70 73 .490 13½ Texas 53 89 .373 30

Sunday

Detroit 8, Tampa Bay 7, 11 inn.

Milwaukee 11, Cleveland 1

Toronto 22, Baltimore 7

Chicago White Sox 2, Boston 1

Houston 3, L.A. Angels 1

Kansas City 5, Minnesota 3

Texas 4, Oakland 3

Arizona 5, Seattle 4

N.Y. Yankees at N.Y. Mets, late

Today

Minnesota (Gant 5-9) at N.Y. Yankees (TBD), 2:05 p.m.

Tampa Bay (McHugh 6-1) at Toronto (Manoah 5-2), 7:07 p.m.

Houston (Odorizzi 6-7) at Texas (Howard 0-3), 8:05 p.m.

Boston (Rodríguez 11-8) at Seattle (Gilbert 5-5), 10:10 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB Atlanta 76 66 .535 — Philadelphia 72 71 .503 4½ New York 71 72 .497 5½ Miami 60 83 .420 16½ Washington 59 84 .413 17½

Central Division

W L Pct GB Milwaukee 89 55 .618 — Cincinnati 75 69 .521 14 St. Louis 73 69 .514 15 Chicago 65 79 .451 24 Pittsburgh 52 91 .364 36½

West Division

W L Pct GB San Francisco 93 50 .650 — Los Angeles 91 53 .632 2½ San Diego 74 68 .521 18½ Colorado 66 78 .458 27½ Arizona 47 96 .329 46

Sunday

Milwaukee 11, Cleveland 1

Washington 6, Pittsburgh 2

Colorado 5, Philadelphia 4

Atlanta 5, Miami 3

St. Louis 2, Cincinnati 0

San Francisco 6, Chicago Cubs 5

L.A. Dodgers 8, San Diego 0

Arizona 5, Seattle 4

N.Y. Yankees at N.Y. Mets, late

Today

Miami (Alcantara 8-13) at Washington (Espino 4-4), 7:05 p.m.

St. Louis (Wainwright 15-7) at N.Y. Mets (Hill 6-6), 7:10 p.m.

San Diego (Darvish 8-9) at San Francisco (Leone 3-3), 9:45 p.m.

Arizona (Gallen 2-9) at L.A. Dodgers (Kershaw 9-7), 10:10 p.m.

AMERICAN LEAGUE

CHICAGO WHITE SOX 2, BOSTON 1

Boston Chicago ab r h bi ab r h bi Hernándz 2b 4 1 1 0 Robert cf 3 0 1 1 Schwarber lf 4 0 0 0 Mncada 3b 4 0 1 0 Renfroe rf 3 0 0 0 Abreu dh 3 0 0 0 Devers 3b 2 0 0 0 Jiménez lf 4 0 0 0 Verdugo cf 3 0 0 1 Grandal 1b 3 0 1 0 Dalbec 1b 4 0 0 0 García ss 4 1 1 1 Shaw dh 3 0 1 0 Sheets rf 2 0 0 0 Plawecki c 2 0 0 0 Gnzlz ph-rf 1 0 0 0 Bogrts ph-ss 1 0 0 0 C.Hrndz 2b 3 1 0 0 Iglesias ss 3 0 2 0 Zavala c 2 0 0 0 Vázquez c 0 0 0 0 Totals 29 1 4 1 Totals 29 2 4 2 Boston 000 000 001—1 Chicago 000 001 001—2

E—Hernández (9). DP—Boston 1, Chicago 1. LOB—Boston 5, Chicago 5. 2B—Hernández (32), Moncada (27). HR—García (5). SF—Verdugo (5). S—Zavala (4).

IP H R ER BB SO

Boston

Pivetta 5 1/3 3 1 0 0 5 Ottavino 2/3 0 0 0 1 1 D.Hernandez 1 0 0 0 1 1 Robles 1 0 0 0 1 2 Whitlck L,8-4 2/3 1 1 1 0 2

Chicago

Lynn 5 2 0 0 0 9 Crochet 1 2/3 1 0 0 1 2 Ruiz H,4 1 1/3 0 0 0 0 0 Kimbrel W,2-1 1 1 1 1 2 2

Umpires—Home, Roberto Ortiz; First, Chad Fairchild; Second, Adam Hamari; Third, Dan Bellino. T—2:57. A—36,178 (40,615).

DETROIT 8,

TAMPA BAY 7, 11 INN.

Tampa Bay Detroit ab r h bi ab r h bi Arozarena lf 3 1 1 0 Baddoo cf 5 1 2 0 Choi 1b 2 1 0 0 Schoop 1b 6 2 2 0 Margot rf-lf 5 1 1 0 Grossmn lf 4 0 1 1 Cruz dh 4 2 1 1 Cabrera dh 4 0 1 2 Díaz 3b 5 0 2 3 Hill pr-dh 1 1 0 0 Luplow 1b 4 0 1 0 Cndlario 3b 5 2 2 3 Kiermaier cf 1 0 0 1 H.Cstro 2b 5 0 1 0 Walls ss 3 0 0 0 Goodrm ss 5 0 0 0 Wendle 2b 5 0 0 0 Garneau c 3 1 1 0 Mejía c 2 0 0 0 Haase ph-c 2 0 1 0 Meadows ph 1 1 1 0 Reyes rf 2 1 1 1 Zunino c 2 0 0 0 Phillips cf-rf 3 1 1 2 Totals 40 7 8 7 Totals 42 8 12 7 Tampa Bay 000 100 040 20—7 Detroit 001 100 030 21—8

E—Phillips (4), Baddoo (3). DP—Tampa Bay 1, Detroit 1. LOB—Tampa Bay 9, Detroit 10. 2B—Díaz 2 (18), Garneau (4). HR—Cruz (31), Phillips (11), Candelario 2 (14). SB—Phillips (14). S—Reyes (1).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay

Patiño 4 1/3 5 2 2 2 3 Head 1 2/3 0 0 0 0 1 Chargois 1 0 0 0 0 1 Rbrtsn BS,0-1 1 4 3 2 0 1 Kittredge 2 3 2 1 0 0 Fyreisn L,4-2 2/3 0 1 0 3 0

Detroit

Skubal 3 1 0 0 1 6 Ureña 3 2 1 1 1 2 Fulmer H,9 1 1 0 0 0 0 Cisnro BS,4-9 0 2 4 4 1 0 Lange 1 1 0 0 0 0 Soto 2 1 2 1 2 1 Funkhsr W,7-3 1 0 0 0 1 1

Cisnero pitched to 4 batters in the 8th.

HBP—Cisnero (Arozarena). WP—Patiño.

Umpires—Home, Mark Carlson; First, Jordan Baker; Third, James Hoye. T—3:48. A—13,396 (41,083).

NATIONAL LEAGUE

SAN FRANCISCO 6, CHICAGO CUBS 5

San Francisco Chicago ab r h bi ab r h bi Slater cf 3 0 2 1 Ortega cf 4 1 2 0 Duggar ph-cf 2 0 0 0 Wisdom ph 1 0 1 0 Ruf lf 5 0 2 0 Shwndl 1b 5 0 1 1 McGee p 0 0 0 0 Happ rf 5 1 2 1 Bryant rf-lf 5 2 2 1 Cntreras c 4 0 0 0 Posey c 4 1 1 0 Wick p 0 0 0 0 Longoria 3b 3 0 0 0 Rivas lf 3 0 1 0 Flores 1b 3 2 3 3 Duffy 3b 4 0 0 0 Estrda 2b-ss 4 0 1 0 Alcntara ss 3 1 0 0 Dubón ss 3 0 1 0 Bote 2b 4 2 1 1 LaStlla ph-2b 1 0 0 0 Steele p 1 0 0 0 Webb p 2 1 0 0 Martini ph 1 0 0 1 Rogers p 0 0 0 0 Heuer p 0 0 0 0 Yastrmski ph 1 0 0 0 Chrns ph-c 2 0 1 1 Watson p 0 0 0 0 Wade Jr. rf 0 0 0 0 Totals 36 6 12 5 Totals 37 5 9 5 San Francisco 011 120 100—6 Chicago 000 210 200—5

E—Bryant (9), Rivas (1). DP—San Francisco 0, Chicago 3. LOB—San Francisco 7, Chicago 7. 2B—Posey (18), Estrada (4), Bote (10), Wisdom (11). 3B—Ortega (2). HR—Flores (18), Happ (22). SB—Bryant (9), Slater (14).

IP H R ER BB SO

San Francisco

Webb W,10-3 6 6 5 4 2 5 Rogers H,26 1 2 0 0 0 3 Watson H,6 1 0 0 0 0 0 McGee S,31-36 1 1 0 0 0 0

Chicago

Steele L,3-3 5 11 5 5 2 4 Heuer 2 1 1 1 2 1 Wick 2 0 0 0 0 4

Webb pitched to 3 batters in the 7th.

WP—Heuer. Umpires—Home, Lance Barrett; First, Alfonso Marquez; Second, Ryan Additon; Third, Carlos Torres. T—3:02. A—32,021 (41,649).

ST. LOUIS 2,

CINCINNATI 0