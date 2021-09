U.S. Open

At New York

Surface: Hardcourt outdoor

(Seedings in parentheses)

Men’s Singles

Championship

Daniil Medvedev (2), Russia, def. Novak Djokovic (1), Serbia, 6-4, 6-4, 6-4.

Women’s Doubles

Championship

Sam Stosur, Australia, and Zhang Shuai (14), China, def. Caty McNally and Coco Gauff (11), U.S., 6-3, 3-6, 6-3.

Men’s Champions

2021 — Daniil Medvedev

2020 — Dominic Thiem

2019 — Rafael Nadal

2018 — Novak Djokovic

2017 — Rafael Nadal

2016 — Stan Wawrinka

2015 — Novak Djokovic

2014 — Marin Cilic

2013 — Rafael Nadal

2012 — Andy Murray