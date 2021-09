Milwaukee Detroit

ab r h bi ab r h bi Wong 2b 4 0 0 0 Baddoo lf 3 0 0 0 Escobar 3b 4 0 0 0 Reyes ph-rf 1 0 1 0 Yelich lf 4 0 0 0 Schoop 1b 4 0 0 0 Narváez dh 4 0 0 0 Grsmn rf-lf 3 1 1 0 Urías ss 3 0 1 0 Cabrera dh 4 0 1 1 Peterson rf 4 1 1 0 Cndlario 3b 3 0 0 0 Vogelbach 1b 3 0 0 0 H.Castro ss 3 1 1 0 Cain cf 3 0 1 1 W.Cstro 2b 3 1 1 0 Piña c 2 0 0 0 Garneau c 2 1 1 2 Hill cf 3 0 1 1 Totals 31 1 3 1 Totals 29 4 7 4 Milwaukee 010 000 000—1 Detroit 000 120 10x—4

E—Wong (2). DP—Milwaukee 1, Detroit 0. LOB—Milwaukee 6, Detroit 3. 2B—Cain (10), Cabrera (14). 3B—Hill (3). HR—Garneau (4). SB—Peterson (10). SF—Garneau (1).

IP H R ER BB SO

Milwaukee

Woodrff L,9-9 6 4 3 3 1 7 Cousins 1 1 1 1 0 1 Norris 1/3 2 0 0 0 0 Gustave 2/3 0 0 0 0 0

Detroit

Mnning W,4-6 6 2 1 1 3 6 Lange H,3 1 0 0 0 0 2 Fulmer S,9-12 2 1 0 0 0 4

WP—Manning. Umpires—Home, Adam Beck; First, Brian Knight; Second, Bill Miller; Third, Doug Eddings. T—2:46. A—11,321 (41,083).

LATE TUESDAY

CHICAGO WHITE SOX 9, L.A. ANGELS 3

Los Angeles Chicago ab r h bi ab r h bi Fletcher 2b 4 0 0 0 Andersn ss 5 0 1 0 Ohtani dh 4 0 0 0 Mncada 3b 4 1 1 0 Gosselin lf 4 2 1 1 Abreu 1b 1 0 0 0 Walsh 1b 3 1 1 2 Grandal c 5 0 1 1 Rengifo ss 3 0 1 0 Jiménez lf 4 1 1 0 Mayfield 3b 3 0 0 0 Robert cf 3 3 2 1 Marsh cf 4 0 1 0 García rf 4 2 2 1 Stassi c 3 0 1 0 Sheets dh 4 2 3 4 Lagares rf 4 0 1 0 Hrnandz 2b 4 0 2 1 Totals 32 3 6 3 Totals 34 9 13 8 Los Angeles 100 200 000—3 Chicago 024 120 00x—9

E—Anderson (7). DP—Los Angeles 2, Chicago 2. LOB—Los Angeles 9, Chicago 7. 2B—García (19), Robert (19), Sheets (6). HR—Gosselin (6), Walsh (27), Robert (8), Sheets (9).

IP H R ER BB SO

Los Angeles

Nghton L,0-2 2 2/3 6 4 4 1 2 Wantz 1 4 3 3 1 2 Ortega 1 1/3 2 2 2 0 0 Tyler 3 1 0 0 1 0

Chicago

Giolito 4 3 3 3 2 8 Wright 1 0 0 0 3 1 Ruiz 1 2 0 0 0 1 Bummer W,3-5 1 0 0 0 0 1 Burr 1 1 0 0 2 0 Fry 1 0 0 0 0 1

Wantz pitched to 4 batters in the 4th.

HBP—Naughton (Moncada), Ortega (Robert), Tyler (Abreu). WP—Wright.

Umpires—Home, Bill Welke; First, Pat Hoberg; Second, Chris Conroy; Third, Ben May. T—3:21. A—21,848 (40,615).

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Lake County (Cleve.) 63 53 .543 — Great Lakes (Dodgers) 62 54 .534 1 Dayton (Cincinnati) 61 55 .526 2 West Michigan (Det.) 57 59 .491 6 Lansing (Oakand) 55 61 .474 8 TINCAPS (San Diego) 54 62 .466 9

WEST DIVISION

W L Pct. GB x-Quad Cities (K.C.) 75 39 .658 — Cedar Rapids (Minn.) 63 53 .543 13 Wisconsin (Milw.) 56 59 .487 19½ Beloit (Miami) 53 63 .457 23 South Bend (Cubs) 50 65 .435 25½ Peoria (St. Louis) 45 71 .388 31

x-clinched playoff spot

Tuesday

Dayton 10, TINCAPS 2

Lake County 8, Beloit 2

Wisconsin 6, Great Lakes 3

Quad Cities 5, South Bend 4

Peoria 6, Cedar Rapids 1

West Michigan at Lansing, ppd.

Wednesday

Lake County 8, Beloit 6

Wisconsin 4, Great Lakes 2

Dayton 9, TINCAPS 2

Peoria 2, Cedar Rapids 1

West Michigan 7, Lansing 2, gm1

Lansing 6, West Michigan 2, gm2

Quad Cities 12, South Bend 4

Today

Beloit at Lake County, 6:30 p.m.

West Michigan at Lansing, 7 p.m.

Wisconsin at Great Lakes, 7 p.m.

TINCAPS at Dayton, 7 p.m.

South Bend at Quad Cities, 7:30 p.m.

Cedar Rapids at Peoria, 7:30 p.m.

Friday

Beloit at Lake County, 6:30 p.m.

West Michigan at Lansing, 7 p.m.

Wisconsin at Great Lakes, 7 p.m.

TINCAPS at Dayton, 7 p.m.

South Bend at Quad Cities, 7:30 p.m.

Cedar Rapids at Peoria, 7:30 p.m.

DRAGONS 9, TINCAPS 2

Fort Wayne Dayton ab r h bi ab r h bi Hassell III cf 5 0 0 0 Siani cf 4 1 0 0 Angeles 3b 4 0 0 1 McLain ss 4 2 2 3 Ornelas rf 3 0 1 0 Johnsn 2b 3 2 1 1 Valenzuela c 3 0 0 0 Cerda rf 3 1 2 2 Lopez ss 4 1 2 1 Mrtinez 3b 5 0 1 1 Mathis 1b 4 0 0 0 Yang c 2 0 0 0 Almanzar dh 3 0 0 0 McGrry 1b 5 1 1 1 Reyes 2b 3 1 1 0 Willems dh 5 1 2 0 Ilarraza lf 2 0 0 0 Hrtubise lf 3 1 2 0 Totals 31 2 4 2 Totals 34 9 11 8 Fort Wayne 010 010 000—2 Dayton 201 011 40x—9

2B—Cerda, Martinez. HR—Lopez, McGarry, McLain. LOB—Fort Wayne 9, Dayton 11. SB—Reyes, Hurtubise, Willems 2, Siani, McLain. CS—Hurtubise. E—McGarry, Martinez.

IP H R ER BB SO

Fort Wayne

Mosser L,4-8 2 2/3 6 3 3 0 2 Morales 2 1/3 1 1 1 4 3 Schlichtholz 1 0 1 1 3 0 Keating 2/3 4 4 4 0 2 Sung 1/3 0 0 0 1 1 Walter 1 0 0 0 1 2

Dayton

Farr 3 2 1 1 1 4 Stocktn W,3-3 2 0 1 0 3 1 Peguero 1 2 0 0 0 1 Branche 2 0 0 0 0 3 Hellinger 1 0 0 0 1 1

WP—Morales. Balk—Morales. HBP—McLain (by Schlichtholz). Umpires—HP: Kellen Martin; 1B: Bobby Tassone. T—3:31. A—6,037.

