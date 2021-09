MLB

AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB Tampa Bay 91 56 .619 — Toronto 82 64 .562 8½ Boston 83 65 .561 8½ New York 82 65 .558 9 Baltimore 47 99 .322 43½

Central Division

W L Pct GB Chicago 83 63 .568 — Cleveland 71 73 .493 11 Detroit 70 77 .476 13½ Kansas City 66 80 .452 17 Minnesota 64 83 .435 19½

West Division

W L Pct GB Houston 85 60 .586 — Oakland 79 67 .541 6½ Seattle 78 68 .534 7½ Los Angeles 72 74 .493 13½ Texas 54 91 .372 31

Today

Cleveland (Plesac 10-5) at N.Y. Yankees (Kluber 4-3), 7:05 p.m.

Minnesota (Pineda 6-8) at Toronto (Ryu 13-8), 7:07 p.m.

Baltimore (Akin 2-9) at Boston (Sale 3-0), 7:10 p.m.

Detroit (Mize 7-8) at Tampa Bay (TBD), 7:10 p.m.

Chicago White Sox (Cease 11-7) at Texas (Allard 3-12), 8:05 p.m.

Arizona (Bumgarner 7-10) at Houston (TBD), 8:10 p.m.

Seattle (Flexen 11-6) at Kansas City (Singer 4-10), 8:10 p.m.

Oakland (Irvin 9-13) at L.A. Angels (TBD), 9:38 p.m.

Thursday

L.A. Angels 9, Chicago White Sox 3

Oakland 7, Kansas City 2

Baltimore 3, N.Y. Yankees 2, 10 inn.

Tampa Bay 5, Detroit 2

Houston at Texas, late

Saturday

Cleveland at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.

Baltimore at Boston, 1:10 p.m.

Minnesota at Toronto, 3:07 p.m.

Detroit at Tampa Bay, 4:10 p.m.

Chicago White Sox at Texas, 7:05 p.m.

Arizona at Houston, 7:10 p.m.

Seattle at Kansas City, 7:10 p.m.

Oakland at L.A. Angels, 9:07 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB Atlanta 76 68 .528 — Philadelphia 74 72 .507 3 New York 72 75 .490 5½ Miami 62 84 .425 15 Washington 60 86 .411 17

Central Division

W L Pct GB Milwaukee 89 57 .610 — St. Louis 76 69 .524 12½ Cincinnati 76 71 .517 13½ Chicago 66 81 .449 23½ Pittsburgh 54 92 .370 35

West Division

W L Pct GB z-San Francisco 95 52 .646 — z-Los Angeles 94 53 .639 1 San Diego 76 70 .521 18½ Colorado 68 78 .466 26½ Arizona 47 99 .322 47½

z-clinched playoff berth

Today

Colorado (Márquez 12-10) at Washington (Gray 0-2), 7:05 p.m.

L.A. Dodgers (Buehler 14-3) at Cincinnati (Castillo 7-15), 7:10 p.m.

Philadelphia (Wheeler 13-9) at N.Y. Mets (Walker 7-9), 7:10 p.m.

Pittsburgh (Crowe 3-7) at Miami (Hernandez 1-1), 7:10 p.m.

Arizona (Bumgarner 7-10) at Houston (TBD), 8:10 p.m.

Chicago Cubs (Davies 6-11) at Milwaukee (Houser 9-6), 8:10 p.m.

San Diego (Velasquez 3-6) at St. Louis (Mikolas 0-2), 8:15 p.m.

Atlanta (Anderson 7-5) at San Francisco (Webb 10-3), 9:45 p.m.

Thursday

Cincinnati 1, Pittsburgh 0

San Diego 7, San Francisco 4

Philadelphia 17, Chicago Cubs 8

Colorado at Atlanta, ppd.

Saturday

L.A. Dodgers at Cincinnati, 2:10 p.m.

Colorado at Washington, 4:05 p.m.

Pittsburgh at Miami, 6:10 p.m.

Arizona at Houston, 7:10 p.m.

Chicago Cubs at Milwaukee, 7:15 p.m.

Philadelphia at N.Y. Mets, 7:15 p.m.

San Diego at St. Louis, 7:15 p.m.

Atlanta at San Francisco, 9:05 p.m.

AMERICAN LEAGUE

L.A. ANGELS 9,

CHICAGO WHITE SOX 3

Los Angeles Chicago ab r h bi ab r h bi Marsh cf 5 0 1 0 Andersn ss 5 1 1 0 Fletcher 2b 5 0 0 0 Robert cf 5 0 2 1 Ohtani dh 4 1 2 0 Abru dh-3b 4 0 1 2 Stassi c 4 2 1 0 Jiménez lf 4 0 1 0 Walsh 1b 3 2 2 1 Sheets 1b 2 0 0 0 Rengifo ss 3 2 1 2 García rf 2 0 1 0 Mayfield 3b 4 1 1 4 Hamilton rf 2 0 1 0 Rojas rf 4 1 2 2 Gnzalz 3b-p 4 1 1 0 Lagares rf 0 0 0 0 Collins c 3 1 1 0 Wong lf 4 0 0 0 Hrnandz 2b 3 0 0 0 Totals 36 9 10 9 Totals 34 3 9 3 Los Angeles 020 520 000—9 Chicago 000 001 200—3

E—Mayfield (7), Anderson 2 (9), Jiménez (1). DP—Los Angeles 2, Chicago 2. LOB—Los Angeles 4, Chicago 9. 2B—Mayfield (10), Jiménez (8). HR—Rengifo (5), Rojas (5). SF—Abreu (9).

IP H R ER BB SO

Los Angeles

Cobb W,8-3 5 2 0 0 2 5 Guerra 1 4 3 3 2 1 Herget 1 1 0 0 0 2 Mayers 1 1 0 0 0 2 Ortega 1 1 0 0 0 1

Chicago

López L,3-3 4 7 7 6 1 7 Fry 1 2 2 2 1 0 Burr 1 1 0 0 0 0 Ruiz 1 0 0 0 0 1 Hendriks 1 0 0 0 0 3 Wright 2/3 0 0 0 0 0 Gonzalez 1/3 0 0 0 0 1

Guerra pitched to 3 batters in the 7th. HBP—Fry (Rengifo), Wright (Ohtani). WP—Guerra, Fry, Ruiz.

Umpires—Home, Chris Conroy; First, Ben May; Second, Bill Welke; Third, Pat Hoberg. T—3:16. A—27,098 (40,615).

NATIONAL LEAGUE

CINCINNATI 1,

PITTSBURGH 0

Cincinnati Pittsburgh ab r h bi ab r h bi India 2b 4 0 0 0 Hayes 3b 4 0 2 0 Schrock lf 3 0 1 0 Tstsugo rf 3 0 0 0 Aquino ph-lf 1 0 0 0 Rynolds cf 4 0 1 0 Cstellanos rf 4 0 0 0 Moran 1b 4 0 0 0 Votto 1b 3 0 1 0 Gamel lf 3 0 2 0 Mstakas 3b 4 0 0 0 Newmn ss 3 0 0 0 Stephenson c 2 0 1 0 Perez c 4 0 0 0 DeShlds pr-cf 1 1 0 0 Park 2b 4 0 1 0 Farmer ss 3 0 1 0 Overton p 0 0 0 0 Akiyama cf 2 0 1 0 Crowe ph 1 0 0 0 Barnhart c 1 0 0 0 Howard p 0 0 0 0 Mahle p 2 0 0 0 Ponce p 1 0 0 0 Cabrera ph 0 0 0 1 Difo ph 1 0 0 0 Sims p 0 0 0 0 Shreve p 0 0 0 0 Lorenzen p 0 0 0 0 Miller p 0 0 0 0 Givens p 0 0 0 0 Totals 30 1 5 1 Totals 32 0 6 0 Cincinnati 000 000 100—1 Pittsburgh 000 000 000—0

E—India (13). DP—Cincinnati 1, Pittsburgh 0. LOB—Cincinnati 7, Pittsburgh 8. 2B—Akiyama (8), Stephenson (18), Votto (23). SB—Gamel (2), Park (1), Newman (4). SF—Cabrera (4). S—Akiyama (1).

IP H R ER BB SO

Cincinnati

Mahle W,12-5 6 5 0 0 1 4 Sims H,6 1 1 0 0 0 2 Lorenzen H,9 1 0 0 0 0 2 Givens S,8-10 1 0 0 0 2 2

Pittsburgh

Overton 3 2 0 0 1 3 Howard 1 1 0 0 1 1 Ponce L,0-4 3 1 1 1 1 2 Shreve 1 1 0 0 0 1 Miller 1 0 0 0 0 0

Umpires—Home, Jim Wolf; First, Shane Livensparger; Second, Sam Holbrook; Third, Jansen Visconti. T—3:05. A—9,102 (38,747).

High-A Central

EAST DIVISION

W L Pct. GB Lake County (Cleve.) 63 53 .543 — Great Lakes (Dodgers) 62 54 .534 1 Dayton (Cincinnati) 62 55 .530 1½ West Michigan (Det.) 57 59 .491 6 Lansing (Oakand) 55 61 .474 8 TINCAPS (San Diego) 54 63 .462 9½

WEST DIVISION

W L Pct. GB x-Quad Cities (K.C.) 75 39 .658 — Cedar Rapids (Minn.) 63 53 .543 13 Wisconsin (Milw.) 56 59 .487 19½ Beloit (Miami) 53 63 .457 23 South Bend (Cubs) 50 65 .435 25½ Peoria (St. Louis) 45 71 .388 31

x-clinched playoff spot

Thursday

Dayton 6, TINCAPS 5, 10 inn.

Beloit at Lake County, late

West Michigan at Lansing, late

Wisconsin at Great Lakes, late

South Bend at Quad Cities, late

Cedar Rapids at Peoria, late

Today

Beloit at Lake County, 6:30 p.m.

West Michigan at Lansing, 7 p.m.

Wisconsin at Great Lakes, 7 p.m.

TINCAPS at Dayton, 7 p.m.

South Bend at Quad Cities, 7:30 p.m.

Cedar Rapids at Peoria, 7:30 p.m.

Saturday

Beloit at Lake County, 6:30 p.m.

West Michigan at Lansing, 7 p.m.

Wisconsin at Great Lakes, 7 p.m.

TINCAPS at Dayton, 7 p.m.

South Bend at Quad Cities, 7:30 p.m.

Cedar Rapids at Peoria, 7:30 p.m.

DRAGONS 6,

TINCAPS 5, 10 INN.