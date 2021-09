AUTO RACING

Trucks Series

LATE THURSDAY

UNOH 200

At Bristol, Tenn.

Lap length: 0.53 miles

(Start position in parentheses)

1. (7) C. Smith, Toyota, 200 laps, 46 pts

2. (6) Grant Enfinger, Toyota, 200, 44.

3. (2) John H. Nemechek, Toyota, 200, 39

4. (5) Stewart Friesen, Toyota, 200, 41.

5. (13) Johnny Sauter, Toyota, 200, 33.

6. (8) Carson Hocevar, Chevrolet, 200, 36.

7. (4) Matt Crafton, Toyota, 200, 39.

8. (9) Zane Smith, Chevrolet, 200, 43.

9. (11) Ben Rhodes, Toyota, 200, 28.

10. (3) Todd Gilliland, Ford, 200, 30.

11. (17) Josh Berry, Chevrolet, 200, 0.

12. (30) Doug Coby III, Chev., 200, 25.

13. (15) Derek Kraus, Toyota, 200, 24.

14. (16) Austin W. Self, Chev., 200, 23.

15. (20) Colby Howard, Chevrolet, 200, 0.

16. (26) Ryan Truex, Chevrolet, 200, 21.

17. (32) Timmy Hill, Chevrolet, 200, 20.

18. (25) Lawless Alan, Chevrolet, 200, 19.

19. (1) Sheldon Creed, Chev., 198, 38.

20. (37) Cory Roper, Ford, 198, 17.

21. (14) Parker Kligerman, Chev., 197, 18.

22. (39) Sam Mayer, Chevrolet, 193, 0.

23. (34) Clay Greenfield, Toyota, 193, 14.

24. (10) Austin Hill, Toyota, 188, 30.

25. (23) Hailie Deegan, Ford, 188, 12.

26. (38) Cj McLaughlin, Toyota, 188, 11.

27. (36) Jennifer Jo Cobb, Ford, 188, 10.

28. (33) Howie Disavino III, Chev., 169, 9.

29. (35) Taylor Gray, Ford, 156, 8.

30. (19) Chase Purdy, Chevrolet, 154, 7.

31. (27) Spencer Boyd, Chevrolet, 146, 6.

32. (18) Tyler Ankrum, Chev., 123, 16.

33. (22) Danny Bohn, Toyota, 70, 4.

34. (12) Drew Dollar, Toyota, 69, 3.

35. (29) Dawson Cram, Chevrolet, 69, 2.

36. (24) Kris Wright, Chevrolet, 69, 1.

37. (31) Tate Fogleman, Chevrolet, 30, 1.

38. (21) Tanner Gray, Ford, 21, 1.

39. (40) Ray Ciccarelli, Ford, 15, 1.

40. (28) Josh Reaume, Toyota, 3, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 59.481 mph.

Time of Race: 1 hr, 47 mins, 32 secs

Margin of Victory: 0.422 seconds.

Caution Flags: 11 for 85 laps.

Lead Changes: 3 among 3 drivers.

Lap Leaders: S.Creed 0-115; C.Hocevar 116-121; S.Creed 122-195; C.Smith 196-200

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): S.Creed, 2 times for 189 laps; C.Hocevar, 1 time for 6 laps; C.Smith, 1 time for 5 laps.

Top 10 in Points: 1. J.Nemechek, 3050; 2. S.Creed, 3026; 3. B.Rhodes, 3019; 4. Z.Smith, 3009; 5. C.Smith, 3006; 6. M.Crafton, 3004; 7. C.Hocevar, 3002; 8. S.Friesen, 3001; 9. T.Gilliland, 2100; 10. A.Hill, 2094.

NHRA

DEWALT NHRA CAROLINA NATIONALS

At Concord, N.C.

First-round Qualifying

Qualifying will continue today for Sunday’s final eliminations

Top Fuel

1. Brittany Force, 3.662 seconds, 331.85 mph; 2. Clay Millican, 3.708, 322.96; 3. Mike Salinas, 3.709, 308.92; 4. Billy Torrence, 3.729, 325.85; 5. Spencer Massey, 3.769, 321.58; 6. Antron Brown, 3.779, 323.66; 7. Alex Laughlin, 3.793, 315.19; 8. Doug Kalitta, 3.869, 305.84; 9. Doug Foley, 3.871, 298.34; 10. Justin Ashley, 3.992, 224.02; 11. Joe Morrison, 4.069, 267.96; 12. Arthur Allen, 4.439, 180.19; 13. Josh Hart, 6.146, 99.30; 14. Steve Torrence, 6.278, 99.39; 15. Shawn Langdon, 6.474, 98.74; 16. Leah Pruett, 6.830, 97.75.

Funny Car

1. John Force, Chevy Camaro, 3.860, 332.18; 2. Robert Hight, Camaro, 3.878, 330.07; 3. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.879, 323.58; 4. Matt Hagan, Charger, 3.891, 330.55; 5. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.899, 326.08; 6. Alexis DeJoria, Camry, 3.907, 328.62; 7. Tim Wilkerson, Ford Mustang, 3.914, 323.12; 8. Ron Capps, Charger, 3.922, 326.16; 9. Mike McIntire, Camry, 4.026, 283.97; 10. Tony Jurado, Mustang, 4.099, 274.44; 11. Dave Richards, Mustang, 4.142, 300.73; 12. Terry Haddock, Mustang, 4.347, 259.06; 13. Jim Campbell, Charger, 4.397, 215.86; 14. Blake Alexander, Mustang, 6.027, 110.68.

Pro Stock

1. Aaron Stanfield, Chevy Camaro, 6.575, 208.59; 2. Erica Enders, Camaro, 6.578, 208.49; 3. Greg Anderson, Camaro, 6.580, 208.39; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.597, 208.68; 5. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.599, 206.51; 6. Deric Kramer, Camaro, 6.606, 208.17; 7. Kyle Koretsky, Camaro, 6.607, 208.65; 8. Matt Hartford, Camaro, 6.613, 207.59; 9. Vincent Nobile, Camaro, 6.630, 206.51; 10. Kenny Delco, Camaro, 6.631, 208.10; 11. Chris McGaha, Camaro, 6.631, 207.69; 12. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.640, 208.01; 13. Mason McGaha, Camaro, 6.642, 206.95; 14. Wally Stroupe, Camaro, 6.665, 205.54; 15. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.666, 206.39; 16. Richie Stevens, Camaro, 6.706, 205.01.

Pro Stock Motorcycle

1. Steve Johnson, Suzuki, 6.807, 196.47; 2. Angelle Sampey, Suzuki, 6.848, 195.05; 3. Matt Smith, EBR, 6.852, 197.42; 4. Angie Smith, EBR, 6.911, 196.50; 5. Scotty Pollacheck, EBR, 6.923, 192.96; 6. Joey Gladstone, Suzuki, 6.929, 194.21; 7. Eddie Krawiec, Buell, 6.951, 196.22; 8. Andrew Hines, Buell, 6.956, 195.19; 9. Karen Stoffer, Suzuki, 6.956, 193.32; 10. Kelly Clontz, Suzuki, 7.011, 191.24; 11. Jianna Salinas, Suzuki, 7.034, 189.82; 12. Chris Bostick, 7.100, 175.78.