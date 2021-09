ab r h bi ab r h bi

Baddoo cf 5 1 1 1 Lowe 2b 4 1 1 0

Schoop 1b 5 0 0 0 Choi 1b 4 1 2 0

Grossman lf 3 1 0 0 Díaz ph-1b 1 0 1 2

Cabrera dh 4 0 2 0 Arzarena lf 3 0 1 1

Candelario 3b 4 0 1 0 Meadws dh 3 0 0 1

H.Castro 2b 3 1 1 1 Wendle 3b 5 1 1 0

Haase c 4 0 1 0 Walls ss 3 1 1 0

Goodrum ss 4 1 1 1 Phllps rf-cf 5 1 1 3

Reyes rf 4 0 0 1 Kiermier cf 2 0 0 0

Mrgot ph-rf 2 1 1 0 Mejía c 3 1 0 0 Totals 36 4 7 4 Totals 35 7 9 7 Detroit 121 000 000 0—4 Tampa Bay 100 000 003 3—7

E—Goodrum (9), Patiño (2), Anderson (1). DP—Detroit 0, Tampa Bay 2. LOB—Detroit 5, Tampa Bay 10. 2B—H.Castro (10), Goodrum (9), Arozarena (27). HR—Baddoo (13), Phillips (13). SB—Meadows (4). SF—H.Castro (4), Meadows (8), Arozarena (5).

IP H R ER BB SO

Detroit

Mize 3 3 1 1 1 3 Holland 1 2/3 2 0 0 0 1 Htchison H,1 1 1/3 0 0 0 3 0 Lange H,4 1 0 0 0 0 1 Funkhser H,7 1 0 0 0 0 1 Soto 0 2 3 3 1 0 Fulmr BS,9-13 1 1 0 0 0 1 Garcia L,2-2 0 1 3 2 1 0

Tampa Bay

Patiño 6 6 4 4 1 4 Head 1 0 0 0 0 1 Anderson 1 0 0 0 0 0 Robertson 1 1 0 0 0 2 Kittrdge W,9-3 1 0 0 0 0 1

Soto pitched to 3 batters in the 9th, Garcia pitched to 2 batters in the 10th.

WP—Fulmer, Patiño. Umpires—Home, Jerry Meals; First, Junior Valentine; Second, Ed Hickox; Third, Vic Carapazza.

T—3:17. A—16,451 (25,000).

MINNESOTA 7,

TORONTO 3

Minnesota Toronto ab r h bi ab r h bi Buxton cf 5 1 1 1 Springer dh 4 0 0 0 Polanco ss 5 1 3 2 Semien 2b 4 0 0 0 Donaldsn 3b 5 1 2 1 Gurrero 1b 3 1 1 1 Sanó 1b 4 2 1 1 Bichette ss 4 0 0 0 Refsnyder lf 2 0 0 0 Hrnándz rf 3 0 0 0 Cave lf 1 0 0 0 Dickersn cf 4 1 2 0 Arraez 2b 4 0 0 0 Gurriel Jr. lf 4 0 1 0 Rooker dh 4 1 2 2 Jansen c 3 1 0 0 Kepler rf 3 0 0 0 Kirk ph 1 0 0 0 Jeffers c 3 1 1 0 Lamb 3b 3 0 1 1 Totals 36 7 10 7 Totals 33 3 5 2 Minnesota 015 001 000—7 Toronto 021 000 000—3

E—Polanco 2 (17), Dickerson (1). LOB—Minnesota 6, Toronto 5. 2B—Rooker (9), Buxton (15), Donaldson (23), Dickerson (4), Lamb (4), Gurriel Jr. (26). HR—Polanco (31), Donaldson (23), Sanó (29), Rooker (8), Guerrero Jr. (46).

AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Tampa Bay 92 56 .622 — — 5-5 W-2 47-26 45-30 Boston 84 65 .564 8½ — 5-5 W-3 45-29 39-36 New York 83 65 .561 9 — 5-5 W-1 42-31 41-34 Toronto 82 65 .558 9½ ½ 7-3 L-1 41-31 41-34 Baltimore 47 100 .320 44½ 35½ 3-7 L-1 23-51 24-49

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 83 63 .568 — — 4-6 L-2 49-27 34-36 Cleveland 71 74 .490 11½ 10½ 3-7 L-1 36-36 35-38 Detroit 70 78 .473 14 13 5-5 L-2 39-36 31-42 Kansas City 66 80 .452 17 16 5-5 L-2 35-37 31-43 Minnesota 65 83 .439 19 18 4-6 W-1 34-40 31-43

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 86 60 .589 — — 7-3 W-2 45-27 41-33 Oakland 79 67 .541 7 3 5-5 W-2 40-34 39-33 Seattle 78 68 .534 8 4 4-6 L-2 42-33 36-35 Los Angeles 72 74 .493 14 10 4-6 W-2 38-34 34-40 Texas 54 92 .370 32 28 6-4 L-2 32-40 22-52

Today

Cleveland (Civale 10-4) at N.Y. Yankees (Gil 1-0), 1:05 p.m.

Baltimore (Lowther 0-2) at Boston (Pivetta 9-7), 1:10 p.m.

Minnesota (Ober 2-2) at Toronto (Matz 12-7), 3:07 p.m.

Detroit (Skubal 8-12) at Tampa Bay (Patiño 4-3), 4:10 p.m.

Chicago White Sox (Lynn 10-4) at Texas (Howard 0-4), 7:05 p.m.

Arizona (Castellanos 2-1) at Houston (McCullers Jr. 12-4), 7:10 p.m.

Seattle (Kikuchi 7-8) at Kansas City (Bubic 4-6), 7:10 p.m.

Oakland (Kaprielian 7-5) at L.A. Angels (Suarez 7-7), 9:07 p.m.

Friday

N.Y. Yankees 8, Cleveland 0

Minnesota 7, Toronto 3

Tampa Bay 7, Detroit 4, 10 inn.

Boston 7, Baltimore 1

Chicago White Sox at Texas, late

Arizona at Houston, late

Seattle at Kansas City, late

Oakland at L.A. Angels, late

Sunday

Cleveland at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.

Minnesota at Toronto, 1:07 p.m.

Baltimore at Boston, 1:10 p.m.

Detroit at Tampa Bay, 1:10 p.m.

Arizona at Houston, 2:10 p.m.

Seattle at Kansas City, 2:10 p.m.

Chi. White Sox at Texas, 2:35 p.m.

Oakland at L.A. Angels, 4:07 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Atlanta 76 68 .528 — — 5-5 L-2 37-36 39-32 Philadelphia 74 72 .507 3 2½ 4-6 W-2 42-32 32-40 New York 72 75 .490 5½ 5 3-7 L-3 43-31 29-44 Miami 62 85 .422 15½ 15 5-5 L-1 38-35 24-50 Washington 60 86 .411 17 16½ 4-6 L-1 34-41 26-45

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 89 57 .610 — — 7-3 L-2 40-31 49-26 St. Louis 76 69 .524 12½ — 7-3 W-5 39-33 37-36 Cincinnati 77 71 .520 13 ½ 4-6 W-2 39-33 38-38 Chicago 66 81 .449 23½ 11 4-6 L-2 39-36 27-45 Pittsburgh 55 92 .374 34½ 22 7-3 W-1 34-41 21-51

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away z-San Francisco 95 52 .646 — — 8-2 L-2 47-25 48-27 z-Los Angeles 94 54 .635 1½ — 7-3 L-1 52-23 42-31 San Diego 76 70 .521 18½ ½ 4-6 W-2 44-31 32-39 Colorado 68 78 .466 26½ 8½ 5-5 W-3 45-27 23-51 Arizona 47 99 .322 47½ 29½ 2-8 L-3 28-43 19-56

z-clinched playoff berth

Today

L.A. Dodgers (Scherzer 14-4) at Cincinnati (Gray 7-7), 2:10 p.m.

Colorado (Freeland 5-8) at Washington (Corbin 8-14), 4:05 p.m.

Pittsburgh (Wilson 2-7) at Miami (Cabrera 0-1), 6:10 p.m.

Arizona (Castellanos 2-1) at Houston (McCullers Jr. 12-4), 7:10 p.m.

Chicago Cubs (Steele 3-3) at Milwaukee (Burnes 10-4), 7:15 p.m.

Philadelphia (Nola 7-8) at N.Y. Mets (Carrasco 1-2), 7:15 p.m.

San Diego (Darvish 8-10) at St. Louis (Wainwright 16-7), 7:15 p.m.

Atlanta (Morton 13-5) at San Francisco (TBD), 9:05 p.m.

Friday

Cincinnati 3, L.A. Dodgers 1

Pittsburgh 2, Miami 1

Colorado at Washington, late

Philadelphia at N.Y. Mets, late

Arizona at Houston, late

Chicago Cubs at Milwaukee, late

San Diego at St. Louis, late

Atlanta at San Francisco, late

Sunday

Colorado at Washington, 1 p.m.

L.A. Dodgers at Cincinnati, 1 p.m.

Pittsburgh at Miami, 1:10 p.m.

Arizona at Houston, 2 p.m.

Chicago Cubs at Milwaukee, 2 p.m.

San Diego at St. Louis, 2:15 p.m.

Atlanta at San Francisco, 4:05 p.m.

Philadelphia at N.Y. Mets, 7:08 p.m.

IP H R ER BB SO

Minnesota

Pineda W,7-8 5 2/3 3 3 1 2 2 Alcala 1 1/3 1 0 0 0 1 Duffey 1 0 0 0 0 3 Colomé 1 1 0 0 0 1

Toronto

Ryu L,13-9 2 5 5 5 1 2 Stripling 3 2 1 1 1 2 Merryweather 1 1 1 1 0 0 Pearson 1 1 0 0 0 3 Borucki 1 0 0 0 2 0 Cimber 1 1 0 0 0 0

Umpires—Home, Lance Barrett; First, Tim Timmons; Second, Ryan Additon; Third, Adam Hamari. T—3:02. A—14,798 (53,506).

NATIONAL LEAGUE

CINCINNATI 3,

L.A. DODGERS 1