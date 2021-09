AUTO RACING

Xfinity Series

LATE FRIDAY

FOOD CITY 300

At Bristol, Tenn.

Lap length: 0.53 miles

(Start position in parentheses)

1. (10) AJ Allmendinger, Chev., 306 laps, 50 points.

2. (9) Austin Cindric, Ford, 306, 45.

3. (8) Riley Herbst, Ford, 306, 34.

4. (2) Justin Allgaier, Chevrolet, 306, 52.

5. (16) Brandon Jones, Toyota, 306, 38.

6. (5) Justin Haley, Chevrolet, 306, 45.

7. (6) Harrison Burton, Toyota, 306, 31.

8. (17) Myatt Snider, Chevrolet, 306, 29.

9. (22) Sam Mayer, Chevrolet, 306, 34.

10. (4) Daniel Hemric, Toyota, 306, 46.

11. (3) Ty Gibbs, Toyota, 306, 32.

12. (1) Noah Gragson, Chevrolet, 306, 41.

13. (13) Jeremy Clements, Chev., 306, 24.

14. (11) Brandon Brown, Chev., 306, 23.

15. (31) Ty Dillon, Chevrolet, 305, 22.

16. (32) Sage Karam, Chevrolet, 305, 21.

17. (36) Joe Graf Jr, Chevrolet, 305, 20.

18. (39) Gray Gaulding, Chev., 305, 19.

19. (14) Alex Labbe, Chevrolet, 305, 18.

20. (18) Josh Williams, Chev., 305, 17.

21. (21) Brandon Gdovic, Toyota, 305, 16.

22. (27) Stefan Parsons, Chev., 304, 15.

23. (23) Tommy J. Martins, Chv., 304, 14.

24. (7) Jeb Burton, Chevrolet, 303, 14.

25. (29) Jeffrey Earnhardt, Chev., 303, 12.

26. (37) BJ McLeod, Chevrolet, 303, 0.

27. (30) Jade Buford, Chevrolet, 302, 10.

28. (25) Jesse Little, Chevrolet, 302, 9.

29. (19) Kyle Weatherman, Chev., 301, 8.

30. (24) David Starr, Toyota, 300, 7.

31. (33) Spencer Boyd, Chevrolet, 298, 0.

32. (34) Carson Ware, Chevrolet, 297, 5.

33. (38) Chad Finchum, Toyota, 282, 4.

34. (12) Ryan Sieg, Ford, 259, 5.

35. (15) Josh Berry, Chevrolet, 215, 2.

36. (26) Matt Mills, Chevrolet, 108, 1.

37. (28) Ryan Vargas, Chevrolet, 94, 1.

38. (40) Bayley Currey, Chevrolet, 53, 0.

39. (35) Landon Cassill, Chevrolet, 40, 1.

40. (20) Brett Moffitt, Chevrolet, 9, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 75.029 mph.

Time of Race: 2 hrs, 10 mins, 26 secs

Margin of Victory: 0.082 seconds.

Caution Flags: 10 for 72 laps.

Lead Changes: 11 among 7 drivers.

Lap Leaders: N.Gragson 0-4; D.Hemric 5-35; J.Allgaier 36-108; D.Hemric 109-135; J.Allgaier 136-153; D.Hemric 154-173; J.Burton 174-180; S.Mayer 181-229; A.Cindric 230-241; J.Allgaier 242; A.Cindric 243-305; A.Allmendinger 306

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Allgaier, 3 times for 92 laps; D.Hemric, 3 times for 78 laps; A.Cindric, 2 times for 75 laps; S.Mayer, 1 time for 49 laps; J.Burton, 1 time for 7 laps; N.Gragson, 1 time for 4 laps; A.Allmendinger, 1 time for 1 lap.

Wins: A.Cindric, 5; A.Allmendinger, 4; T.Gibbs, 3; J.Allgaier, 2; N.Gragson, 2; J.Haley, 1; J.Burton, 1; M.Snider, 1; J.Berry, 1.

Top 16 in Points: 1. A.Allmendinger, 1043; 2. A.Cindric, 1033; 3. J.Allgaier, 924; 4. D.Hemric, 895; 5. H.Burton, 871; 6. J.Haley, 864; 7. N.Gragson, 863; 8. J.Burton, 789; 9. B.Jones, 629; 10. R.Herbst, 624; 11. J.Clements, 622; 12. M.Snider, 587; 13. T.Gibbs, 526; 14. M.Annett, 524; 15. B.Brown, 504; 16. R.Sieg, 502.