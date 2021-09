HIGH SCHOOLS

Cross Country

BOYS

NEW PRAIRIEINVITATIONAL

CLASS AAA

(Large Schools)

Team scores: 1. Northridge 106, 2. Warsaw 152, 3. Valparaiso 153, 4. La Porte 153, 5. Morgan Township 160, 19. East Noble 490.

Top individuals: 1, Moore (Northridge) 15:58.6. 2, Raymond (LaPorte) 16:27.3. 3, Hoffman (Kankakee Valley) 16:29.8. 4, Miller (Northridge) 16:30.6. 5, Hoopingarner (Mishawaka) 16:37.8.

CLASS AA

(Medium-size Schools)

Team scores:1. Lowell 108, 2. Illiana Christian 184, 3. New Prairie 188, 4. Bellmont 207, 5. Rochester 209.

Top individuals: 1, York (Hanover Central) 16:38.3. 2, Bakker (Lowell) 16:49.8. 3, Wuethrich (Rensselaer) 16:52.3. 4, Tullis (Culver Academies) 16:56.6. 5, Walden (New Prairie) 17:08.1.

CLASS A

(Small Schools)

Team scores: 1. South Central 128, 2. Rossville 132, 3. Westview 133, 4. Hebron 139, 5. Wheeler 206, 18. Fremont 414.

Top individuals: 1, Padgett (Rossville) 17:14.3. 2, Becker (South Central) 17:24.2. 3, Dague (Caston) 17:32.4. 4, Kimmel (South Central) 17:37.7. 5, Jarvis (Wheeler) 17:42.4.

WEST NOBLE INVITATIONAL

Team scores: 1. Concordia 64, 2. Goshen 68, 3. Homestead 87, 4. Carroll 106, 5. NorthWood 151, 6. Columbia City 165, 7. Leo 178, 8. Bishop Dwenger 183, 9. Garrett 297, 10. Wabash 303, 11. Bishop Luers 343, 12. West Noble 347, 15. North Side 398, 17. Churubusco 441, 18. South Side 496, 19. Blackhawk Christian 519, 22. Eastside 713.

Top individuals: 1. Hogan (Goshen) 15:56.3, 2. Johnston (Goshen) 16:00.3, 3. Hall (Columbia City) 16:08.1, 4. Connelly (Concordia) 16:09.0, 5. Baitz (Homestead) 16:09.5.

SOUTH ADAMS INVITATIONAL

Team scores: 1. Monroe Central 30, 2. Parkway (OH) 107, 3. Bluffton 120, 4. Woodlan 131, 5. Blue River Valley 140, 6. Heritage 187, 8. Adams Central 244, 10. Lakewood Park 256, 11. South Adams 272, 12. Southern Wells 276.

Top individuals: 1. Burris (Monroe Central) 16:52.6, 2. Miller (MC) 17:21.5, 3. Walser (Union City) 17:27.5, 4. Godwin (Bluffton) 17:44.6, 5. Chamberlain (MC) 17:48.5.

GIRLS

NEW PRAIRIEINVITATIONAL

CLASS AAA

(Large Schools)

Team scores: 1. Chesterton 76, 2. Valparaiso 84, 3. East Noble 146, 4. Northridge 166, 5. Warsaw 167.

Top individuals: 1, James (Lowell) 18:12.3. 2, Politza (Valpo) 18:18.1. 3, Ranta (Chesterton) 18:37.8. 4, Lindsey (East Noble) 18:46.5. 5, Zelasko (New Prairie) 18:53.3.

CLASS AA

(Medium-size Schools)

Team scores: 1. South Bend St Joseph 117, 2. Illiana Christian 118, 3. Morgan Township 130, 4. Culver Academies 163, 5. Highland 212, 11. Angola 303, 18. Bellmont 463.

Top individuals: 1, Gram (Culver Academies) 19:59.9. 2, Robson (Benton Central) 20:04.7. 3, Jordan (Maconaquah) 20:09.4. 4, Baxter (SB Saint Joseph) 20:15.1. 5, Alanis (Frankfort) 20:16.8.

CLASS A

(Small Schools)

Team scores:1. Kouts 82, 2. Winamac 122, 3. Wheeler 137, 4. Faith Christian 139, 5. Bridgman (Mich.) 157, 7. Fremont 225.

Top individuals: 1, Hellwege (Wheeler) 19:47.4. 2, Leicht (Lewis Cass) 20:21.3. 3, Montgomery (Pioneer) 20:36.3. 4, Byers (Wheeler) 20:39.8. 5, Heinold (Kouts) 20:41.5.

WEST NOBLE INVITATIONAL

Team scores: 1. Carroll 34, 2. Concordia 72, 3. Homestead 98, 4. Leo 124, 5. Columbia City 148, 6. Bishop Dwenger 163, 7. South Side 221, 8. Blackhawk Christian 282, 9. West Noble 292, 10. Churubusco 298, 11. Garrett 310, 12. North Side 317, 17. Bishop Luers 431, 18. Whitko 540.

Top individuals: 1. Knoblauch (Homestead) 18:33.4, 2. B. Hansen (Carroll) 19:15.2, 3. Panning (Concordia) 19:22.0, 4. Saddington (Homestead) 19:24.0, 5. T. Hansen (Carroll) 19:33.4.

SOUTH ADAMS INVITATIONAL

Team scores: 1. Parkway (OH) 75, 2. Adams Central 81, 3. South Adams 95, 4. Monroe Central 107, 5. Canterbury 163, 7. Woodlan 173, 9. Heritage 220, 10. Bluffton 226, 12. Southern Wells 254.

Top individuals: 1. Sturwold (South Adams) 20:22.2, 2. Gibson (Blue River Valley) 20:30.1, 3. Sprankles (Bluffton) 20:50.2, 4. Mcfarren (Southern Wells) 21:06.9, 5. Puckett (Cambridge) 21:31.2.

Football

LATE FRIDAY

HUNTINGTON NORTH 34, BELLMONT 17

Huntington N. 7 14 13 0 — 34 Bellmont 0 3 7 7 — 17

HN—Gallegos 1 run (Zeider kick)

B—Boyle 26 FG

HN—Landrum 3 run (Zeider kick)

HN—Trout 40 pass from Landrum (Zeider kick)

HN—Wagner 9 run (Zeider kick)

HN—Thorn 1 run (kick failed)

B—Bodkins 5 run (Boyle kick)

B—Thatcher 16 run (Boyle kick)

LAKELAND 30, ANGOLA 28

Lakeland 7 7 7 9 — 30 Angola 14 7 7 0 — 28

L—Malaivanh 21 run (Mickem kick)

A—Hasselman 83 run (Villafuerte kick)

A—Steury 8 run (Villafuerte kick)

A—Hasselman 14 run (Villafuerte kick)

L—Burlew 8 run (Mickem kick)

A—Hasselman 10 run (Villafuerte kick)

L—Sellers 50 run (Mickem kick)

L—Troyer 25 pass from Marshall (kick failed)

L—Mickem 19 FG

MONROE CENTRAL 23, SOUTH ADAMS 0

South Adams 0 0 0 0 — 0 Monroe Cent. 7 0 6 10 — 23

MC—Smithson-Burciaga interception return (Taylor kick)

MC—Ullom 19 run (kick failed)

MC—Taylor 21 FG

MC—Kennedy 2 run (Taylor kick)

NORTHWOOD 44, WAWASEE 14

Wawasee 0 7 0 7 — 14 NorthWood 14 16 7 7 — 44

NW—Lone 72 run (Smith kick)

NW—Payne 15 pass from Evers (Smith kick)

NW—Lone 10 run (Smith kick)

W—Ringler 2 run (Clevenger kick)

NW—Payne 46 pass from Evers (kick blocked)

NW—Smith 37 FG

NW—Lone 1 run (Smith kick)

NW—Lone 16 run (Smith kick)

W—Ringler 1 run (Clevenger kick)

Golf

AREA SECTIONALS

ANGOLA

At Zollner G.C.

Team scores: 1. Snider 386, 2. Bishop Dwenger 393, 3. Fremont 394, 4. DeKalb 394, 5. Leo 424, 6. Garrett 453, 7. Concordia 457, 8. Angola 465, 9. Northrop 479, 10. North Side 482, 11. Woodlan 496, 12. Blackhawk Christian 509

Individuals advancing without team: Cone (D) 77, Clark (Nrp) 97, Miller (L) 98

Snider: Birkeneul 95, Matthias 89, Pyle 107, Hall 95, Smith 113

Bishop Dwenger: Landstoffer 104, Burns 97, Munson 100, Stowe 95, Smith 101

Fremont: Baker 94, Porath 90, Ritter 116, Glendening 102, Scott 108

DeKalb: Cone 77, Pfister 100, Traylor 104, Cox 113, Fordyce 124

Leo: M. Freeman 108, T. Freeman 109, Houtz 109, Miller 98, Cain 117

Garrett: Weaver 103, Ruble 102, Barse 124, Bergman 124, Hathaway 130

Concordia: Scheerer 114, Goodman 101, Myers 119, Bolinger 123

Angola: Smith 108, B. Shelburne 111, T. Shelburne 125, Deem 133, Antos 121

Northrop: Clark 97, Eagle 122, Tran 130, Kahn 143, Boner 130

North Side: McCord 109, Powell 124, Hettinger 123, McFarren 137, Krayer 126

Woodlan: Robinson 116, Davis 122, Kline 132, Wylie 126, Parker 132

Blackhawk Christian: Gibson 108, Hosier 139, Arnold 133, Reum 134, Henderson 134

NORWELL

At Timber Ridge G.C.

Team scores: 1. Homestead 300, 2. Bellmont 380, 3. Norwell 398, 4. Heritage 407, 5. Bluffton 419, 6. South Adams 430, 7. Adams Central 463, 8. Wayne 465, 9. Bishop Luers 468, 10. New Haven 517, 11. South Side N/A

Individuals advancing without team: Jones (AC) 83, Schane (Her) 94, Rodenbeck (Her) 97

Homestead: Dabagia 72, Si. Senk 71, Ayres 78, Senk 79, Saal 88

Bellmont: Macke 95, Hockemeyer 93, Schirack 96, Marbaugh 96, Pettibone 99

Norwell: Lemler 106, Double 102, A. Dodane 96, E. Dodane 102, Fisher 98

Heritage: Rodenbeck 97, Schane 94, Comment 108, Gerardot 108, Mullins 109

Bluffton: King 100, Johnson 101, Frank 104, Smith 115, Fenstermaker 114

South Adams: Wendel 112, Cumings 114, Hinton 105, Arnold 99, Sandoval 135

Adams Central: Jones 83, Hirschy 119, Moser 133, Hurst 128

Wayne: Wilson 97, Thompson 128, Cartwright 114, Boone 126, Johnson 132

Bishop Luers: Pyle 105, Gladding 112, Godfroy 129, Gerardot 128, Hill 123

New Haven: Cooper 135, Zimmerman 130, Alvarez 120, Coomer 132

South Side: Baron 134, Esters 136, Council 127

EASTBROOK

At Arbor Trace G.C.

Team scores: 1. Huntington North 358, 2. Northfield 381, 3. Wabash 394, 4. Eastbrook 395, 5. Southern Wells 402, 6. Manchester 437, 7. Oak Hill 447

Individuals advancing without team: Jones (SW) 87, Meeks (SW) 92, Jarck (Ebk) 92

Huntington North: Dill 81, Stephan 88, Roth 92, Hoch 98, Newton 97

Southern Wells: Meeks 92, Jones 87, Blair 115, Ripperger 109, Duncan 114

WARSAW

At Stonehenge G.C.

Team scores: 1. NorthWood 325, 2. Plymouth 354, 3. Warsaw 359, 4. Tippecanoe Valley 384, 5. Wawasee 412, 6. Rochester 428, 7. Whitko 453, 8. Bremen 485

Individuals advancing without team: Weaver (TV) 87, Firestone (Waw) 89, Thomas (Roc) 90

Warsaw: Robinson-Gay 85, Frazzetta 80, Peterson 97, Byron 99, Davis 97

Wawasee: Cripe 93, Firestone 89, Reel 111, Torres 119, Delagrange 122

Whitko: Garr 100, Hathaway 118, Kraig 117, Ross 118, Starkweather 125