Hoffman p 0 0 0 0 Totals 34 6 10 6 Totals 33 2 10 1 Pittsburgh 000 120 030—6 Cincinnati 010 100 000—2

DP—Pittsburgh 2, Cincinnati 0. LOB—Pittsburgh 8, Cincinnati 11. 2B—Tsutsugo (11), Suárez (18). HR—Gamel (8). SB—DeShields (1), Hayes (8). SF—Park (1), Friedl (1). S—M.Keller (2).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh

M.Keller W,5-11 5 2/3 7 2 2 4 2 Banda H,3 1/3 0 0 0 0 1 Mears H,3 1 1 0 0 2 1 Shreve 1 1 0 0 0 1 Stratton 1 1 0 0 0 1

Cincinnati

Mahle L,12-6 4 1/3 6 3 3 3 6 Santillan 1 0 0 0 0 2 Wilson 2/3 1 0 0 0 2 Sims 1 0 0 0 0 2 Lorenzen 2/3 2 3 3 2 0 Warren 1/3 1 0 0 0 1 Hoffman 1 0 0 0 0 1

Santillan pitched to 1 batter in the 6th. WP—Lorenzen. Umpires—Home, Ben May; First, Pat Hoberg; Second, Bill Welke; Third, Chris Conroy. T—3:36. A—9,475 (42,319).

