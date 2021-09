HIGH SCHOOLS

Football

AP TOP 10

The Associated Press Top 10 Indiana high school football poll, with first-place votes in parentheses, records through games of Tuesday, September 21, 2021, rating points and previous rankings:

CLASS 6A

FPV Rec TP Pvs 1. Center Grove (15) 5-0 300 1 2. Westfield - 4-1 244 3 3. Merrillville - 5-0 242 2 4. Carmel - 4-1 210 4 5. Brownsburg - 4-1 180 5 6. Warren Central - 4-1 158 7 7. Hamilton SE - 4-1 106 6 8. Lawrence North - 3-1 52 8 9. Ben Davis - 2-3 40 T10 10. Carroll - 4-1 38 NR

Others receiving votes: Warsaw 36. Chesterton 20. Homestead 12. Fishers 6. Franklin Central 6.

CLASS 5A

FPV Rec TP Pvs 1. Cathedral (15) 5-0 300 1 2. Valparaiso - 5-0 264 2 3. Bloomington South - 5-0 226 3 4. Decatur Central - 4-1 214 4 5. Mishawaka - 4-1 166 6 6. Zionsville - 3-2 124 7 7. Snider - 3-1 106 9 8. Lafayette Harrison - 4-1 90 10 9. Bishop Dwenger - 3-2 62 5 10. Bloomington North - 4-1 48 NR

Others receiving votes: Castle 34. Concord 10. Kokomo 6.

CLASS 4A

FPV Rec TP Pvs 1. Roncalli (13) 5-0 296 1 2. Leo (2) 5-0 256 3 3. Jasper - 5-0 228 4 4. Mooresville - 4-1 194 2 5. East Central - 4-1 190 5 6. Mt. Vernon - 4-1 148 8 7. East Noble - 4-1 84 6 8. Ev. Memorial - 4-1 78 NR 9. Bishop Chatard - 1-4 56 10 10. Logansport - 4-0 48 NR

Others receiving votes: Northridge 44. Hobart 10. Northview 8. New Prairie 8. Martinsville 2.

CLASS 3A

FPV Rec TP Pvs 1. Brebeuf Jesuit (13) 5-0 296 1 2. W. Lafayette (2) 5-0 272 2 3. Gibson Southern - 4-1 220 4 4. Danville - 4-1 184 5 5. Mt. Vernon (Posey) - 5-0 154 6 6. Lawrenceburg - 4-1 128 7 7. Tri-West - 4-1 126 3 8. Brownstown - 5-0 92 8 9. Tippecanoe Valley - 5-0 72 9 10. Owen Valley - 5-0 60 10

Others receiving votes: Mishawaka Marian 14. Norwell 10. Western Boone 10. Heritage Hills 6. Calumet 4. Jimtown 2.

CLASS 2A

FPV Rec TP Pvs 1. Bishop Luers (14) 5-0 298 1 2. Eastbrook (1) 5-0 266 2 3. Heritage Christian - 5-0 214 3 4. Tipton - 5-0 192 4 5. Eastside - 5-0 164 5 6. Linton - 5-0 150 7 7. Andrean - 3-2 106 9 8. Ev. Mater Dei - 3-2 100 6 9. Southmont - 5-0 50 NR 10. Speedway - 4-1 46 8

Others receiving votes: Monrovia 16. N. Posey 12. Lafayette Catholic 12. Lapel 8. Scecina 8. Centerville 4. LaVille 2. N. Knox 2.

CLASS A

FPV Rec TP Pvs 1. Lutheran (10) 5-0 286 2 2. Monroe Central (3) 5-0 254 4 3. Adams Central (1) 4-1 246 3 4. Winamac - 3-0 198 5 5. South Adams (1) 4-1 194 1 6. Covenant Christian - 4-1 164 6 7. South Putnam - 4-1 102 10 8. North Judson - 4-1 60 T7 9. Parke Heritage - 3-2 50 T7 10. Springs Valley - 4-1 42 9

Others receiving votes: Churubusco 20. Carroll 18. Park Tudor 12. N. Daviess 2. Edinburgh 2.

Soccer

GIRLS

CONCORDIA 5, SOUTH SIDE 0

Concordia 4 1 — 5 South Side 0 0 — 0

G—Metel 2, Fleeger, Lynn, Zillman. A—James, Twomey, Hudson.

Volleyball

BISHOP DWENGER 3, NORTHROP 0

Bishop Dwenger 25-25-25: Aces—Zimmerman, A. Hudson 4. Assists—Lyons 38. Digs—Bobay 10. Kills—E. Hudson 17.

Northrop 13-8-15: Individual statistics not available

SOUTH ADAMS 3, JAY COUNTY 0

South Adams 25-25-25: Aces—Sealscott 4. Assists—Braun 26. Digs—P. Pries 15. Kills—Sealscott 10.

Jay County 14-12-14: Individual statistics not available

CONCORDIA 3, SOUTH SIDE 0

Concordia 25-25-25: Aces—Betts 7. Assists—Vnuk 29. Digs—Loyer 15. Kills—Loyer 14.

South Side 9-8-6: Individual statistics not available

BELLMONT 3, EAST NOBLE 0

Bellmont 25-25-25: Aces—McMahon 13. Assists—Ross 22. Digs—Busick 15. Kills—Saalfrank 12.

East Noble 11-14-9: Individual statistics not available

ADAMS CENTRAL 3, BLUFFTON 0

Adams Central 25-25-25: Individual statistics not available

Bluffton 20-18-16: Aces—4 tied with 2. Assists—Baumgartner 20. Digs—Baumgartner, Drayer 9. Kills—Reiff 13.

COLUMBIA CITY 3, NORWELL 1

Columbia City 25-23-25-25: Individual statistics not available

Norwell 23-25-9-21: Aces—McCabe 3. Assists—Wenger 13. Digs—Toliver 20. Kills—Falls 8.

LEO 3, NEW HAVEN 0

Leo 25-27-25: Individual statistics not available

New Haven 18-25-18: Aces—Meyer 2. Assists—Weikel 13. Digs—Brant 4. Kills—Koepke 6.

WARSAW 3, CARROLL 1

Warsaw 25-25-22-25: Individual statistics not available

Carroll 17-20-25-23: Aces—Matney 3. Assists—Matney 25. Digs—Ginder 18. Kills—Frey 17.

HERITAGE 3, WOODLAN 0

Heritage 25-25-25: Aces—Meyer 4. Assists—Richman 22. Digs—Meyer 17. Kills—C. Bickel 10.

Woodlan 12-15-22: Individual statistics not available