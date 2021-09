ab r h bi ab r h bi

Soler rf 5 0 0 0 Rojas ss 3 0 0 0

Freeman 1b 3 1 0 0 P.Smith rf 3 0 1 0

Albies 2b 4 1 3 1 Ramos ph 0 0 0 1

Riley 3b 4 1 1 2 Ramirez p 0 0 0 0

Duvall lf 3 1 2 0 Wendelkn p 0 0 0 0

Rosario lf 1 0 0 0 Peralta lf 3 0 1 0

d’Arnaud c 4 0 2 0 Walker 1b 3 0 0 0

Swanson ss 2 0 0 1 VnMeter 2b 4 1 1 0

Heredia cf 2 0 0 0 Vargas 3b 4 1 1 0

Adrianza ph 1 0 0 0 C.Kelly c 3 1 2 3

Morton p 3 0 0 0 McCrthy cf 2 1 1 0

Webb p 0 0 0 0 Widener p 0 0 0 0

Matzek p 0 0 0 0 Poppen p 0 0 0 0

Rodríguez p 0 0 0 0 Clhn ph-rf 2 1 1 0

Pederson ph 1 0 0 0 Bmgrner p 1 0 0 0

Vrsho ph-cf 3 1 2 2 Totals 33 4 8 4 Totals 31 6 10 6 Atlanta 003 001 000—4 Arizona 000 010 50x—6

DP—Atlanta 1, Arizona 0. LOB—Atlanta 6, Arizona 6. 2B—Albies (36), d’Arnaud (12), McCarthy (3), Calhoun (8), Varsho (15), Peralta (29), C.Kelly (10). HR—Riley (32), C.Kelly (12). SF—Swanson (7), Ramos (1). S—Rojas (1).

IP H R ER BB SO

Atlanta

Morton 6 5 3 3 2 8 Webb L,5-4 0 3 3 3 0 0 Matzek 1 1 0 0 1 1 Rodríguez 1 1 0 0 0 1

Arizona

Bumgarner 5 5 3 3 2 5 Widener 1 2 1 1 1 2 Poppen W,1-0 1 1 0 0 0 2 Ramirez H,10 1 0 0 0 0 3 Wendelkn S,2-2 1 0 0 0 0 0

Morton pitched to 2 batters in the 7th, Webb pitched to 3 batters in the 7th. Umpires—Home, Sam Holbrook; First, Mike Muchlinski; Second, Jim Wolf; Third, Shane Livensparger. T—2:56. A—6,880 (48,686).

SAN DIEGO 7,

SAN FRAN. 6, 10 INN.

San Francisco San Diego ab r h bi ab r h bi La Stella 2b 3 1 1 1 Frazier lf 3 1 1 0 Belt 1b 4 1 1 0 Marisnick lf 1 0 0 0 Bryant lf 5 0 0 0 Crnwrth 2b 5 0 0 0 Wade Jr. rf 2 1 1 0 Tatis Jr. ss 3 1 0 0 Slater ph-cf 1 1 1 3 Hosmer 1b 4 1 1 0 Duggar ph-cf 2 0 0 0 Profar rf 3 2 1 1 Crawford ss 3 0 0 0 Grisham cf 3 1 1 2 Longoria 3b 4 0 0 0 Kim 3b 4 1 2 2 Ystrzmski of 4 1 1 2 Caratini c 5 0 3 2 Casali c 2 0 0 0 Darvish p 2 0 0 0 Posey ph-c 1 0 0 0 Hill p 0 0 0 0 Webb p 1 0 0 0 Pham ph 0 0 0 0 Dickerson ph 1 0 0 0 Johnson p 0 0 0 0 Quintana p 0 0 0 0 Hudson p 0 0 0 0 Littell p 0 0 0 0 Machado ph 1 0 0 0 Flores ph 1 1 1 0 Melancon p 0 0 0 0 Álvarez p 0 0 0 0 Detwiler p 0 0 0 0 Castro p 0 0 0 0 Solano ph 1 0 0 0 García p 0 0 0 0 Leone p 0 0 0 0 Totals 35 6 6 6 Totals 34 7 9 7 San Francisco 020 003 100 0—6 San Diego 400 002 000 1—7

DP—San Francisco 1, San Diego 1. LOB—San Francisco 5, San Diego 10. 2B—Wade Jr. (17), Flores (14), La Stella (11), Frazier (33), Hosmer (27). HR—Yastrzemski (24), Slater (11), Grisham (15), Kim (7). SF—Grisham (4). S—Kim (2).

IP H R ER BB SO

San Francisco

Webb 4 4 4 4 2 3 Quintana 1 2/3 3 2 2 0 0 Littell 1/3 0 0 0 2 0 Álvarez 2/3 0 0 0 2 1 Castro 1 1/3 0 0 0 0 3 García 1 1 0 0 0 0 Leone L,3-5 1/3 1 1 0 1 0

San Diego

Darvish 5 1/3 3 4 4 3 7 Hill BS,1-6 2/3 1 1 1 0 0 Johnson BS,0-2 1 2 1 1 0 1 Hudson 1 0 0 0 1 1 Melancon 1 0 0 0 0 1 Detwiler W,3-1 1 0 0 0 1 0

HBP—Webb (Profar). WP—Webb. Umpires—Home, Chris Guccione; First, Mark Wegner; Second, Alan Porter; Third, Ramon De Jesus. T—4:10. A—31,049 (40,209).

High-A Central

PLAYOFFS

Championship

(Best-of-5; x-if necessary)

Quad Cities 1, Cedar Rapids 1

Sept. 21: Cedar Rapids 2, Quad Cities 1

Sept. 22: Quad Cities 6, Cedar Rapids 0

Today: Cedar Rapids at Quad Cities, 7:30 p.m.

Sat.: C. Rapids at Quad Cities, 7:30 p.m.

x-Sun: C. Rapids at Quad Cities, 7:30 p.m.

