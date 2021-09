AMERICAN LEAGUE

CHICAGO WHITE SOX 1, CLEVELAND 0

Chicago Cleveland ab r h bi ab r h bi Anderson ss 4 0 1 0 Zimmer cf 4 0 1 0 Moncada 3b 4 0 1 0 Rosario ss 4 0 1 0 Abreu 1b 4 0 1 0 Ramírez 3b 4 0 2 0 Jiménez lf 4 0 0 0 Reyes dh 4 0 0 0 Robert cf 3 1 1 1 Bradley 1b 4 0 0 0 Sheets dh 3 0 0 0 Ramirez lf 3 0 1 0 Hernandez 2b 3 0 0 0 Miller 2b 3 0 1 0 Vaughn rf 3 0 0 0 Pérez c 3 0 0 0 Collins c 3 0 0 0 Mercado rf 3 0 0 0 Totals 31 1 4 1 Totals 32 0 6 0 Chicago 000 010 000—1 Cleveland 000 000 000—0

E—Moncada (13), Ramírez (15). DP—Chicago 1, Cleveland 1. LOB—Chicago 3, Cleveland 5. 2B—Miller (8). HR—Robert (10). SB—Ramírez (25).

IP H R ER BB SO

Chicago

Cease W,13-7 5 1/3 3 0 0 0 9 Burr H,3 2/3 2 0 0 0 1 Bummer H,21 1 1 0 0 0 2 Kimbrel H,6 1 0 0 0 0 3 Hdrks S,35-41 1 0 0 0 0 1

Cleveland

Bieber 3 0 0 0 0 3 Stephan L,3-1 2 2 1 1 0 3 Wittgren 1 2/3 1 0 0 0 2 Gose 1 1/3 0 0 0 0 3 Parker 1 1 0 0 0 0

Umpires—Home, Alex Tosi; First, Dan Bellino; Second, Marvin Hudson; Third, Nick Mahrley. T—2:48. A—18,576 (34,788).

KANSAS CITY 3,

DETROIT 1