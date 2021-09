AUTO RACING

Truck Series

LATE FRIDAY

VICTORIA’S VOICE FOUNDATION 200

At Las Vegas

Lap length: 1.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (15) Christian Eckes, Toyota, 134 laps, 46 points.

2. (7) Ben Rhodes, Toyota, 134, 51.

3. (6) Matt Crafton, Toyota, 134, 37.

4. (11) Johnny Sauter, Toyota, 134, 33.

5. (8) Todd Gilliland, Ford, 134, 51.

6. (3) Stewart Friesen, Toyota, 134, 44.

7. (23) Grant Enfinger, Chevrolet, 134, 30.

8. (13) Austin Wayne Self, Chev., 134, 29.

9. (14) Ryan Truex, Chevrolet, 134, 28.

10. (10) Austin Hill, Toyota, 134, 33.

11. (35) Bret Holmes, Chevrolet, 134, 26.

12. (12) Derek Kraus, Toyota, 134, 25.

13. (19) Chase Purdy, Chevrolet, 134, 24.

14. (33) Tate Fogleman, Chev., 134, 23.

15. (34) Spencer Davis, Toyota, 134, 22.

16. (26) Kris Wright, Chevrolet, 134, 21.

17. (24) Tyler Hill, Chevrolet, 133, 20.

18. (28) Danny Bohn, Toyota, 133, 19.

19. (31) Spencer Boyd, Chev., 133, 18.

20. (30) Cj McLaughlin, Toyota, 133, 0.

21. (36) Dylan Lupton, Toyota, 133, 16.

22. (5) Carson Hocevar, Chev., 132, 23.

23. (29) Tanner Gray, Ford, 132, 19.

24. (18) Drew Dollar, Toyota, 132, 13.

25. (22) Brett Moffitt, Chevrolet, 131, 0.

26. (25) Howie Disavino III, Chv., 130, 11.

27. (32) Jennifer Jo Cobb, Ford, 129, 10.

28. (21) Cory Roper, Ford, 121, 9.

29. (4) Zane Smith, Chevrolet, 115, 13.

30. (20) Jack Wood, Chevrolet, 114, 7.

31. (17) Hailie Deegan, Ford, 101, 6.

32. (37) Keith McGee, Ford, 91, 5.

33. (1) J.H. Nemechek, Toyota, 85, 14.

34. (16) Tyler Ankrum, Chevrolet, 70, 4.

35. (2) Chandler Smith, Toyota, 70, 11.

36. (9) Sheldon Creed, Chevrolet, 70, 10.

37. (27) Chris Hacker, Chevrolet, 6, 1.

Note: Race statistics were not available

NHRA

MIDWEST NATIONALS

At Madison, Ill.

Final-round Qualifying

Top Fuel

1. Mike Salinas, 3.652 seconds, 327.74 mph vs. 16. Kyle Wurtzel, 3.809, 316.82; 2. Brittany Force, 3.663, 330.39 vs. 15. T.J. Zizzo, 3.798, 325.53; 3. Steve Torrence, 3.697, 329.75 vs. 14. Shawn Langdon, 3.787, 322.42; 4. Leah Pruett, 3.714, 326.00 vs. 13. Clay Millican, 3.780, 319.52; 5. Billy Torrence, 3.717, 330.96 vs. 12. Scott Palmer, 3.772, 317.57; 6. Spencer Massey, 3.721, 327.74 vs. 11. Antron Brown, 3.765, 323.97; 7. Justin Ashley, 3.730, 328.70 vs. 10. Josh Hart, 3.761, 323.19; 8. Tripp Tatum, 3.731, 319.22 vs. 9. Doug Kalitta, 3.743, 325.92.

Funny Car

1. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.868, 333.25 vs. Bye; 2. Ron Capps, Charger, 3.876, 333.82 vs. 15. Chris King, Toyota Camry, 7.334, 98.49; 3. Bobby Bode, Ford Mustang, 3.891, 322.04 vs. 14. Terry Haddock, Mustang, 4.242, 290.51; 4. Blake Alexander, Mustang, 3.892, 324.36 vs. 13. Dale Creasy Jr., Charger, 4.094, 305.77; 5. Cruz Pedregon, Charger, 3.896, 328.62 vs. 12. Jim Campbell, Charger, 3.995, 317.27; 6. Bob Tasca III, Mustang, 3.898, 331.69 vs. 11. Alexis DeJoria, Camry, 3.983, 323.43; 7. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.898, 327.11 vs. 10. John Force, Camaro, 3.915, 304.94; 8. Tim Wilkerson, Mustang, 3.905, 326.71 vs. 9. J.R. Todd, Camry, 3.915, 330.72.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.519, 209.10 vs. 16. Fernando Cuadra, Ford Mustang, 6.619, 209.65; 2. Kyle Koretsky, Camaro, 6.537, 209.30 vs. 15. Marty Robertson, Mustang, 6.594, 208.78; 3. Dallas Glenn, Camaro, 6.537, 208.91 vs. 14. Cristian Cuadra, Mustang, 6.577, 210.60; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.538, 209.72 vs. 13. Kenny Delco, Camaro, 6.574, 209.52; 5. Erica Enders, Camaro, 6.545, 209.49 vs. 12. Bo Butner, Camaro, 6.569, 209.04; 6. Rodger Brogdon, Camaro, 6.545, 209.33 vs. 11. Matt Hartford, Camaro, 6.566, 210.18; 7. Chris McGaha, Camaro, 6.547, 210.60 vs. 10. Deric Kramer, Camaro, 6.561, 209.39; 8. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.549, 209.20 vs. 9. Mason McGaha, Camaro, 6.552, 209.59.