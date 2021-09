NFL

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Buffalo 1 1 0 .500 51 23 Miami 1 1 0 .500 17 51 New England 1 1 0 .500 41 23 NY Jets 0 2 0 .000 20 44

South

W L T Pct PF PA Tennessee 1 1 0 .500 46 68 Houston 1 2 0 .333 67 76 Indianapolis 0 2 0 .000 40 55 Jacksonville 0 2 0 .000 34 60

North

W L T Pct PF PA Baltimore 1 1 0 .500 63 68 Cincinnati 1 1 0 .500 44 44 Cleveland 1 1 0 .500 60 54 Pittsburgh 1 1 0 .500 40 42

West

W L T Pct PF PA Denver 2 0 0 1.000 50 26 Las Vegas 2 0 0 1.000 59 44 Kansas City 1 1 0 .500 68 65 LA Chargers 1 1 0 .500 37 36

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Dallas 1 1 0 .500 49 48 Philadelphia 1 1 0 .500 43 23 Washington 1 1 0 .500 46 49 NY Giants 0 2 0 .000 42 57

South

W L T Pct PF PA Carolina 3 0 0 1.000 69 30 Tampa Bay 2 0 0 1.000 79 54 New Orleans 1 1 0 .500 45 29 Atlanta 0 2 0 .000 31 80

North

W L T Pct PF PA Chicago 1 1 0 .500 34 51 Green Bay 1 1 0 .500 38 55 Detroit 0 2 0 .000 50 76 Minnesota 0 2 0 .000 57 61

West

W L T Pct PF PA Arizona 2 0 0 1.000 72 46 LA Rams 2 0 0 1.000 61 38 San Fran. 2 0 0 1.000 58 44 Seattle 1 1 0 .500 58 49

Sept. 23

Carolina 24, Houston 9

Today

Arizona at Jacksonville, 1 p.m.

Atlanta at N.Y. Giants, 1 p.m.

Baltimore at Detroit, 1 p.m.

Chicago at Cleveland, 1 p.m.

Cincinnati at Pittsburgh, 1 p.m.

Indianapolis at Tennessee, 1 p.m.

L.A. Chargers at Kansas City, 1 p.m.

New Orleans at New England, 1 p.m

Washington at Buffalo, 1 p.m.

Miami at Las Vegas, 4:05 p.m.

N.Y. Jets at Denver, 4:05 p.m.

Seattle at Minnesota, 4:25 p.m.

Tampa Bay at L.A. Rams, 4:25 p.m.

Green Bay at San Francisco, 8:20 p.m.

Monday

Philadelphia at Dallas, 8:15 p.m.

INJURY REPORT

INDIANAPOLIS COLTS at TENNESSEE TITANS — INDIANAPOLIS: OUT: LB Jordan Glasgow (concussion), T Braden Smith (foot, thumb). QUESTIONABLE: QB Carson Wentz (ankles). TENNESSEE: OUT: CB Caleb Farley (shoulder), TE Anthony Firkser (knee), LB Derick Roberson (knee). QUESTIONABLE: LB Bud Dupree (knee), LB Jayon Brown (hamstring).

CHICAGO BEARS at CLEVELAND BROWNS — CHICAGO: OUT: QB Andy Dalton (knee), DT Eddie Goldman (knee). DOUBTFUL: S Tashaun Gipson (hamstring). QUESTIONABLE: LB Jeremiah Attaochu (hamstring), WR Marquise Goodwin (ankle), DT Akiem Hicks (illness, knee), S Eddie Jackson (toe), WR Darnell Mooney (groin), DE Bilal Nichols (back). CLEVELAND: OUT: T Christopher Hubbard (triceps), LB Sione Takitaki (hamstring). QUESTIONABLE: C J.C. Tretter (knee), T Jedrick Wills (ankle).