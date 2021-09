ab r h bi ab r h bi

Thomas cf 4 0 0 0 India 2b 4 1 1 0

Escobar ss 4 0 0 0 Stphensn c 5 2 3 3

Soto rf 3 0 0 0 Cstllanos rf 4 2 1 1

Bell 1b 4 0 0 0 Hoffman p 0 0 0 0

Hernandez lf 3 0 1 0 Suárez 3b 5 0 1 0

Nolin p 1 0 0 0 Farmer ss 5 1 1 4

García 2b 4 1 1 0 Cabrera 1b 5 0 2 0

Adams c 2 0 0 0 DeShlds lf 2 1 2 0

Kieboom 3b 4 1 2 0 Barrero cf 4 1 2 1

Rogers p 2 0 0 0 Mahle p 2 0 0 0

Harper p 0 0 0 0 Friedl ph 2 1 1 0

Stevenson lf 1 0 0 0 Moreta p 0 0 0 0

Garrett p 0 0 0 0 Aqino ph-rf 0 0 0 0 Totals 32 2 4 0 Totals 38 9 14 9 Washington 000 010 001—2 Cincinnati 000 034 02x—9

E—India 2 (15). DP—Washington 0, Cincinnati 1. LOB—Washington 9, Cincinnati 15. 2B—Kieboom (5), García (17), Suárez (20), India (32), Stephenson (19), Barrero (3). HR—Stephenson (10), Castellanos (32), Farmer (16). SF—Stephenson (5).

IP H R ER BB SO

Washington

Rogers L,2-1 4 2/3 7 3 3 4 3 Harper 1 5 4 4 2 2 Nolin 2 1/3 2 2 2 3 1

Cincinnati

Mahle W,13-6 6 3 1 0 2 6 Moreta 1 0 0 0 1 1 Garrett 1 0 0 0 1 0 Hoffman 1 1 1 1 2 2

Harper pitched to 9 batters in the 6th.

WP—Hoffman. Umpires—Home, Angel Hernandez; First, Stu Scheuwater; Second, Ryan Additon; Third, Lance Barksdale. T—3:43. A—21,328 (42,319).

ATLANTA 4,

SAN DIEGO 3

Atlanta San Diego ab r h bi ab r h bi Soler rf 5 0 1 0 Frazier 2b 5 1 2 0 Smith p 0 0 0 0 Crnwrth 1b 4 1 3 2 Freeman 1b 4 0 2 0 Mchado 3b 2 0 1 1 Albies 2b 5 0 1 0 Profar rf 4 0 0 0 Riley 3b 5 1 1 0 Tatis Jr. ph 1 0 0 0 Rosario lf 3 0 0 0 Pham lf 4 0 0 0 Jackson p 0 0 0 0 Grisham cf 5 0 1 0 Heredia ph-cf 0 0 0 0 Kim ss 4 0 0 0 d’Arnaud c 5 1 1 1 Caratini c 3 0 1 0 Pedersn cf-rf 3 2 2 1 Musgrve p 1 0 1 0 Swanson ss 2 0 0 0 Myers ph 1 1 1 0 Chavez p 0 0 0 0 Johnson p 0 0 0 0 Smyly p 1 0 0 0 Hosmer ph 1 0 0 0 Adrianza ph 1 0 1 1 Crismatt p 0 0 0 0 Webb p 0 0 0 0 Marsnck ph 1 0 0 0 Minter p 0 0 0 0 Detwiler p 0 0 0 0 Arcia ph 1 0 1 1 Rodríguez p 0 0 0 0 Matzek p 0 0 0 0 Duvall lf 1 0 0 0 Totals 36 4 10 4 Totals 36 3 10 3 Atlanta 010 201 000—4 San Diego 000 030 000—3

E—Profar (6). DP—Atlanta 1, San Diego 1. LOB—Atlanta 11, San Diego 13. 2B—Riley (31), d’Arnaud (13), Arcia (2), Albies (38), Cronenworth 2 (32). 3B—Cronenworth (7). HR—Pederson (17). SB—Grisham (12).

IP H R ER BB SO

Atlanta

Chavez 1 1/3 1 0 0 0 0 Smyly 1 2/3 2 0 0 1 0 Webb BS,0-2 1 2/3 4 3 3 1 1 Minter W,3-6 1/3 0 0 0 0 0 Rdríguez H,7 2/3 1 0 0 0 0 Matzek H,24 1 2 0 0 1 1 Jackson H,29 1 1/3 0 0 0 1 2 Smth S,35-41 1 0 0 0 3 3

San Diego

Musgrove 5 7 3 3 3 9 Johnson L,3-4 1 1 1 1 1 0 Crismatt 2 1 0 0 1 1 Detwiler 1 1 0 0 0 0

Matzek pitched to 4 batters in the 7th.

HBP—Detwiler (Heredia). Umpires—Home, Greg Gibson; First, Ryan Wills; Second, Rob Drake; Third, Will Little.

T—3:48. A—41,294 (40,209).

High-A Central

PLAYOFFS

Championship

(Best-of-5)

Quad Cities 3, Cedar Rapids 2

Sept. 21: Cedar Rapids 2, Quad Cities 1

Sept. 22: Quad Cities 6, Cedar Rapids 0

Sept. 24: Cedar Rapids 8, Quad Cities 4

Sept. 25: Quad Cities 2, Cedar Rapids 1

Sept. 26: Quad Cities 5, Cedar Rapids 0

Champions

2021—Quad Cities River Bandits

2020—No season

2019—South Bend Cubs

2018—Bowling Green Hot Rods

2017—Quad Cities River Bandits

2016—Great Lakes Loons

2015—West Michigan Whitecaps

2014—Kane County Cougars

2013—Quad Cities River Bandits

