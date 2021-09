ab r h bi ab r h bi

Robert cf 5 0 1 1 Baddoo cf 4 0 1 1

García ss 4 0 2 0 Cmern ph-cf 0 0 0 0

Abreu 1b 3 0 0 0 Schoop 1b 4 1 2 2

Grandal dh 4 2 2 1 Grosmn rf 5 0 1 0

E.Jiménez lf 4 2 3 2 Cabrera dh 4 0 2 0

Hamilton lf 0 0 0 0 Short pr-dh 1 1 0 0

Moncada 3b 3 1 0 0 Cndlrio 3b 3 1 1 0

Vaughn rf 3 1 0 0 Paredes 2b 3 1 0 0

Hernandz 2b 4 1 1 2 Haase c 5 1 2 2

Collins c 3 1 2 2 Goodrm ss 3 2 1 2

W.Castro lf 4 0 1 0 Totals 33 8 11 8 Totals 36 7 11 7 Chicago 000 600 200—8 Detroit 010 010 050—7

E—Moncada (15). DP—Chicago 2, Detroit 4. LOB—Chicago 6, Detroit 10. 2B—Hernandez (20), Robert (22), Collins (13), Grandal (8), Cabrera (16). 3B—Goodrum (2). HR—Grandal (23), E.Jiménez (10), Schoop (21). SF—Schoop (8).

IP H R ER BB SO

Chicago

Keuchel W,9-9 5 7 2 2 2 2 Burr 1 0 0 0 2 1 Bummer 1 0 0 0 0 0 Wright 0 1 3 3 1 0 Crochet 1 2 2 2 1 1 Hendriks S,37 1 1 0 0 0 2

Detroi

Manning L,4-7 3 1/3 4 6 6 5 3 Garcia 1 2/3 3 0 0 0 0 Krol 2 2 2 2 2 1 Foley 1 1 0 0 0 0 Lange 1 1 0 0 0 0

Wright pitched to 3 batters in the 8th. HBP—Wright (Paredes), Lange (Abreu). Umpires—Home, Alfonso Marquez; First, Tim Timmons; Second, Lance Barrett; Third, Carlos Torres. T—3:44. A—11,044.

CLEVELAND 8,

KANSAS CITY 3