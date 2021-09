HIGH SCHOOLS

Football

AP TOP 10

CLASS 6A

FPV Rec TP Pvs 1. Center Grove (13) 6-0 278 1 2. Westfield - 5-1 242 2 3. Merrillville (1) 6-0 214 3 4. Carmel - 5-1 188 4 5. Warren Central - 5-1 166 6 6. Hamilton SE - 5-1 126 7 7. Brownsburg - 4-2 122 5 8. Lawrence North - 4-1 78 8 9. Carroll - 5-1 42 10 10. Chesterton - 5-1 36 NR

Others receiving votes: Warsaw 28. Ben Davis 8. Fishers 8. Franklin Central 4.

CLASS 5A

FPV Rec TP Pvs 1. Cathedral (14) 6-0 280 1 2. Valparaiso - 6-0 246 2 3. Bloomington South - 6-0 218 3 4. Decatur Central - 5-1 190 4 5. Lafayette Harrison - 5-1 136 8 6. Snider - 4-1 128 7 7. Bloomington North - 5-1 88 10 8. Bishop Dwenger - 4-2 66 9 9. Concord - 5-1 64 NR 10. Castle - 5-1 42 NR

Others receiving votes: Zionsville 40. Mishawaka 28. Kokomo 12. Michigan City 2.

CLASS 4A

FPV Rec TP Pvs 1. Roncalli (13) 6-0 278 1 2. Leo (1) 6-0 238 2 3. Jasper - 6-0 208 3 4. Mooresville - 5-1 194 4 5. East Central - 5-1 164 5 6. Mt. Vernon - 5-1 146 6 7. Ev. Memorial - 5-1 94 8 8. Logansport - 5-0 70 10 9. Bishop Chatard - 2-4 68 9 10. New Prairie - 5-1 24 NR

Others receiving votes: Northview 20. NorthWood 12. East Noble 10. Martinsville 8. Hobart 6.

CLASS 3A

FPV Rec TP Pvs 1. West Lafayette (12) 6-0 276 2 T2. Brebeuf Jesuit (2) 5-1 218 1 T2. Gibson Southern - 5-1 218 3 4. Danville - 5-1 194 4 5. Mt. Vernon - 6-0 166 5 6. Lawrenceburg - 5-1 136 6 7. Brownstown - 6-0 102 8 8. Tippecanoe Valley - 6-0 74 9 9. Norwell - 5-1 60 NR 10. Tri-West - 4-2 36 7

Others receiving votes: Sullivan 16. Western Boone 14. Owen Valley 10. Calumet 10. Mishawaka Marian 4. Jimtown 4. Heritage Hills 2.

CLASS 2A

FPV Rec TP Pvs 1. Bishop Luers (14) 6-0 280 1 2. Eastbrook - 6-0 244 2 3. Heritage Christian - 6-0 206 3 4. Tipton - 6-0 182 4 5. Eastside - 6-0 166 5 6. Linton - 6-0 128 6 7. Andrean - 4-2 122 7 8. Ev. Mater Dei - 4-2 80 8 9. Speedway - 5-1 42 10 10. Monrovia - 5-1 22 NR

Others receiving votes: Centerville 16. Lafayette Catholic 14. Southmont 14. Lapel 12. Central Noble 4. N. Knox 4. N. Posey 2. LaVille 2.

CLASS A

FPV Rec TP Pvs 1. Lutheran (11) 6-0 270 1 2. Monroe Central (2) 6-0 246 2 3. Adams Central (1) 5-1 236 3 4. Winamac - 4-0 200 4 5. S. Putnam - 5-1 154 7 6. Covenant Christian - 4-2 104 6 7. South Adams - 4-2 78 5 8. Parke Heritage - 4-2 72 9 9. Springs Valley - 4-1 56 10 10. Churubusco - 4-2 40 NR

Others receiving votes: N. Judson 34. Carroll 30. Perry Central 16. Sheridan 2. Covington 2.

Soccer

BOYS

CANTERBURY 6, EASTBROOK 1

Eastbrook 0 1 — 1 Canterbury 5 1 — 6

G—Doolittle (C), Pasalich (C), Trent (C), Hammad (C), Kuczek (C), Ogubi (C), Brown (E).

GIRLS

WAYNE 1, SOUTH SIDE 0

Wayne 1 0 — 1 South Side 0 0 — 0

G—Hurse. A—Nieves-Burgos.

Tennis

CONCORDIA 5, BLUFFTON 0

Gerig d. Schwartz 7-5, 6-0; Busick d. Pressler 5-7, 6-1, 6-1; Ehle d. Hartman 6-2, 6-2; Loggins/Jacob Kilenke d. N/A/N/A 4-6, 6-2, 6-2; Schlicke/Stamen d. Daugherty/Reifsteck 6-0, 6-1.

WAYNE 5, NEW HAVEN 0

Keirns d. Johnson 6-0, 6-0; Bruce d. Beard 6-3, 6-0; Aung d. Eagleson 6-0, 6-1; C. Dantzer/L. Dantzer d. Exner/McNeil 2-6, 6-2, 6-2; Griggs/Zwick d. Turner/Yoquellet 6-0, 6-1.

CANTERBURY 4, BISHOP LUERS 1

Kulkarni (C) d. Kiracofe 6-1, 6-4; Reeves (C) d. Nelson 6-0, 6-4; Jain (C) d. vonBurg 6-0, 6-0; Calderon/McComb (BL) d. Lewis/Singh 6-1, 6-2; Habig/Ellis (C) d. Fink/Carrillo 6-0, 6-0.

AREA SECTIONALS

Today-Saturday

CARROLL

Today: Churubusco vs. Leo, 4:15 p.m.; Northrop vs. Carroll, 4:15 p.m.

Thu.: Snider vs. M1 winner, 4:15 p.m.; Blackhawk Christian vs. M2 winner, 4:15 p.m.

Fri.: Championship, 4:15 p.m.

CONCORDIA

Today: Bishop Dwenger vs. South Side, 5:15 p.m.

Thu: Concordia vs New Haven, 5:15 p.m.; North Side vs. M1 winner, 5:15 p.m.

Fri.: Championship, 5:15 p.m.

HOMESTEAD

Today: Homestead vs. Wayne, 4:30 p.m.; Bishop Luers vs. Canterbury, 4:30 p.m.

Thu.: Championship, 4:30 p.m.

NORWELL

Today: Huntington N vs. Bellmont,

4:30 p.m.; South Adams vs. Bluffton, 4:30 p.m.

Thu.: Adams Central vs. M1 winner,

4:30 p.m.; Norwell vs. M2 winner,

4:30 p.m.

Fri.: Championship, 4:30 p.m.

DEKALB

Today: Prairie Heights vs. Angola, 5 p.m.; Fremont vs. DeKalb, 5 p.m.

Thu.: Championship, 5 p.m.

EAST NOBLE

Today: Lakeland vs. West Noble, 5 p.m.

Thu.: Central Noble vs. Westview, 5 p.m.; East Noble vs. M1 winner, 5 p.m.

Sat.: Championship, 10 a.m.

WARSAW

Today: Columbia City vs. Tippecanoe Valley, 4:30 p.m.

Thu.: Warsaw vs. Wawasee, 4:30 p.m.; Whitko vs. M1 winner, 4:30 p.m.

Sat.: Championship, 10 a.m.

Volleyball

CARROLL 3, BLACKHAWK CHRISTIAN 0

Carroll 25-25-25: Aces—Uchtman 3. Assists—Matney 20. Digs—Ginder 11. Kills—3 tied with 9.

Blackhawk Christian 9-15-20: Individual statistics not available

BISHOP LUERS 3, NORTH SIDE 0

Bishop Luers 25-25-25: Aces—Aces—Zimmerman 5. Assists—Dippold 27. Digs—Sweeney 6. Kills—Sweeney 13.

North Side 9-9-17: Individual statistics not available

HOMESTEAD 3, NORTHROP 0

Homestead 25-25-25: Aces—Spang 3. Assists—Biedenbach 23. Digs—Krahn 15. Kills—Frey 13.

Northrop 23-24-17: Individual statistics not available

BISHOP DWENGER 3, SOUTH SIDE 0

Bishop Dwenger 25-25-25: Aces—Tone 6. Assists—Lyons, Tone 17. Dighs—Zimmerman 10. Kills—A. Hudson 10.

South Side 5-6-8: Individual statistics not available

BELLMONT 3, NORWELL 0

Bellmont 25-25-25: Aces—Mills 6. Assists—Ross 14. Digs—Busick 10. Kills—Ball 7.

Norwell 9-9-17: Aces—Dach 1. Assists—Chandler 6. Digs—Toliver 4. Kills—Misch, Blinn 2.

SOUTH ADAMS 3, WOODLAN 0

South Adams 25-25-25: Aces—Myers, P. Pries 3. Assists—Braun 30. Digs—M. Pries 17. Kills—M. Preies 13.

Woodlan 20-22-23: Individual statistics not available