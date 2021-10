PGA

SANDERSON FARMS CHAMPIONSHIP

At Country Club of Jackson

At Jackson, Miss.

Yardage: 7,461; Par: 72

First Round

Sahith Theegala 33-31—64 Nick Watney 33-32—65 Harold Varner III 32-33—65 Roger Sloan 33-33—66 Kurt Kitayama 32-34—66 Si Woo Kim 32-34—66 Adam Hadwin 35-32—67 Patton Kizzire 34-33—67 Sungjae Im 35-32—67 Corey Conners 37-30—67 Lucas Glover 32-35—67 Andy Ogletree 34-33—67 Taylor Moore 33-34—67 Gary Woodland 34-33—67 Hayden Buckley 36-31—67 Cameron Young 31-36—67 Henrik Norlander 35-33—68 Kevin Streelman 34-34—68 Andrew Landry 32-36—68 C.T. Pan 35-33—68 Sam Burns 33-35—68 Tyler Duncan 35-33—68 Joel Dahmen 38-30—68 Matthew Wolff 35-33—68

European PGA

ALFRED DUNHILL

LINKS CHAMPIONSHIP

At Old Course St. Andrews

At Carnoustie & Kingsbarns, Scotland

Old Course St. Andrews (O)

Yardage: 7,318; Par: 72

Carnoustie Course (C)

Yardage: 7,394; Par: 72

Kingsbarns Course (K)

Yardage: 7,228; Par: 72

First Round