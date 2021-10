AMERICAN LEAGUE

TAMPA BAY 4,

N.Y. YANKEES 3

Tampa Bay New York ab r h bi ab r h bi Arozarena lf 4 1 0 0 Torres 2b 4 1 1 0 Zunino c 0 0 0 0 Rizzo 1b 4 0 0 0 Franco ss 5 0 1 2 Judge rf 4 0 1 0 Cruz dh 5 1 1 1 Stanton dh 4 1 2 1 Díaz 3b 3 0 1 0 Gallo lf 4 1 1 1 Choi 1b 4 0 0 0 Urshela ss 4 0 2 0 Margot rf 4 1 1 0 Wade pr 0 0 0 0 Wendle 2b 4 0 0 0 Gardner cf 4 0 2 1 Mejía c 3 0 2 0 Higshoka c 3 0 0 0 Phillips pr-lf 0 1 0 0 Sánchez ph 1 0 0 0 Kiermaier cf 2 0 2 1 Odor 3b 4 0 0 0 Totals 34 4 8 4 Totals 36 3 9 3 Tampa Bay 110 000 002—4 New York 100 000 002—3

LOB—Tampa Bay 8, New York 6. 2B—Torres (22), Stanton (19). 3B—Kiermaier (7). HR—Cruz (32). SB—Díaz (1), Arozarena (17).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay

McClanahan 3 3 1 1 0 3 Fairbanks 1 1 0 0 0 2 Head W,2-0 2 1/3 1 0 0 0 2 Fleming H,3 1 2/3 0 0 0 0 1 Kittrdge S,8-9 1 4 2 2 0 2

New York

Cortes L,2-3 4 2/3 5 2 2 0 5 Holmes 1 0 0 0 1 1 Peralta 1 1 0 0 0 3 Loáisiga 1/3 0 0 0 1 1 Germán 1 1/3 1 2 2 2 3 Abreu 2/3 1 0 0 0 0

Holmes pitched to 3 batters in the 6th, Peralta pitched to 4 batters in the 7th.

HBP—Peralta (Kiermaier). WP—McClanahan. Umpires—Home, Stu Scheuwater; First, Tom Hallion; Second, Lance Barksdale; Third, Angel Hernandez. T—3:25. A—41,469 (47,309).

NATIONAL LEAGUE

PITTSBURGH 9,

CINCINNATI 2

Cincinnati Pittsburgh ab r h bi ab r h bi India 2b 3 0 0 0 Tuckr 2b-rf 5 2 2 4 Schrock lf 4 0 1 1 Tsutsugo rf 4 1 1 1 Garrett p 0 0 0 0 Bednar p 0 0 0 0 Lorenzen p 0 0 0 0 Gamel cf 2 0 0 0 Moreta p 0 0 0 0 Chvs ph-2b 2 0 0 0 Cstellanos rf 3 0 0 0 Moran 1b 4 1 1 0 Votto 1b 4 0 0 0 Alford lf 4 1 3 0 Suárez 3b 4 1 2 0 Perez c 3 1 1 0 Barnhart c 4 0 0 0 Newman ss 4 1 3 2 Barrero ss 4 0 1 1 Park 3b 3 1 1 1 Friedl cf 3 1 0 0 Crowe p 2 0 0 0 Castillo p 2 0 1 0 Banda p 0 0 0 0 Sims p 0 0 0 0 Difo ph 1 0 0 0 Warren p 0 0 0 0 Stratton p 0 0 0 0 Stphnsn ph-lf 1 0 0 0 Rnlds ph-cf 0 1 0 0 Totals 32 2 5 2 Totals 34 9 12 8 Cincinnati 000 000 011—2 Pittsburgh 100 000 08x—9

DP—Cincinnati 2, Pittsburgh 1. LOB—Cincinnati 6, Pittsburgh 6. 2B—Suárez (22). 3B—Barrero (1), Tucker (2). HR—Tucker (2).

IP H R ER BB SO

Cincinnati

Castillo 5 1/3 6 1 1 3 5 Sims 2/3 0 0 0 0 2 Warren 1 0 0 0 0 2 Garrett L,0-4 1/3 2 2 2 0 1 Lorenzen 0 3 5 5 2 0 Moreta 2/3 1 1 1 0 0

Pittsburgh

Crowe 6 1 0 0 2 9 Banda H,4 1 1 0 0 0 1 Stratton W,7-1 1 1 1 1 1 1 Bednar 1 2 1 1 0 1

Lorenzen pitched to 5 batters in the 8th.

WP—Lorenzen, Bednar. Umpires—Home, Jeff Nelson; First, Mike Estabrook; Second, John Libka; Third, Manny Gonzalez. T—3:21. A—13,582 (38,747).

N.Y. METS 4,

ATLANTA 3

New York Atlanta ab r h bi ab r h bi Nimmo cf 4 2 2 2 Pedersn rf 4 0 0 0 Lindor ss 3 1 1 0 Adrianza 3b 4 2 2 1 Báez 2b 4 0 0 0 Albies 2b 4 0 2 1 Alonso 1b 4 1 3 1 Riley 1b 4 0 1 0 D.Smith lf 4 0 1 0 Rosario lf 4 1 2 1 McCann c 4 0 2 1 Arcia ss 4 0 0 0 Pillar rf 4 0 1 0 Heredia cf 4 0 0 0 Peraza 3b 3 0 0 0 Contreras c 3 0 1 0 Megill p 2 0 1 0 Ynoa p 1 0 0 0 Familia p 0 0 0 0 Webb p 1 0 0 0 McNeil ph 1 0 0 0 Strider p 0 0 0 0 Hembree p 0 0 0 0 Swansn ph 1 0 0 0 May p 0 0 0 0 Lee p 0 0 0 0 Villar ph 1 0 0 0 Martin p 0 0 0 0 Díaz p 0 0 0 0 d’Arnud ph 1 0 0 0 Totals 34 4 11 4 Totals 35 3 8 3 AMERICAN LEAGUE East Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away x-Tampa Bay 99 61 .619 — — 7-3 W-1 52-29 47-32 New York 91 69 .569 8 — 8-2 L-1 45-34 46-35 Boston 90 70 .563 9 — 5-5 W-1 49-32 41-38 Toronto 89 71 .556 10 1 5-5 W-1 45-33 44-38 Baltimore 52 108 .325 47 38 4-6 L-1 27-54 25-54 Central Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away x-Chicago 91 68 .572 — — 6-4 W-4 51-27 40-41 Cleveland 78 81 .491 13 11½ 5-5 W-1 40-41 38-40 Detroit 76 83 .478 15 13½ 5-5 W-1 42-39 34-44 Kansas City 73 86 .459 18 16½ 6-4 L-1 38-40 35-46 Minnesota 71 88 .447 20 18½ 6-4 L-1 38-43 33-45 West Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away x-Houston 93 66 .585 — — 5-5 W-1 49-29 44-37 Seattle 89 70 .560 4 ½ 9-1 W-4 45-33 44-37 Oakland 85 74 .535 8 4½ 3-7 L-3 43-38 42-36 Los Angeles 75 84 .472 18 14½ 3-7 L-1 40-42 35-42 Texas 59 100 .371 34 30½ 4-6 W-1 35-43 24-57 Today Tampa Bay (Baz 2-0) at N.Y. Yankees (Montgomery 6-6), 1:05 p.m. Baltimore (Means 6-8) at Toronto (Manoah 8-2), 3:07 p.m. Boston (TBD) at Washington (Gray 2-2), 4:05 p.m. Cleveland (McKenzie 5-8) at Texas (Lyles 9-13), 7:05 p.m. Detroit (Manning 4-7) at Chicago White Sox (Giolito 11-9), 7:10 p.m. Minnesota (Gant 5-10) at Kansas City (Bubic 6-6), 7:10 p.m. Oakland (Blackburn 1-3) at Houston (Odorizzi 6-7), 7:10 p.m. L.A. Angels (Diaz 1-0) at Seattle (Flexen 14-6), 9:10 p.m. Friday Toronto 6, Baltimore 4 Boston 4, Washington 2 Tampa Bay 4, N.Y. Yankees 3 Cleveland at Texas, late Detroit at Chicago White Sox, late Minnesota at Kansas City, late Oakland at Houston, late L.A. Angels at Seattle, late Sunday* Boston at Washington, 3 p.m. Cleveland at Texas, 3 p.m. Tampa Bay at NY Yankees, 3 p.m. Baltimore at Toronto, 3 p.m. Detroit at Chicago White Sox, 3 p.m. L.A. Angels at Seattle, 3:10 p.m. Minnesota at Kansas City, 3:10 p.m. Oakland at Houston, 3:10 p.m. NATIONAL LEAGUE East Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away x-Atlanta 86 73 .541 — — 7-3 L-1 40-38 46-35 Philadelphia 82 78 .513 4½ 7½ 6-4 W-1 47-34 35-44 New York 77 83 .481 9½ 12½ 4-6 W-2 47-34 30-49 Miami 65 95 .406 21½ 24½ 1-9 L-2 40-39 25-56 Washington 65 95 .406 21½ 24½ 4-6 L-3 35-44 30-51 Central Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away x-Milwaukee 95 64 .597 — — 4-6 L-1 45-36 50-28 y-St. Louis 89 70 .560 6 — 9-1 W-1 44-34 45-36 Cincinnati 82 78 .513 13½ 7½ 5-5 L-3 44-37 38-41 Chicago 69 90 .434 26 20 3-7 W-2 39-42 30-48 Pittsburgh 60 100 .375 35½ 29½ 4-6 W-1 36-43 24-57 West Division W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away z-San Francisco 105 54 .660 — — 8-2 W-6 52-26 53-28 z-Los Angeles 103 56 .648 2 — 8-2 W-4 55-23 48-33 San Diego 78 81 .491 27 11 2-8 L-6 45-36 33-45 Colorado 73 85 .462 31½ 15½ 3-7 W-2 48-33 25-52 Arizona 50 109 .314 55 39 2-8 L-4 30-48 20-61 x-clinched division y-clinched wild card z-clinched playoff berth Today Boston (TBD) at Washington (Gray 2-2), 4:05 p.m. San Diego (Musgrove 11-9) at San Francisco (Gausman 14-6), 4:05 p.m. Philadelphia (TBD) at Miami (Luzardo 5-9), 6:10 p.m. Cincinnati (Mahle 13-6) at Pittsburgh (Kranick 2-3), 6:35 p.m. Chicago Cubs (Sampson 1-2) at St. Louis (Lester 7-6), 7:15 p.m. N.Y. Mets (Williams 4-2) at Atlanta (TBD), 7:20 p.m. Colorado (Senzatela 4-9) at Arizona (Gallen 3-10), 8:10 p.m. Milwaukee (Burnes 11-4) at L.A. Dodgers (Urías 19-3), 9:10 p.m. Friday Pittsburgh 9, Cincinnati 2 Philadelphia 5, Miami 0 N.Y. Mets 4, Atlanta 3 Boston 4, Washington 2 Chicago Cubs at St. Louis, late Colorado at Arizona, late San Diego at San Francisco, late Milwaukee at L.A. Dodgers, late Sunday* Boston at Washington, 3 p.m. Cincinnati at Pittsburgh, 3 p.m. San Diego at San Francisco, 3 p.m. Colorado at Arizona, 3 p.m. Milwaukee at L.A. Dodgers, 3 p.m. Philadelphia at Miami, 3 p.m. Chicago Cubs at St. Louis, 3:15 p.m. N.Y. Mets at Atlanta, 3:20 p.m. *End of regular season New York 000 210 100—4 Atlanta 000 001 110—3

E—Arcia (2). DP—New York 0, Atlanta 3. LOB—New York 5, Atlanta 6. 2B—Megill (3), Alonso (26), Albies (39), Rosario (4). HR—Nimmo 2 (8), Rosario (7), Adrianza (5). SB—Albies (20).

IP H R ER BB SO

New York

Megill W,4-6 5 1 0 0 1 6 Familia H,12 1 2 1 1 0 2 Hembree H,7 1 2 1 1 0 1 May H,16 1 3 1 1 0 1 Díaz S,32-38 1 0 0 0 0 2

Atlanta

Ynoa L,4-6 5 6 3 3 2 6 Webb 1 2 0 0 0 2 Strider 1 2 1 1 0 0 Lee 1 1 0 0 0 1 Martin 1 0 0 0 0 1

WP—Familia. Umpires—Home, Bill Miller; First, Brian Knight; Second, Gabe Morales; Third, Marvin Hudson. T—3:02. A—32,659 (41,084).

LATE THURSDAY

CLEVELAND 6,

KANSAS CITY 1

Cleveland Kansas City ab r h bi ab r h bi Straw cf 4 1 2 0 Mrifield 2b 5 0 0 0 B.Zimmer rf 3 1 1 3 Lopez ss 4 0 1 0 Ramírez 3b 5 1 1 0 Perez dh 4 0 1 0 Ramirez dh 4 0 2 2 Bnintndi lf 3 1 2 0 Chang ss 3 0 0 0 CSntana 1b 4 0 2 1 Bradley 1b 4 0 1 0 Dozier rf 4 0 1 0 Pérez c 3 1 0 0 Mondesi 3b 4 0 0 0 Hedges c 1 0 0 0 Taylor cf 4 0 1 0 Miller 2b 4 0 1 0 Gallagher c 4 0 2 0 Mercado lf 2 2 1 1 Totals 33 6 9 6 Totals 36 1 10 1 Cleveland 002 001 201—6 Kansas City 010 000 000—1

E—Mondesi (2), Gallagher (5). DP—Cleveland 1, Kansas City 1. LOB—Cleveland 6, Kansas City 9. 2B—Mercado (10), B.Zimmer (9), Benintendi (26), Perez (24). 3B—Ramírez (5). SF—B.Zimmer 2 (4). S—Mercado (1).

IP H R ER BB SO

Cleveland

Bieber 3 4 1 1 0 1 Allen W,2-7 3 4 0 0 0 2 Hentges 1 1 0 0 0 0 Gose 1 0 0 0 1 1 Clase 1 1 0 0 0 1

Kansas City

Zerpa L,0-1 5 3 2 0 1 4 Coleman 1 2 1 1 1 1 Zuber 1 3 2 2 0 0 K.Zimmer 2 1 1 1 1 0

Umpires—Home, Angel Hernandez; First, Stu Scheuwater; Second, Ryan Additon; Third, Lance Barksdale. T—3:04. A—11,288 (37,903).

DETROIT 10,

MINNESOTA 7