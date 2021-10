HIGH SCHOOLS

Football

STANDINGS

SAC

Conf. Overall Bishop Luers 7-0 7-0 Carroll 6-1 6-1 Snider 5-1 5-1 Bishop Dwenger 4-3 4-3 Homestead 4-3 4-3 North Side 2-5 2-5 Northrop 2-5 2-5 Wayne 2-5 2-5 South Side 1-5 1-5 Concordia 1-6 1-6

NE8

Conf. Overall Leo 5-0 7-0 Norwell 4-1 6-1 East Noble 3-2 4-2 Columbia City 3-2 4-3 New Haven 3-2 3-4 Huntington North 1-4 2-5 DeKalb 1-4 1-6 Bellmont 0-5 0-7

ACAC

Conf. Overall Adams Central 4-0 6-1 South Adams 3-1 5-2 Woodlan 3-1 3-4 Bluffton 2-3 3-4 Jay County 2-3 3-4 Heritage 1-3 2-5 Southern Wells 0-4 0-7

NECC

Large School

Conf. Overall Fairfield 2-1 3-4 Lakeland 2-1 3-4 West Noble 2-2 3-4 Garrett 1-2 3-4 Angola 1-2 2-5

Small School

Conf. Overall Eastside 3-0 7-0 Churubusco 3-1 5-2 Central Noble 2-1 6-1 Fremont 0-3 2-5 Prairie Heights 0-3 2-5

NLC

Conf. Overall Concord 5-0 6-1 Warsaw 5-0 6-1 Mishawaka 3-2 5-2 Northridge 3-2 5-2 NorthWood 3-2 4-3 Wawasee 1-4 1-6 Goshen 0-5 2-5 Plymouth 0-5 0-7

WAYNE 28,

CONCORDIA 26

Concordia 7 7 6 6 — 26 Wayne 14 8 6 0 — 28

W—Collins 5 run (Nelson run)

W—Collins 1 run (kick failed)

C—D. Johnson 62 pass from Mattox (Bruno kick)

W—Trimble 19 run (Rogers pass from Trimble)

C—R. Johnson 56 pass from Mattox (Bruno kick)

W—Nelson 38 run (run failed)

C—Craig 1 run (kick blocked)

C—Parnin 32 pass from Mattox (run failed)

SNIDER 42,

NORTHROP 12

Snider 14 14 7 7 — 42 Northrop 0 6 0 6 — 12

S—Brown 7 run (Peterson kick)

S—Brown 8 run (Peterson kick)

S—Brown 4 run (Peterson kick)

S—Brown 25 run (Peterson kick)

N—N/A 24 pass from N/A (kick failed)

S—Haupert 17 run (Peterson kick)

S—Eldridge 50 interception return (Peterson kick)

N—N/A 2 run (conversion failed)

CARROLL 17,

HOMESTEAD 10

Homestead 0 3 0 7 — 10 Carroll 14 0 3 0 — 17

C—Coverstone 57 pass from Becker (Lopez kick)

C—Carmody 9 pass from Becker (Lopez kick)

H—Jarrett 21 FG

C—Lopez 24 FG

H—Swing 9 pass from Slaven (Jarrett kick)

NORTH SIDE 28,

SOUTH SIDE 25

South Side 7 0 12 6 — 25 North Side 0 21 0 7 — 28

SS—Lattimore 11 run (Callen kick)

NS—Lamert 49 run (N/A kick)

NS—Davenport 24 pass from N/A (Libby-Callahan kick)

NS—Johnson 9 pass from Bassett (Libby-Callahan kick)

SS—English Jr. 82 pass from Lattimore (kick failed)

SS—Tabron 29 pass from Hapner (kick failed)

SS—King 76 fumble recovery (conversion failed)

NS—Lambert 3 run (N/A kick)

ADAMS CENTRAL 67, SOUTHERN WELLS 0

Adams Cent. 40 21 0 6 — 67 So. Wells 0 0 0 0 — 0

AC—A. Currie 21 run (T. Currie kick)

AC—A. Currie 39 punt return (T. Currie kick)

AC—Tester 9 run (kick failed)

AC—Neuenschwander 5 run (T. Currie kick)

AC—Yergler 28 pass from Black (T. Currie kick)

AC—Heyerly 65 run (kick failed)

AC—Cook 8 run (Sprunger kick)

AC—Heyerly 11 run (Sprunger kick)

AC—Cook 44 run (Sprunger kick)

AC—Hamilton 27 run (kick failed)

BLUFFTON 29,

HERITAGE 0

Bluffton 12 8 2 7 — 29 Heritage 0 0 0 0 — 0

B—Hunt 14 run (kick failed)

B—San Juan 10 run (pass failed)

B—Cruz 2 run (Reiff pass from Hunt)

B—Abbott safety

B—Hunt 5 run (Lewis kick)

SOUTH ADAMS 42,

JAY COUNTY 13

Jay County 6 0 0 7 — 13 South Adams 22 20 0 0 — 42

SA—Beall 25 pass from O. Wanner (Summersett run)

JC—Dehoff 66 pass from Faulkner (run failed)

SA—Schoch 71 pass from O. Wanner (Kongar kick)

SA—Hinshaw 63 pass from O. Wanner (Kongar kick)

SA—Dull 41 pass from O. Wanner (Kongar kick)

SA—Summersett 31 pass from O. Wanner (Kongar kick)

SA—Beall punt block recovery (Kongar kick)

JC—Hale 1 run (Minch kick)

LEO 37,

HUNTINGTON NORTH 6

Leo 16 6 0 15 — 37 Huntington N. 0 6 0 0 — 6

L—Hoeppner 15 run (Sheron kick)

L—Sheron 64 run (Crawford pass from Barbour)

L—Loeffler 28 run (run failed)

HN—Landrum 4 run (kick failed)

L—Hoeppner 63 run (Sheron run)

L—Sheron 12 run (Patton kick)

EAST NOBLE 19,

COLUMBIA CITY 16

East Noble 6 0 7 6 — 19 Columbia City 7 3 3 3 — 16

CC—Bolt 1 run (Klefeker kick)

EN—Nickles 19 run (kick blocked)

CC—Klefeker 27FG

EN—Zolman 79 punt return (Klein kick)

CC—Klefeker 41 FG

EN—Nickles 7 run (run failed)

EASTSIDE 49,

FREMONT 0

Eastside 21 21 7 0 — 49 Fremont 0 0 0 0 — 0

E—L. Davis 9 run (Biddle kick)

E—L. Davis 33 run (Biddle kick)

E—Holman 5 run (Biddle kick)

E—Holman 9 pass from L. Davis (Biddle kick)

E—Wallace 15 pass from L. Davis (Biddle kick)

E—L. Davis 3 run (Biddle kick)

E—W. Davis 3 run (Yoder kick)

CHURUBUSCO 21,

CENTRAL NOBLE 12

Churubusco 7 7 7 0 — 21 Cent. Noble 0 6 6 0 — 12

Ch—Marks 1 run (Stephens kick)

CN—Smith 44 pass from Shifler (run failed)

Ch—Smith 13 run (Stephens kick)

Ch—Buroff 40 run (Stephens kick)

CN—Bice 16 pass from Shifler (run failed)

LAKELAND 14,

WEST NOBLE 11

Lakeland 6 0 0 8 — 14 West Noble 0 3 0 8 — 11

L—Marshall 1 run (kick failed)

WN—Macias 38 FG

L—Miller fumble recovery (Malaivanh run)

WN—Beers 2 run (Beers pass from Yates)

SCORES

Batesville 35, Greensburg 28

Bishop Luers 41, Bishop Dwenger 38

Brownsburg 19, Zionsville 6

Brownstown 54, Indian Creek 20

Carmel 35, Indpls Ben Davis 21

Carroll (Flora) 28, Clinton Central 0

Center Grove 49, Indpls Pike 6

Charlestown 47, Corydon 0

Christel House Manual 47, Oldenburg 8

Clinton Prairie 62, Taylor 13

Col. North 34, Bloomington South 10

Concord 51, Plymouth 3

Cooper, Ky. 51, Madison 19

Covenant Christian 42, Clarksville 6

Covington 46, Attica 14

Culver 22, Caston 14

Decatur Central 35, Greenwood 3

E. Central 73, Connersville 6

E. Noble 19, Columbia City 16

Eastern (Greentown) 41, Tri-Central 6

Eastside 49, Fremont 0

Ev. Mater Dei 42, Ev. Bosse 10

Fairfield 16, Garrett 7

Fishers 37, Franklin Central 8

Floyd Central 24, Bedford N. Lawrence 13

Franklin 33, Plainfield 20

Gibson So. 54, Mt. Vernon (Posey) 6

Greencastle 42, Cloverdale 0

Greenfield 43, Yorktown 7

Hamilton Southeastern 38, Noblesville 8

Heritage Christian 48, Lapel 21

Heritage Hills 65, Washington 0

Indpls Chatard 42, Columbus East 0

Indpls Lutheran 36, Monrovia 12

Indpls Roncalli 56, Bloomington North 13

Indpls Scecina 27, Triton Central 0

Jasper 30, Castle 12

Jimtown 62, S. Bend Washington 16

Kokomo 28, Logansport 14

LaVille 14, Glenn 7

Lafayette Catholic 63, Twin Lakes 7

Lafayette Harrison 44, Hammond Cent. 14

Lakeland 14, West Noble 11

Lawrence North 24, Warren Central 21

Lebanon 48, Crawfordsville 6

Leo 37, Huntington North 6

Linton 38, N. Knox 24

Madison-Grant 34, Elwood 20

Manchester 42, Whitko 7

Marion 38, Muncie Central 30

Martinsville 49, Indpls Perry Meridian 32

Mishawaka 40, NorthWood 20

Mishawaka Marian 42, Angola 0

Mississinewa 63, Alexandria 12

Mt. Vernon (Fortville) 46, New Castle 0

N. Central (F’burg) 30, Riverton Parke 6

N. Decatur 29, N. Daviess 12

N. Judson 35, Triton 16

N. Posey 34, Forest Park 7

New Albany 41, Jeffersonville 19

New Haven 42, Bellmont 14

New Palestine 52, Shelbyville 0

Northfield 28, Rochester 21

Northridge 35, Goshen 10

Norwell 42, DeKalb 0

Oak Hill 35, Frankton 21

Owen Valley 67, Eastern (Greene) 0

Paoli 55, Crawford Co. 0

Parke Heritage 58, N. Vermillion 26

Pendleton Hts. 38, Delta 0

Penn 34, S. Bend St. Joseph’s 3

Perry Central 37, W. Washington 22

Peru 33, Southwood 14

Pioneer 34, Knox 14

Providence 35, Milan 21

S. Dearborn 24, Franklin Co. 14

S. Putnam 53, Brown Co. 6

S. Vermillion 53, Fountain Central 21

Scottsburg 28, Mitchell 18

Seymour 50, Jennings Co. 29

Shenandoah 35, Northeastern 28

Silver Creek 27, N. Harrison 24

Southridge 49, S. Spencer 7

Speedway 48, Cascade 23

Springs Valley 24, Tecumseh 20

Sullivan 45, Edgewood 0

Switzerland Co. 14, S. Decatur 8

Tell City 56, Pike Central 8

Tipton 21, Hamilton Hts. 0

Traders Point Christian 37, Edinburgh 35

Tri 72, Knightstown 0

Tri-West 39, N. Montgomery 0

Union Co. 62, Centerville 0

W. Lafayette 42, Cass 0

W. Vigo 18, N. Putnam 12

Wabash 48, N. Miami 7

Warsaw 49, Wawasee 7

Western 48, Northwestern 13

Western Boone 49, Southmont 0

Westfield 45, Avon 24

Whiteland 24, Mooresville 14

Whiting 61, Hanover Central 0

Winamac 35, W. Central 0

Golf

STATE FINALS

Friday-Today

At Prairie View, Carmel

Team scores: 1. Evansville North 302, 2. Homestead 317, 3. Castle 320, 4. Culver Academies 322, 5. Westfield 324, 6. Hamilton SE 326, 7. Carmel 329, 8. Center Grove 336, 9. Noblesville 339, 10. Floyd Central 353, 11. 11. NorthWood 373, 12. Penn 382, 13. Western 384, 14. Crown Point 384, 15. Batesville 392.

Top individuals: 1. Beeson (Lapel) 70, 2. Johnson (Evansville North) 70, 3. Bauersfeld (Castle) 73, T4. Ray (Franklin) 74, T4. Rolston (Hamilton SE) 74, T4. Kirkland (Castle) 74, T4. Dabagia (Homestead) 74, T8. Zhang (Culver Academies) 75, T8. Gant (Columbus East) 75.

Homestead: T4. Dabagia 74, T13. Si. Senk 77, T32. Sc. Senk 83, T32. Ayres 83, T51. Saal 86

Carroll: GeRue 80

DeKalb: Cone 87

Tennis

AREA SECTIONALS

Wednesday-Today

CARROLL

Wed.: Leo 4, Churubusco 1;

Carroll 5, Northrop 0

Thu.: Leo 4, Snider 1;

Carroll 5, Blackhawk Christian 0

Fri.: Carroll 5, Leo 0

CONCORDIA

Wed.: Bishop Dwenger 4, South Side 1

Thu.: Concordia 5, New Haven 0;

Bishop Dwenger 5, North Side 0

Fri.: Bishop Dwenger 3, Concordia 2

HOMESTEAD

Wed.: Homestead 5, Wayne 0;

Canterbury 5, Bishop Luers 0

Thu.: Homestead 5, Canterbury 0

NORWELL

Wed.: Huntington North 3, Bellmont 2; Bluffton 5, South Adams 0

Thu.: Huntington North 4, Adams Cent. 1; Norwell 4, Bluffton 1

Fri.: Huntington North 3, Norwell 2

DEKALB

Wed.: Angola 3, Prairie Heights 2; Fremont 4, DeKalb 1

Thu.: Fremont 4, Angola 1

EAST NOBLE

Wed.: West Noble 5, Lakeland 0

Thu.: Westview 5, Central Noble 0;

East Noble 4, West Noble 1

Today: East Noble vs. Westview, 10 a.m.

WARSAW

Wed.: Columbia City 5, Tipp. Valley 0

Thu.: Wawasee 3, Warsaw 2;

Columbia City 5, Whitko 0

Today: Wawasee vs. Col. City, 10 a.m.

CARROLL 5, LEO 0

Martin d. Brandenberger 6-2, 7-5; Koeneman d. Roth 6-0, 6-0; Mason d. Copeland 6-0, 6-2; Gibson/Kosnik d. Roselle/Hoekema 7-5, 6-0; Jamison/Saylor d. LaGrange/Mott 6-1, 6-2.

BISHOP DWENGER 3, CONCORDIA 2

Gerig (C) d. Rooney 6-1, 6-0; Bussick (C) d. Sarrazine 6-1, 6-2; McArdle (BD) d. Ehle 6-1, 6-4; Miller/O’Brien (BD) d. Loggins/Klenke 6-3, 2-6, 6-4; Stamm/Schlicker (C) d. Harris/Bogle 6-3, 6-1.

HUNTINGTON NORTH 3, NORWELL 2

Kitchen (HN) d. Ottinger 6-1, 6-0; Mishler (N) d. Daugherty 7-5, 3-6, 6-4; Payne (N) d. Mickley 7-6 (7-4), 6-2; Weill/Eckert (HN) d. Zimmer/Frauhiger 6-4, 6-0; Fusselman/Zahn (HN) d. Chaney/Graft 6-3, 6-3.