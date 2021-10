AUTO RACING

Xfinity

SPARKS 300

At Talladega, Ala.

Lap length: 2.66 miles

(Start position in parentheses)

1. (19) Brandon Brown, Chev., 107 laps, 40 points.

2. (7) Brandon Jones, Toyota, 107, 38.

3. (1) Justin Allgaier, Chevrolet, 107, 44.

4. (6) Daniel Hemric, Toyota, 107, 34.

5. (29) Jordan Anderson, Chev., 107, 0.

6. (8) Justin Haley, Chevrolet, 107, 34.

7. (14) Jeb Burton, Chevrolet, 107, 44.

8. (2) Austin Cindric, Ford, 107, 38.

9. (3) Josh Berry, Chevrolet, 107, 28.

10. (40) Joe Graf Jr, Chevrolet, 107, 27.

11. (17) Ryan Sieg, Ford, 107, 26.

12. (26) Jade Buford, Chevrolet, 107, 25.

13. (23) Blaine Perkins, Chev., 107, 36.

14. (24) Josh Williams, Chev., 107, 23.

15. (39) Joey Gase, Toyota, 107, 22.

16. (38) JJ Yeley, Chevrolet, 107, 21.

17. (33) Santino Ferrucci, Toyota, 107, 20

18. (18) Tom. J. Martins, Chev., 107, 19.

19. (35) Garrett Smithley, Chev., 107, 18.

20. (25) Kyle Weatherman, Chv., 107, 17.

21. (32) Alex Labbe, Chevrolet, 107, 16.

22. (11) J. H. Nemechek, Toyota, 107, 0

23. (30) Matt Mills, Chevrolet, 106, 14.

24. (15) Jeremy Clements, Chev., 104, 13.

25. (9) Harrison Burton, Toyota, 101, 22.

26. (16) Brett Moffitt, Chevrolet, 101, 20.

27. (13) Riley Herbst, Ford, 101, 25.

28. (34) Jason White, Toyota,, 101, 9.

29. (31) Jeffrey Earnhardt, Chev., 93, 8.

30. (4) Noah Gragson, Chevrolet, 88, 8.

31. (10) Myatt Snider, Chevrolet, 88, 11.

32. (37) Caesar Bacarella, Chev., 88, 5.

33. (22) Ryan Vargas, Chevrolet, 88, 4.

34. (36) Cj McLaughlin, Chevrolet, 88, 3.

35. (27) Mason Massey, Toyota, 88, 2.

36. (20) Bayley Currey, Chevrolet, 73, 0.

37. (21) Landon Cassill, Chevrolet, 50, 1.

38. (12) Sam Mayer, Chevrolet, 24, 1.

39. (5) AJ Allmendinger, Chevrolet, 24, 1.

40. (28) David Starr, Toyota, 20, 1.

Note: Race Statistics were not available.

Truck Series

CHEVROLET SILVERADO 250

At Talladega, Ala.

Lap length: 2.66 miles

(Start position in parentheses)

1. (20) Tate Fogleman, Chv, 99 laps, 40 pt

2. (21) Tyler Hill, Chevrolet, 99, 35.

3. (2) Todd Gilliland, Ford, 99, 36.

4. (7) John H. Nemechek, Toyota, 99, 41.

5. (14) Ryan Truex, Chevrolet, 99, 32.

6. (31) Cory Roper, Ford, 99, 31.

7. (28) Spencer Boyd, Chevrolet, 99, 30.

8. (23) Danny Bohn, Toyota, 99, 29.

9. (15) Chase Purdy, Chevrolet, 99, 28.

10. (38) Keith McGee, Chevrolet, 99, 27.

11. (34) Jordan Anderson, Chev., 99, 26.

12. (9) Sheldon Creed, Chevrolet, 99, 38.

13. (1) Ben Rhodes, Toyota, 99, 34.

14. (3) Matt Crafton, Toyota, 99, 38.

15. (19) Bret Holmes, Chevrolet, 99, 23.

16. (29) Codie Rohrbaugh, Chev., 98, 21.

17. (39) Norm Benning, Chevrolet, 98, 20.

18. (30) Willie Allen, Chevrolet, 94, 19.

19. (10) Chandler Smith, Toyota, 92, 23.

20. (13) Derek Kraus, Toyota, 90, 17.

21. (17) Grant Enfinger, Toyota, 78, 16.

22. (4) Stewart Friesen, Toyota, 76, 24.

23. (32) Clay Greenfield, Toyota, 75, 14.

24. (26) Hailie Deegan, Ford, 75, 13.

25. (6) Carson Hocevar, Chevrolet, 75, 12.

26. (25) Dylan Lupton, Toyota, 71, 11.

27. (35) Jason M. White, Toyota, 66, 10.

28. (27) Tyler Ankrum, Chevrolet, 65, 9.

29. (12) Austin Wayne Self, Chev., 63, 9.

30. (11) Johnny Sauter, Toyota, 61, 22.

31. (33) Jennifer Jo Cobb, Ford, 58, 6.

32. (5) Austin Hill, Toyota, 57, 20.

33. (8) Zane Smith, Chevrolet, 57, 12.

34. (22) Tanner Gray, Ford, 57, 7.

35. (18) Drew Dollar, Toyota, 57, 6.

36. (16) Kris Wright, Chevrolet, 57, 1.

37. (37) Parker Kligerman, Toyota, 57, 1.

38. (36) Lawless Alan, Chevrolet, 57, 1.

39. (40) Bryan Dauzat, Chevrolet, 27, 1.

40. (24) Jack Wood, Chevrolet, 23, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 125.095 mph.

Time of Race: 2 hr., 6 min., 17 sec.

Margin of Victory: 0.052 seconds.

Caution Flags: 6 for 29 laps.

Lead Changes: 23 among 12 drivers.

Lap Leaders: B.Rhodes 0-2; T.Gilliland 3; B.Rhodes 4-14; J.Nemechek 15; B.Rhodes 16-22; T.Ankrum 23; J.Nemechek 24-25; M.Crafton 26-27; J.Nemechek 28-34; M.Crafton 35; S.Creed 36-37; J.Nemechek 38; J.Sauter 39; S.Creed 40-42; K.McGee 43; C.Purdy 44-47; B.Holmes 48-49; A.Hill 50; B.Holmes 51-59; T.Gilliland 60-62; S.Creed 63; T.Gilliland 64-98; T.Fogleman 99; M.Crafton 100

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): T.Gilliland, 3 times for 39 laps; B.Rhodes, 3 times for 20 laps; J.Nemechek, 4 times for 11 laps; B.Holmes, 2 times for 11 laps; S.Creed, 3 times for 6 laps; C.Purdy, 1 time for 4 laps; M.Crafton, 3 times for 4 laps; T.Fogleman, 1 time for 1 lap; K.McGee, 1 time for 1 lap; T.Ankrum, 1 time for 1 lap; J.Sauter, 1 time for 1 lap; A.Hill, 1 time for 1 lap.

Wins: J.Nemechek, 5; S.Creed, 3; B.Rhodes, 2; A.Hill, 2; C.Smith, 1; T.Gilliland, 1; T.Fogleman, 1; C.Eckes, 1.

Top 16 in Points: 1. J.Nemechek, 3105; 2. B.Rhodes, 3105; 3. M.Crafton, 3079; 4. S.Creed, 3075; 5. S.Friesen, 3069; 6. C.Smith, 3040; 7. C.Hocevar, 3037; 8. Z.Smith, 3034; 9. T.Gilliland, 2187; 10. A.Hill, 2147; 11. G.Enfinger, 547; 12. J.Sauter, 463; 13. D.Kraus, 444; 14. A.Self, 419; 15. T.Ankrum, 398; 16. R.Truex, 382.