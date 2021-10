Detroit Chicago

ab r h bi ab r h bi Baddoo cf 2 0 1 0 Andersn ss 4 0 2 1 Grossman lf 3 1 2 1 Robert cf 4 0 0 0 Schoop dh 4 0 0 0 Abreu 1b 4 0 0 0 Cabrera 1b 4 0 0 0 Grandal c 4 1 1 0 Candelario 3b 4 0 1 1 E.Jimnez lf 3 0 0 0 Paredes 2b 4 1 1 0 Hmiltn pr-lf 0 1 0 0 H.Castro ss 4 0 0 0 Mncada 3b 4 2 3 3 Haase c 4 1 1 1 Sheets dh 4 1 1 1 Cameron rf 4 1 1 1 Engel rf 2 0 0 0 García 2b 3 0 1 0 Totals 33 4 7 4 Totals 32 5 8 5 Detroit 000 100 300—4 Chicago 000 000 32x—5

DP—Detroit 0, Chicago 1. LOB—Detroit 5, Chicago 5. 2B—Cameron (5), Moncada 2 (33), Grandal (9). HR—Moncada (14). SB—Grossman (20).

IP H R ER BB SO

Detroit

Manning 5 2 0 0 1 7 Ureña H,1 1 2/3 3 3 3 0 2 Lange H,6 1/3 2 0 0 0 1 Funkhsr L,7-4 1 1 2 2 1 2

Chicago

Giolito 5 2 1 1 1 3 Burr 1 1 0 0 1 1 Keuchel 2/3 4 3 3 1 1 Foster 1/3 0 0 0 0 0 Bmmer W,5-5 1 0 0 0 0 0 Hdrks S,38-44 1 0 0 0 0 2

WP—Giolito, Keuchel. Umpires—Home, Malachi Moore; First, Ben May; Second, Quinn Wolcott; Third, Hunter Wendelstedt. T—3:05. A—36,320 (40,615).

TAMPA BAY 12,

N.Y. YANKEES 2

Tampa Bay New York ab r h bi ab r h bi Arozarena rf 4 2 3 0 Torres 2b 4 0 0 0 Franco ss 6 2 3 1 Rizzo 1b 3 1 1 1 Cruz dh 5 0 2 0 Judge rf 3 0 1 0 Díaz 3b 4 1 0 0 Stanton dh 4 0 0 0 Lowe 2b 5 3 3 7 Gallo lf 4 1 1 0 Zunino c 5 2 3 1 Urshela 3b 4 0 1 1 Margot cf 5 1 2 0 Gardner cf 4 0 0 0 Meadows lf 5 1 1 3 Sánchez c 3 0 0 0 Mejía 1b 4 0 2 0 Velazquez ss 3 0 0 0 Totals 43 12 19 12 Totals 32 2 4 2 Tampa Bay 304 001 400—12 New York 100 100 000—2

E—Lowe (12). DP—Tampa Bay 1, New York 3. LOB—Tampa Bay 8, New York 6. 2B—Margot (18), Arozarena (32). 3B—Urshela (2). HR—Lowe 3 (39), Zunino (33), Meadows (27), Rizzo (8). SB—Arozarena 2 (19).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay

Baz 2 2/3 1 1 1 2 4 Feyereisen 1 1/3 2 1 1 0 1 Patiño W,5-3 2 0 0 0 0 3 Wisler 1 0 0 0 1 2 Mazza 2 1 0 0 0 3

New York

Mtgmry L,6-7 2 2/3 6 7 7 3 3 Luetge 3 4 1 1 0 4 King 1/3 4 3 3 0 1 Rodríguez 3 5 1 1 1 2

Luetge pitched to 4 batters in the 6th. WP—Mazza. Umpires—Home, Lance Barksdale; First, Angel Hernandez; Second, Tom Hallion; Third, Stu Scheuwater. T—3:26. A—41,648 (47,309).

NATIONAL LEAGUE

CHICAGO CUBS 6,

ST. LOUIS 5

Chicago St. Louis ab r h bi ab r h bi Contreras c 1 0 0 0 Bader cf 5 2 1 1 Castillo c 2 0 1 0 Gldshmt 1b 3 1 1 0 Schwindel 1b 5 2 1 0 Crpentr 1b 2 0 0 0 I.Happ lf 3 2 1 2 O’Neill lf 4 1 2 1 Wick p 0 0 0 0 Arenado 3b 2 0 1 0 Duffy 3b 4 1 2 0 Kim p 0 0 0 0 Thompson rf 4 1 3 4 Edman ph 1 1 1 1 Alcántara ss 3 0 0 0 Whitley p 0 0 0 0 Giambrne 2b 4 0 1 0 García p 0 0 0 0 Fargas cf 4 0 0 0 Carlson rf 3 0 1 2 Sampson p 1 0 0 0 Molina c 4 0 0 0 Ladendorf ph 1 0 0 0 Sosa 2b 4 0 0 0 Megill p 0 0 0 0 DeJong ss 4 0 1 0 Abbott ph 1 0 0 0 Lester p 1 0 0 0 Rucker p 0 0 0 0 Rondón 3b 1 0 0 0 Adam p 0 0 0 0 Ortega ph-lf 1 0 0 0 Totals 34 6 9 6 Totals 34 5 8 5 Chicago 000 040 002—6 St. Louis 100 010 300—5

E—Alcántara (9). DP—Chicago 1, St. Louis 2. LOB—Chicago 7, St. Louis 7. 2B—Duffy (12), DeJong (10), Goldschmidt (36). 3B—O’Neill (2). HR—Thompson (4), I.Happ (25), Bader (16). SB—Edman (30).

AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away x-Tampa Bay 100 61 .621 — — 7-3 W-2 52-29 48-32 Boston 91 70 .565 9 — 5-5 W-2 49-32 42-38 New York 91 70 .565 9 — 7-3 L-2 45-35 46-35 Toronto 90 71 .559 10 1 5-5 W-2 46-33 44-38 Baltimore 52 109 .323 48 39 4-6 L-2 27-54 25-55

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away x-Chicago 93 68 .578 — — 8-2 W-6 53-27 40-41 Cleveland 79 82 .491 14 12 5-5 L-1 40-41 39-41 Detroit 76 85 .472 17 15 3-7 L-2 42-39 34-46 Kansas City 74 87 .460 19 17 5-5 L-1 39-41 35-46 Minnesota 72 89 .447 21 19 6-4 W-1 38-43 34-46

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away x-Houston 93 67 .581 — — 4-6 L-1 49-30 44-37 Seattle 89 71 .556 4 1½ 8-2 L-1 45-34 44-37 Oakland 86 74 .538 7 4½ 4-6 W-1 43-38 43-36 Los Angeles 76 84 .475 17 14½ 4-6 W-1 40-42 36-42 Texas 60 101 .373 33½ 31 5-5 W-1 36-44 24-57

Today*

Boston (Sale 5-1) at Washington (TBD), 3:05 p.m.

Cleveland (TBD) at Texas (Dunning 5-9), 3:05 p.m.

Tampa Bay (Wacha 3-5) at N.Y. Yankees (TBD), 3:05 p.m.

Baltimore (Zimmermann 4-4) at Toronto (Ryu 13-10), 3:07 p.m.

Detroit (Alexander 2-4) at Chicago White Sox (Cease 13-7), 3:10 p.m.

L.A. Angels (Detmers 1-3) at Seattle (Anderson 7-10), 3:10 p.m.

Minnesota (TBD) at Kansas City (Kowar 0-5), 3:10 p.m.

Oakland (Irvin 10-15) at Houston (Urquidy 8-3), 3:10 p.m.

Saturday

Tampa Bay 12, N.Y. Yankees 2

Toronto 10, Baltimore 1

Boston 5, Washington 3

Texas 7, Cleveland 2

Minnesota 4, Kansas City 0

Chicago White Sox 5, Detroit 4

Oakland at Houston, late

L.A. Angels at Seattle, late

Monday

No games scheduled

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away x-Atlanta 87 73 .544 — — 7-3 W-1 41-38 46-35 Philadelphia 82 79 .509 5½ 8 5-5 L-1 47-34 35-45 New York 77 84 .478 10½ 13 4-6 L-1 47-34 30-50 Miami 66 95 .410 21½ 24 2-8 W-1 41-39 25-56 Washington 65 96 .404 22½ 25 3-7 L-4 35-45 30-51

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away x-Milwaukee 95 65 .594 — — 4-6 L-2 45-36 50-29 y-St. Louis 90 71 .559 5½ — 8-2 L-1 45-35 45-36 Cincinnati 82 79 .509 13½ 8 4-6 L-4 44-37 38-42 Chicago 70 91 .435 25½ 20 3-7 W-1 39-42 31-49 Pittsburgh 61 100 .379 34½ 29 4-6 W-2 37-43 24-57

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away z-San Francisco 106 55 .658 — — 8-2 L-1 53-27 53-28 z-Los Angeles 104 56 .650 1½ — 8-2 W-5 56-23 48-33 San Diego 79 82 .491 27 11 3-7 W-1 45-36 34-46 Colorado 74 85 .465 31 15 4-6 W-3 48-33 26-52 Arizona 50 110 .313 55½ 39½ 2-8 L-5 30-49 20-61

x-clinched division

y-clinched wild card

z-clinched playoff berth

Today*

Boston (Sale 5-1) at Washington (TBD), 3:05 p.m.

Cincinnati (Sanmartin 1-0) at Pittsburgh (TBD), 3:05 p.m.

San Diego (TBD) at San Francisco (Webb 10-3), 3:05 p.m.

Colorado (TBD) at Arizona (Mejía 0-3), 3:10 p.m.

Milwaukee (TBD) at L.A. Dodgers (TBD), 3:10 p.m.

Philadelphia (Wheeler 14-10) at Miami (López 5-5), 3:10 p.m.

Chicago Cubs (Mills 6-7) at St. Louis (Woodford 3-3), 3:15 p.m.

N.Y. Mets (Syndergaard 0-0) at Atlanta (TBD), 3:20 p.m.

Saturday

San Diego 3, San Fran. 2, 10 inn.

Boston 5, Washington 3

Miami 3, Philadelphia 1

Pittsburgh 8, Cincinnati 6

Atlanta 6, N.Y. Mets 5

Chicago Cubs 6, St. Louis 5

Colorado at Arizona, late

Milwaukee at L.A. Dodgers, late

Monday

No games scheduled

*End of regular season

IP H R ER BB SO

Chicago

Sampson 4 3 1 1 2 7 Megill 1 2 1 1 1 0 Ruckr BS,1-2 2 3 3 0 0 0 Adam W,1-0 1 0 0 0 0 2 Wick S,5-8 1 0 0 0 1 2

St. Louis

Lester 5 6 4 4 4 4 Kim 2 2 0 0 1 0 Whitley H,4 1 0 0 0 0 2 García L,1-1 1 1 2 2 1 0

HBP—Sampson (O’Neill). Umpires—Home, Ryan Wills; First, Rob Drake; Second, Will Little; Third, Greg Gibson.

T—3:25. A—45,239 (45,494).

PITTSBURGH 8,

CINCINNATI 6